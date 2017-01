Študentom na vzdelanie požičiava štát aj banky

Bezplatné školstvo rozhodne neznamená štúdium zadarmo. Podľa prieskumu TNS Slovakia Millennials+ minie vysokoškolák priemerne 42 eur týždenne. V prípade pracujúcich vysokoškolákov je to až takmer sto eur. Vzdelanie možno brať ako vynikajúcu investíciu do života, no nie každý si ho môže dovoliť. K dispozícii sú preto rôzne štipendiá, granty, ale aj komerčné pôžičky.

So štúdiom sú spojené rôzne priame aj nepriame výdavky. Či už je to kúpa notebooku, cestovné na študijný pobyt, učebnice, platby za internát alebo mnoho ďalších. Už dávno neplatí, že štúdium je zadarmo. Môžu si ho dovoliť len niektorí. Aby však mali prístup k vzdelaniu aj talentovaní, ale chudobní študenti, k dispozícií sú popri podporných programoch, sociálnych aj prospechových štipendiách k dispozícií aj úverové schémy a produkty.

Štátna podpora

Najlacnejšiu pôžičku pre vysokoškolákov poskytuje Fond na podporu vzdelávania. Jeho agendou je poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl, ale aj samotným pedagógom. Najväčším lákadlom je nízka úroková sadzba. Závisí od priemernej ročnej úrokovej sadzby výnosov slovenských štátnych dlhopisov so splatnosťou desať rokov za predchádzajúci kalendárny rok.

Pre tento akademický rok bol úrok stanovený na úrovni 0,89 percenta p.a. Tomu nemôže konkurovať žiadna komerčná banka. Ďalším benefitom je možnosť odložiť si splátky počas celej doby štúdia. Nevýhodou tejto pôžičky je relatívne nízka maximálna hodnota úveru. Tá je tento rok pre študentov na I./II. stupni štúdia vo výške 2 300 eur a pre študentov na III. stupni štúdia 4 500 eur. O pridelení pôžičky rozhoduje fond. Okrem spoľahlivosti ručiteľa posudzuje aj študijné výsledky žiadateľa.

Jednoduchšie, ale drahšie

Na študentov majú namierené aj komerčné banky. Hoci väčšina z nich nemá ešte stály príjem, predstavujú perspektívnu cieľovú skupinu. Študent s dobrými skúsenosťami sa na banku rád obráti v budúcnosti, keď už jeho výplatná páska bude stáť za zmienku.

“Študenti majú možnosť požiadať o štandardnú bezúčelovú alebo refinančnú pôžičku. Podmienkou je vek od 18 rokov a pravidelný príjem zo zamestnania na trvalý pracovný pomer. Za akceptovateľný príjem sa považuje aj štipendium vyplácané pri doktorandskom štúdiu dennou formou,” hovorí Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky a dodáva, že žiadateľ vtedy potrebuje potvrdenie o poberanej výške doktorandského štipendia.

Tento model je dostupný väčšinou len pre externých študentov, či doktorandov. Ani študenti bez vlastného príjmu však nie si z úverového trhu vylúčení. „V takom prípade je však potrebné, aby pristúpil do úverového vzťahu aj spoludlžník s akceptovateľným príjmom,“ vysvetľuje Zuzana Povodová, hovorkyňa Tatra banky.

Najväčšia banka na trhu, Slovenská sporiteľňa, napríklad poskytuje študentom denného štúdia a interným doktorandom vo veku od 18 do 26 rokov úver vo výške tisíc až 8500 eur. Doba splácania je stanovená na jeden až osem rokov. „Všetkým študentom poskytujeme úvery s rovnakou úrokovou sadzbou 8,5 percent ročne, ktorá zostáva nezmenená až do konca doby splatnosti úveru,“ uvádza hovorkyňa banky Marta Cesnaková. K úveru musí pristúpiť spoludlžník s akceptovateľným príjmom.