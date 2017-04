Svetový deň investičných fondov pomáha v popularizácii kolektívneho investovania

Investovanie do podielových fondov už ani na Slovensku nie je ničím výnimočným. Objavuje ho stále viac ľudí. Pri príležitosti Svetového dňa investičných fondov je príležitosť pozrieť sa trochu do štatistík.

Hodnota aktív, ktoré majú Slováci uložené v podielových fondoch, v súčasnosti dosahuje 7,57 miliárd eur. Spravuje ich presne 569 podielových fondoch. Vlani vzrástla hodnota tohto majetku o 4,9 percenta.

Dobiehame Európu

„Slovensko sa už v oblasti podielových fondov radí medzi štandardné rozvinuté krajiny, hlavne pokiaľ ide o základné rozdelenie typu investícii na konzervatívne a dynamické. Slováci si totiž uvedomujú výhody, ktoré im investovanie ponúka,” hovorí výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie správcovských spoločností Ivan Znášik. Rozloženie investícií medzi konzervatívne a rizikové fondy už takmer zhodne kopíruje európsky priemer.

Rozdiely však stále pretrvávajú pri konkrétnom type fondu. Kým v Európe majú akciové fondy podiel na celkom objeme majetku vo fondoch vo výške 36 percent, na Slovensku je to len 14 percent. Naopak pri dlhopisových fondoch je to v Európe 28 percent, na Slovensku 41 percent. Možno tu teda badať stále prílišnú orientáciu Slovákov na bezpečnosť investície a čo najnižšie riziko.

Tendencia je však priaznivá. Podobne je tomu i pri domicile zvolenej správcovskej spoločnosti. Klesá podiel majetku, ktorý spravujú domáci správcovia. Pred tromi rokmi bolo v ich fondoch 86 percent majetku. Vlani to bolo už len 81 percent. Je to z pohľadu výnosov pozitívna zmena, pretože priamoúmerne tomu rastú investície v evidencii zahraničných správcovských spoločností, ktoré dosahujú vyššie výnosy ako domáce.

Viac ako 250 rokov podielových fondov

Slovenská asociácia správcovských spoločností už štvrtý rok pripomína verejnosti Svetový deň investičných fondov. Cieľom je edukovať verejnosť a vzbudiť záujem u tých, ktorí o investičných fondoch stále nemajú dostatočné vedomosti.

Tento deň každoročne pripadá na 19. apríla. Dôvodom je to, že v tento deň sa v roku 1743 narodil Abraham van Ketwich, holandský obchodník považovaný za otca investičných fondov.

V roku 1774 založil prvý investičný fond s názvom „Eendragt maakt Magt“ („V jednote je sila“) určený pre občanov, ktorí disponovali skromnejšími finančnými prostriedkami. Uzavretý podielový fond investoval do dlhopisov vlád, bánk a úverov plantážam v Západnej Indii (USA), čo investorom prinieslo slušné zisky.

Hoci sa od Ketwichových čias kolektívne investovanie a jeho podoby podstatne zmenili, rovnaké zostalo, že aj dnes sú vhodné najmä pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť investovať vysoké peňažné čiastky. Práve naopak, v mnohých prípadoch môžu ľudia investovať aj drobné sumy. Pri pravidelnom investovaní, hoci aj nízkych vkladov, to môže priniesť zaujímavý výnos. Rozumné je investovať v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte.

Akciové fondy

Možností investovania do podielových fondov je niekoľko. Fondy sa podľa investičnej stratégie delia na dlhopisové, akciové, zmiešané, realitné, či fondy alternatívnych investícií, alebo fondy peňažného trhu. Z dlhodobého hľadiska prinášajú najväčší výnos akciové fondy. Pri pravidelnom mesačnom investovaní v ročnej hodnote tisíc eur by zhodnotenie od roku 2009 do dnes dosiahlo až 75 percent. Na rozdiel od toho, u dlhopisových fondoch by to bolo za rovnakých podmienok len zhruba 25 percent.

Akciám sa darí najmä v dobrých časoch. No ak človek investuje na dostatočne dlhú dobu a pravidelne, dobré časy vždy prekonajú negatívne výkyvy, takže akciové fondy prekonávajú ostatné druhy fondov.

„Na to, aby ste zistili, ktorý typ investície je pre vás najvhodnejší, je dôležité uvedomiť si, na aké obdobie chcete investovať, a aká je vaša odolnosť voči riziku dočasného poklesu investície“ radí I. Znášik.

Svetový deň investičných fondov prinesie Slovákom možnosť vstúpiť do sveta fondov za zvýhodnených podmienok. Niektorí členovia Slovenskej asociácie správcovských spoločností totiž podporia počas apríla a mája iniciatívu rôznymi marketingovými kampaňami.