Taliansky minister financií sa postavil na stranu talianskych bánk

Najväčší problém majú talianske banky, ktoré majú v bilanciách až štvrtinu nedobytných úverov v EÚ. Najväčší podiel nedobytných úverov ku kapitálu má spomedzi talianskych bánk Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS). V súčasnosti rokuje s európskymi inštitúciami o podmienkach záchranného balíka, ktorý by mal pokryť deficit, ktorý vznikne po odpísaní väčšiny týchto úverov.

„Nemôžeme požadovať, aby sa banky okamžite zbavili nedobytných úverov, keďže by ich to mohlo destabilizovať,“ protirečí P.C. Padoan.

P. C. Padoan po zasadnutí ministrov financií eurozóny v maltskej Vallette vyjadril súhlas s názorom ECB, že objem nedobytných úverov by sa mal znižovať rýchlejším tempom než v súčasnosti. Zároveň upozornil, že by sa tak nemalo diať príliš rýchlo, aby banky mohli pri predaji nedobytných úverov získať lepšiu cenu alebo dokonca vymôcť splatenie dlhu od svojich klientov.

Taliansky minister financií a hospodárstva Pier Carlo Padoan sa postavil na stranu talianskych bánk a myslí si, že tie by mali dostať primeraný čas na predaj zlyhaných úverov. ECB naopak tlačí banky, aby sa zlých úverov zbavovali čo najrýchlejšie.

Taliansky minister financií a hospodárstva Pier Carlo Padoan sa postavil na stranu talianskych bánk a myslí si, že tie by mali dostať primeraný čas na predaj zlyhaných úverov. ECB naopak tlačí banky, aby sa zlých úverov zbavovali čo najrýchlejšie.