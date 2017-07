Teror jako ekonomický problém

Vypálená prodejna Porsche v Hamburku je stejný akt terorismu, jako útok sebevražedného atentátníka třeba v Londýně či v Paříži. Že jde o teror proti majetku a nikoliv proti životu? To je rozdíl v míře, nikoliv v principu.

Když se hovoří o terorismu, obvykle nám v našich časech naskočí sebevražedný atentátník blouznící o islámském státu. Pozor na tuto zjednodušující představu. Je to jenom jedna z mnoha forem násilí, které směřuje proti moderní euroatlantické společnosti a kultuře.

Kdybychom se vrátili o pětatřicet či pětačtyřicet let do historie, při slově terorismus by nám naskočily Rudé brigády, hanebný palestinský útok na izraelské sportovce v Mnichově, IRA, dopisové bomby nebo Frakce Rudé armády. A před dvaceti lety Timothy McVeight a Oklahoma City.

Útok teroristů proti prodejně luxusních automobilů může možná u někoho v podstatě vzbudit sympatie. A dost možná, že takových lidí přibývá. Proč? Připusťme si, že Winston Churchill měl pravdu, když poznamenal: „Demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních způsobů, které jsme vyzkoušeli.“

