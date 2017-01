Tradiční, či alternatívni poskytovatelia pôžičiek?

Alternatívne spôsoby financovania sa na Slovensku udomácňujú stále viac. Ide napríklad o peer to peer pôžičky, alebo o operatívny lízing. Napriek tradičnému zameraniu Slovákov a stále pretrvávajúcej dominancii úverov, sa tak aj u nás udomácňujú nové formy obstarávania vecí.

Vo svete to už vo veľkom „fičí“, no na Slovensku je to len „v plienkach“. Reč je o peer to peer pôžičkách, alebo kolektívnom požičiavaní. Pýtate sa, o čo ide? Zjednodušene povedané, peniaze sa požičiavajú priamo medzi ľuďmi.

Na Slovensku poskytujú takéto pôžičky dve spoločnosti Žltý melón a Zinc Euro. Záujemca o úver dostane úverový rating, ktorý hovorí o jeho bonite a na základe čoho získava peniaze od investorov. Podľa skóringu dlžníka sa odvíja výška jeho úroku. Vo finále sú spokojné obe strany, dlžník dostáva úver za prijateľnú cenu a investor dosahuje vyššie zhodnotenie ako pri vklade v banke. Väčšia zo spoločností, Žltý melón, takto vlani prerozdelila prostriedky v hodnote 2,3 mil. eur.

Tieto spoločnosti však nie sú pod dohľadom Národnej banky Slovenska, ktorá slovami jej hovorkyne Martiny Solčányiovej upozornila: "Keďže peer to peer pôžičky nepodliehajú dohľadu NBS, spotrebitelia by mali byť obozretní a venovať zvýšenú pozornosť takýmto zmluvám. Možné straty osoby, ktorej sa nevrátia peniaze, ktoré požičala, nie sú zo zákona kryté, upozornila.

Táto forma požičiavania už v zahraničí predstavuje reálnu konkurenciu tradičným bankám. Na Slovensku však o takomto financovaní podľa prieskumu nepočula takmer polovica Slovákov. Ďalšia viac ako tretina opýtaných tejto novinke zase neverí.

"Kým v zahraničí peer to peer pôžičky zaznamenali obrovský boom, na Slovensku sa s nimi verejnosť zatiaľ len nesmelo zoznamuje. Ľudia sa uchádzajú o pôžičku, na ktorú sa im zložia ďalší ľudia, pre ktorých ide o investíciu. Pre obe strany sa tým znižujú riziká a dlžník môže dostať nižší úrok“, vysvetľuje J. Holoch.

A čo by ľudí prilákalo k využívaniu takýchto pôžičiek? Šiesti z desiatich sa vyjadrili, že by to mohla byť dobrá skúsenosť príbuzných alebo priateľov. Zhruba polovicu opýtaných by presvedčila väčšia pružnosť poskytovateľa takéhoto úveru či nižšie náklady. Na druhej strane, tridsať percent ľudí by sa nedalo presvedčiť za žiadnych okolností.

Prenájom – čiže lízing

Pokiaľ túžite po najmodernejšom aute, nemusíte hneď začať so sporením alebo si naň požičiavať. Možnou alternatívou je aj dlhodobý prenájom, čiže operatívny lízing. Princíp spočíva v možnosti využívať techniky bez perspektívny jej vlastnenia. Ak sa auto, či iné prenajaté zariadenie pokazí, či zastará, zákazník dostane náhradné. Takýto dlhodobý prenájom je vhodný pre tých, ktorí sa nechcú starať o servis.

Na rovnakom princípe funguje aj prenájom auta alebo trebárs notebooku. Slováci si takéto riešenie dokážu predstaviť napríklad v prípade mobilného telefónu, kde to pripúšťa až 55 percent opýtaných. Naopak, dlhodobý prenájom im „nevonia“ pri domácich spotrebičoch, ako mixér či vysávač.

Prieskum potvrdil skutočnosť – čo Slováci nepoznajú, tomu skrátka neveria. Zároveň ale naznačil, že alternatívne financovanie by mohlo mať na Slovensku potenciál. Slováci prekvapujúco najmenej dôverujú financovaniu vecí spoločne s priateľmi či príbuznými. V prípade kolektívny pôžičiek má každý štvrtý respondent problém s tým, že nepozná poskytovateľa takéhoto financovania.

Zdieľanie vecí

Väčšie finančné výdavky sa v rodinách zvyknú objaviť nevhod, no často je potrebné ich akútne riešiť. Dosluhujúce auto, či chladnička, pokazená kosačka, rozbitý mobilný telefón alebo nefunkčný počítač. Toto sú typické príklady, kedy musíme siahnuť hlbšie do vrecka. Stovky, ba až tisíce eur nad rámec bežných výdavkov riešia domácnosti často pôžičkami.

Netradičným spôsobom nadobudnutia majetku ľudia veľmi nedôverujú. „Niektoré alternatívne riešenia financovania pritom môžu byť veľmi výhodné. Chceli by ste chodiť na svoju chatu, no dostanete sa tam len raz za mesiac? Dohodnite sa na spoločnej kúpe a striedavom využívaní s príbuznými či priateľmi. Oplatí sa vám to“, hovorí Jan Holoch, manažér zákazníckej skúsenosti a finančný špecialista spoločnosti Home Credit.

Prieskum, ktorý pre Home Credit realizovala agentúra STEM/MARK, ukázal, že spoločné financovanie chaty by bolo prijateľné pre viac ako polovicu opýtaných. Podobne, skoro 50 percent ľudí by bolo ochotných zadovážiť si so susedmi či priateľmi kosačku na trávu. Spoločnú kúpu DVD prehrávača alebo fotoaparátu, ktorý nepotrebujeme každý deň, si ale dokážu predstaviť už len traja z desiatich. V prípade spoločnej kúpy auta je to akceptovateľné len pre 15 percent respondentov.

Platí teda, že ak sa Slováci chystajú kúpiť nejaký tovar za viac ako 200 eur, no nemajú k dispozícii celú čiastku, väčšinou si zoberú klasický spotrebiteľský úver. Do alternatívnych spôsobov financovania prenikajú len veľmi pomaly.