Transformované fondy poráží i inflace. Světlejší zítřky nečekejte

Pouze třem z osmi penzijních společností se v rámci transformovaných fondů podařilo překonat inflaci. Reálné zhodnocení ostatních fondů bylo záporné. Vyhlídky na letošní rok přitom také nejsou příliš příznivé.

Do transformovaných fondů penzijního připojištění již nelze od roku 2013 vstupovat, počet účastníků proto pozvolna ubývá. Přesto si v bývalých fondech penzijního připojištění spoří na důchod stále téměř čtyři miliony účastníků.

Transformované fondy zárukou nižších výnosů

Smlouvy o penzijním připojištění uzavřené do roku 2013 klientům ze zákona garantují, že výnosy transformovaných fondů nesmí po dobu spoření klesnout pod nulu. Transformované fondy jsou proto nuceny sázet na jistotu a investují převážně do státních dluhopisů. To ale omezuje možnosti jejich výnosů.

Výnosy státních dluhopisů klesly v loňském roce na historická minima. Ministerstvo financí vydávalo dokonce státní dluhopisy se splatností až na šest let se záporným výnosem. Výhodu tak měly penzijní společnosti, které měly ve svém portfoliu výnosnější dluhopisy z dřívějších let. Například výnos dluhopisů se splatností do šesti let byl ještě před pěti lety jedno procento a desetileté dluhopisy dokonce vydělávaly několik procent.

Boj s inflací nezvládl každý

Porazit inflaci se podařilo v loňském roce pouze transformovaným fondům Allianz, Axy a České pojišťovny. Zhodnocení transformovaného fondu ČSOB se inflaci alespoň vyrovnalo. Všechny ostatní fondy svým klientům reálně prodělaly.

