Trhy prijali výsledok francúzskych volieb s úľavou

Slušné volebné výsledky centristického kandidáta Emmanuela Macorna v nedeľnom prvom kole francúzskych prezidentských volieb priniesli finančným trhom úľavu. Týka sa to najmä akcií, ktoré bezprostredne poskočili, kým zlato, ako bezpečný prístav, zaznamenáva pokles.

Trhy sa pred voľbami obávali, že Francúzsko môže zažiť nepríjemné prekvapenie v podobe víťazstva populistickej, euroskeptickej kandidátky, bojujúcej proti establišmentu, podobne ako tomu bolo v prípade britského referenda o brexite alebo amerických prezidentských volieb.

Francúzsky akciový index CAC 40 však v reakcii na výsledky poskočil v pondelok ráno až o štyri percentá. Rástlo i euro a spread na fracúzskych dlhopisoch sa zúžil z predchádzajúcich 70 bázických bodov na 50.

“Prvá reakcia trhov je evidentne pozitívna,” hovorí hlavný makroanalytik Saxo Bank Christopher Dembik. Dodáva, že víťazstvo E. Macrona je dostatočne presvedčivé.

Získal 23,9 percenta hlasov, kým Marine Le Penová 21,4 percenta. Prieskumy pre druhé kolo volieb hovoria o rozložení síl v pomere 63 ku 37.

“Nie je dôvod na obavy. Trh už akceptoval, že víťazom druhého kola bude E. Macron,” konštatuje Ch. Dembik. Obavy však ešte tak celkom zažehnané nie sú. Francúzsko totiž v júni čakajú parlamentné voľby a E. Macron môže mať medzi novými poslancami problémy so získaním väčšiny. Skomplikovalo by to jeho možnosti pri presadzovaní dôležitých ekonomických reforiem,” hovorí Ch. Dembik.

Upozorňuje preto, že napriek optimizmu trhov, ktorý pravdepodobne v nasledujúcich dňoch zažijeme, by mali byť investori opatrní a byť si vedomí, že Francúzsko čaká v júni ešte ďalšia skúška.

Hlavný stratég Saxo bank pre forex John Hardy dodáva: “Napriek výsledku vidíme silný anti-establišmentský prúd. To môže byť dlhodobým rizikom pre celú Európu.”

Euro sa v pondelok ráno predávalo okolo úrovne 1,0835, čo je pod 200 dňovým kĺzavým priemerom. Mena testovala kritickú úroveň 1,084–1,085. “Keby sa trhom podarilo prelomiť hodnotu 1,09, kurz sa môžu posunúť až k úrovni 1,125,” myslí si J. Hardy. Dodáva, že aj napriek dočasnej úľave na trhoch, dlhodobé hrozby pre Európu stále pretrvávajú. „Prejavom môže byť nervozita pri spreadoch na talianskych dlhopisoch, ako aj bondoch ostatných krajín periférie,“ myslí si.

Okrem toho sa vo štvrtok čaká zasadnutie vedenia ECB. “Prezidenta banky Maria Draghiho čakajú ťažké časy, pretože bude pravdepodobne musieť prezentovať svoj zámer obmedziť výkup dlhopisov,” hovorí J. Hardy.

“Naprieč európskymi akciovými trhy očakávame silne pozitívny sentiment,” hovorí hlavný akciový stratég Saxo Bank Peter Garnry. “Okrem toho by sa mal obnoviť prílevu kapitálu smerom na kontinent, kým v uplynulých 12 mesiacoch odišlo opačným smerom až 100 miliárd eur,“ dodáva.

Výsledok volieb však negatívne zasiahol zlato, ktoré sa pred voľbami nieslo na vlne obáv a dnes sa naopak vypredáva. “Pred víkendom sme videli slušné prírastky, no dnes, keď poznáme výsledky, je pohyb protichodný,” vysvetľuje komoditný stratég Saxo Bank Ole Hansen. Nejde však podľa neho o hromadný útek investorov, ale len o miernu korekciu.