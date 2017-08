Trhy s napätím sledujú každé slovo na perách centrálnych bankárov

Americké akciové trhy sa v júli posunuli na nové historické maximá, k čomu prispel silný začiatok podnikovej výsledkovej sezóny za druhý kvartál. Európske burzy len stagnovali, keď ich napriek rastu ziskovosti firiem ťažilo silné euro. Darilo sa aj emerging trhom pre robustný ekonomický rast lokálnych ekonomík ako aj pre vädnúci dolár.

Výnosy na dlhopisových trhoch v úvode mesiaca rástli pre jastrabo vnímaný slovník viacerých centrálnych bankárov na čele prezidentom ECB Mariom Draghim. V ďalších týždňoch však pozvoľna klesali, keď šéfka Fedu Janet Yellenová deklarovala, že banka nebude musieť zvyšovať sadzby tak vysoko , ako v minulosti, aby bola menová politika neutrálna vzhľadom na súčasnú nízku úroveň dlhodobej neutrálnej úrokovej sadzby. Navyše inflácia v USA v júni klesla už štvrtý mesiac v rade a vo Washingtone rástli otázniky nad budúcim politickým vývojom.

Zlato sa odrazilo z päťmesačných miním v úvode mesiaca v reakcii na slabnúci dolár. Silu získavalo aj pre vädnutie nádeje, že Biely dom dokáže rýchlo doručiť probiznisové reformy, keď sú vládnuci republikáni rozpoltení a zaoberajú sa viacerými politickými kauzami okolo prezidenta Donalda Trumpa.

Ropa zaznamenala v júli takmer dvojciferný zisk , keď konečne začali ráznejšie klesať jej americké zásoby a Saudská Arábia sľúbila znížiť v auguste export. Navyše globálny dopyt je robustný a obchodníci dúfajú, že OPEC a ďalší veľkí hráči by sa mohli dohodnúť na ešte väčšom obmedzení ťažby .

Dolár sa oslaboval a voči košu hlavných svetových mien klesol na najnižšiu hodnotu od mája 2016, keď trhy neveria, že Fed by mohol udržať terajšie tempo zvyšovania sadzieb pri nízkych inflačných tlakoch, a navyše neveria, že Kongres rýchlo schváli daňovú reformu a ďalšie opatrenia, ktoré by prispeli k rýchlejšiemu ekonomickému rastu.

Akciové trhy

Hlavné svetové akciové trhy sa dokázali rýchlo spamätať z prudkého rastu dlhopisových výnosov pre očakávanie redukcie menových stimulov centrálnymi bankármi z prelomu mesiacov. Prispela k tomu publikácia solídnych makrodát hovoriacich o mierne nadtrendovom raste globálnej ekonomiky.

Navyše šéfka Fedu Janet Yellenová povedala, že sadzby sa nebudú prudko zvyšovať na to, aby sa menová politika stala neutrálnou pre nízku úroveň dlhodobej neutrálnej úrokovej sadzby. Rozhodujúcim faktorom, ktorý posunul akcie nahor, bol však silný začiatok korporátnej výsledkovej sezóny v Spojených štátoch za druhý kvartál, keď takmer tri štvrtiny firiem prekonali konsenzy na úrovni zisku aj tržieb.

Výsledkom bolo prepisovanie historických maxím pri všetkých troch hlavných amerických indexoch – Dow Jonesu, S&P 500, ako aj pri Nasdaqu Composite. Politická neistota pre pokračovanie vyšetrovanie ruského zasahovania do prezidentských volieb v Spojených štátoch, ako aj pre rozpoltenosť vládnucich republikánov, čo znižuje prospekty rýchleho prijatia probiznisových opatrení, akciám prekážala len limitovane.

Európska podniková výsledková sezóna bola rovnako solídna, silné euro však zatiahlo ručnú brzdu rastu európskych akcií. Naďalej sa darilo rozvíjajúcim sa trhom pre robustný ekonomický rast, ako aj pre oslabovanie dolára.

Dlhopisové trhy

Začiatkom júla sa zastavil rast výnosov na dlhopisových trhoch, ktorého spúšťačom boli slová šéfa ECB Maria Draghiho o možnosti úpravy menových stimulov z konca júna. Stálo za tým viacero faktorov.

Prvým bol prejav predsedníčky Rady guvernérov amerického Fedu Janet Yellenovej o tom, že banka nebude musieť zvyšovať sadzby tak vysoko ako v minulosti, aby bola menová politika neutrálna vzhľadom na súčasnú nízku úroveň dlhodobej neutrálnej úrokovej sadzby. Navyše inflácia v Spojených štátoch a v Európe spomaľovala v ostatných mesiacoch dynamiku svojho rastu, čo znižuje urgenciu sprísňovania menovej politiky.

A politická kríza vo Washingtone pre rôzne škandály a ďalšie vyšetrovanie ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb znižujú šancu na skoré prijatie daňovej reformy či fiškálnych stimulov, ktoré by mohli zrýchliť ekonomický rast a tým aj infláciu, čo by vytváralo tlak na ďalšie zvyšovanie sadzieb.

Šéf ECB Mario Draghi sa na tlačovej konferencii po zasadnutí banky snažil nevzbudiť prílišné očakávania ohľadne redukcie kvantitatívneho uvoľňovania, hoci väčšine trhov bolo jasné, že tento krok čoskoro oznámi. Celkovo preto na konci júla boli výnosy amerických či nemeckých dlhopisov podobné ako na jeho začiatku. 10-ročný americký výnos končil mesiac na úrovni 2,30 percenta a nemecký s rovnakou splatnosťou na úrovni 0,53 percenta.

Ceny rizikovejších podnikových dlhopisov či dlhopisov rozvíjajúcich sa štátov rástli pre všeobecnú ochotu podstupovať riziko a preto, lebo trhy neveria, že Fed by mohol rýchlo sprísňovať menovú politiku pre spomínanú politickú situáciu v Republikánskej strane a pre slabý inflačný tlak.

Komoditné trhy

Zlato zaznamenalo v júli vyše dvojpercentný rast a končilo na úrovni necelých 1 270 dolárov. Za jeho odrazom z najnižších úrovní od marca stála frustrácia investorov z politického vývoja v Spojených štátoch. Prezident Donald Trump prechádza plynulo od jedného škandálu k druhému, navyše stále pokračuje vyšetrovanie okolo ruského zasahovania do prezidentských volieb. A vládnuci republikáni, ktorí majú väčšinu aj v Senáte, aj v Snemovni reprezentantov Kongresu, sú nejednotní.

Šance na prijatie daňovej reformy sa dostávajú čoraz viac do teoretickej roviny v tomto roku podobne ako ďalšie opatrenia, ktoré by vytvorili priestor na rýchlejší ekonomický rast a potenciálne aj vyššiu infláciu, ktorú by centrálna banka musela dynamickejšie krotiť. Ropa pokračovala v priebehu celého júla v odraze z 10– mesačných miním, ktoré dosiahla v júni. Oba benchmarky WTI aj Brent zaznamenali vyše deväťpercentný rast a končili mesiac nad 50-dolárovou hranicou na dvojmesačných maximách. Stál za tým výrazný pokles amerických ropných zásob, dynamický rast globálneho dopytu, ako aj nádej, že OPEC a ďalší veľkí hráči by mohli zvýšiť mieru compliance dohody o znížení ťažby.

Obchodníci dokonca špekulovali, že táto dohoda by mohla byť ešte upravená smerom k väčšiemu zníženiu ťažby, pričom Nigéria ani Líbya by nemuseli dostať výnimku, ktorú doteraz mali. Navyše Saudská Arábia jasne deklarovala, že v auguste chce znížiť export. Priemyselné kovy predĺžili v júli svoj rast z júna, za čím stoja silné a lepšie než očakávané makrodáta z Číny, ktorá napriek obavám nevykazuje žiadne spomalenie tempa ekonomického rastu.

Devízové trhy

Dolár klesol voči košu hlavných svetových mien na najnižšie úrovne od mája 2016. Obchodníci neveria, že Fed by mohol udržať terajšie tempo zvyšovania sadzieb pri nízkom inflačnom tlaku, a navyše neveria, že Kongres rýchlo schváli daňovú reformu a ďalšie opatrenia, ktoré by prispeli k rýchlejšiemu ekonomickému rastu, pre nejednotnosť vládnucej republikánskej strany.

Euro sa voči doláru dostalo na konci mesiaca k úrovni 118,5 dolárového centa, na najvyššiu úroveň od januára 2016, keď investori očakávajú, že ECB na jeseň oznámi zníženie objemu mesačných nákupov aktív pre robustný rast ekonomiky eurozóny. Euro sa preto posilňovalo voči väčšine najobchodovanejších mien sveta. Výnimkou bol kanadský dolár, kde centrálna banka zvýšila úrokové sadzby prvý raz po siedmich rokoch.

Navyše voči euru rástla aj nórska koruna na pozadí odrazu cien ropy a švédska koruna, kde trhy špekulujú, že centrálna banky by mohla zvýšiť sadzby. Česká koruna takisto pokračovala v posilňovaní voči euru, keď Česká národná banka naznačila možnosť zvýšenia sadzieb už počas leta.

Autori sú analytici J&T banky.