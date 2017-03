Trhy sú bezradné a nevedia kadiaľ sa vydať

Trhy už niekoľko týždňov čakajú na správy o možnom zvyšovaní sadzieb FEDu v marci, ako na Polárku, ktorá by vyviedla ich loď z bezradnosti. Napriek tomu, že pravdepodobnosť marcového zvýšenia sa už blíži sto percentám, bezprizorný pocit zostáva.

Trhy hľadajú novú víziu

Európske akcie sú pravdepodobne na svojom vrchole

Záujem o zlato slabne

„Vyzerá to, ako keby trh nevedel, čo si počať a to aj napriek tomu, že zvýšenie sadzieb na budúci týždeň je už veľmi pravdepodobné. Zdá sa, že hľadá ešte nejakú ďalšiu tému, ktorej by sa mohol chytiť,“ hovorí hlavný menový stratég Saxo Bank John Hardy.

Impulzom by sa pri takmer istom výsledku zasadnutia FEDu na budúci týždeň, mohlo stať štvrtkové zasadnutie ECB. „Myslím si, že toto zasadnutie je prvou udalosťou, ktorá by mohla vrátiť na trhy relevantnú volatilitu,“ hovorí J. Hardy. „Máme tu trh, ktorý vyčkáva a povzbudiť by ho mohol náznak toho, že ECB začína uvažovať o ukončení politiky negatívnych sadzieb,“ nazdáva sa analytik. Agentúra Bloomberg oceňuje pravdepodobnosť, že k zvýšeniu sadzieb dôjde v januári budúceho roku na 50 ku 50 a táto pravdepodobnosť stále rastie.

Šéf technických analýz Saxo Bank Kim Cramer Larsson na margo Európy hovorí, že akciový index DAX už pravdepodobne prišiel v raste do svojho záverečného štádia. Napriek tomu, ale dodáva, že pri európskych akciách zostáva naďalej pozitívny. „Pri pohľade na týždenný graf vidíme, že sme veľmi blízko historických rekordov – nad hranicou 12 400. Očakávam, že tieto úrovne trhy otestujú na jar, teda koncom prvého, alebo začiatkom druhého kvartálu,“ hovorí K. C. Larsson.

Optimizmus pri Európe zdieľa aj akciový stratég Peter Garnry. „Myslím si, že J. Hardy má pravdu, keď tvrdí, že trh teraz zúfalo hľadá novú tému. Vyzerá to, ako keby sme sa na kľúčový akciových trhoch nemohli vymaniť z úzkeho pásma.“

Uprostred tejto neistoty spomaľuje aj záujem o zlato. Podľa K.C. Larssona by sa tak na trh mohol vrátiť dlhodobý medvedí (klesajúci) trend. „Minulý týždeň sme mohli vidieť, že otváracia cena v daný deň bola vždy vyššia ako uzatváracia ceny z predchádzajúceho dňa, ale obchody potom skončili nižšie. Zvyčajne to znamená, že sme na vrchole a dôjde k zmene trendu,“ konštatuje K.C. Larsson. Zlato podľa neho narazí na silnú hranicu odporu na hodnote 1 265 dolárov a bude pohybovať okolo úrovne 1 210 dolárov.

Jeho názor zdieľa i hlavný komoditný stratég Ole Hansen. Podľa neho cena zlata bude vrcholiť v pásme 1 222 a 1 212 dolárov.

Na margo ropy hovorí, že cena sa točí okolo hodnoty 56 dolárov za barel, čo naznačuje, že došlo k zmene sentimentu a môžeme sa dočkať poklesu. „Dve kľúčové úrovne, ktoré by sme si mali strážiť sú 52,55 pri WTI a 55 pri rope Brent,“ hovorí.

O niečo pozitívnejšie správy prichádzajú z Ázie. Indexy Hang Seng a Kospi si vedú dobre, a to aj napriek nedávnym testom zbraní Severnej Kórei v Japonskom mori.

Dobre si vedie aj spoločnosť Nintendo, ktorá si vďaka dobrým tržbám pripísala 1,9 percenta. Jej nová Switch konzola sa v prvých dňoch po uvedení predáva v Severnej Amerike lepšie ako jej predchodkyňa – Wii.



Austrálska centrálna banka oznámila, že necháva sadzby nezmenené. Austrálsky dolár sa tak stále najvýkonnejšou menou spomedzi krajín G10. Spomedzi európskych mien J. Hardy vyzdvihuje pár EURGBP, ktorý by sa mohol dostať nad hodnotu 0,88. Na druhej strane podľa technickej analýzy K.C.Larssona, konkrétne na základe divergencie RSI, môže menový pár EURUSD otestovať minimá na úrovni 1,025.