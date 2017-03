Umenie: Hobby, ktoré dokáže zhodnocovať peniaze!

Hlad investorov po zhodnocovaní majetku sa už dlhodobo obzerá po lukratívnych príležitostiach. Tými sa dnes čoraz častejšie stávajú hmatateľné „obeživá“, ku ktorým patrí aj umenie. Prináša možnosť zhodnotenia voľných finančných prostriedkov a ich skĺbenie s estetickým zážitkom. Ten však už dávno nie je prioritou.

Príležitosť pre bonitných

Hoci veľká väčšina svetových umelcov dožila život v chudobe, v umení sa dnes točia obrovské peniaze. Podľa spoločnosti Artprice, ktorá je svetovým lídrom v informáciách o trhu s umením, dosiahol obrat na umeleckých aukciách minulý rok až 12,45 miliárd dolárov. Na prvej priečke v objeme transakcií s umeleckými dielami bola Čína, na druhej USA, tretia skončila Veľká Británia. Slovensko sa na relevantných priečkach zatiaľ neumiestňuje, no začína sa prebúdzať.

„V priebehu rokov ceny diel, s ktorými obchodujeme niekoľkonásobne vzrástli. To znamená, že ten kto si chce dnes kúpiť kvalitného veľkoformátového Benku, musí investovať niekoľko desiatok tisíc eur. Je prirodzené, že ľudia k obrazom začali pristupovať inak. Už to nie je len ozdoba ich príbytku, ale čoraz viac forma uloženia peňazí,“ hovorí Nina Gažovičová z aukčnej spoločnosti SOGA.

Nákup umenia ako investície však nie je pre každého. Aj preto, že sumy sa na rozdiel od investícií, napríklad do dlhopisov či akcií, pohybujú v úplne iných cifrách. Jozef Beständig, TOP finančný sprostredkovateľ Fincentra hovorí: „S požiadavkou investovania do umenia sa napriek tomu, že v sprostredkovaní pôsobím od roku 2005, stretávam výnimočne. Je to oblasť, ktorá samozrejme medzi investície patrí a majetnejší človek nemusí mať všetky investície iba v cenných papieroch, avšak na to, aby ste kupovali i umelecké predmety, musíte mat kapitál radovo v stovkách tisíc eur.“

O sumách, ktoré hýbu svetom umenia hovoria aj rekordné obraty za minulý rok. Najvyšší obchod dosiahol 81,5 milióna dolárov, ktoré kupec vyplatil za obraz La Meule od Clauda Moneta. Najpredávanejším autorom minulého roka bol čínsky autor Zhang Dian, ktorého diela sa súhrnne predali za 355 miliónov dolárov.

Investori majú niekoľko možností

Existuje niekoľko možností, ako do umenia investovať priamo. Najjednoduchšou cestou je účasť na aukcii umeleckých diel. Je možné zúčastniť sa živej aukcie, alebo dražiť online. Internet je do veľkej miery budúcnosťou trhu, nakoľko podľa Artprice má 6 300 „kamenných“ aukčných siení už 97 percent svoje ponuky aj online. V roku 2005 to boli len slabé tri percentá. Cez online sa dá samozrejme nakupovať aj cezhranične.

Hlavnou zásadou investora by malo byť vyvarovať sa falzifikátom, no rovnako zbytočnému preceňovaniu vlastného vkusu. Spoľahlivým partnerom by preto mala byť renomovaná aukčná sieť. „Tá garantuje pravosť diel, teda sa vie k prípadnému problému zodpovedne postaviť aj s odstupom času. Diela sú u nás preverované z hľadiska pravosti, ale aj v rámci nastavenia ich ceny,“ vysvetľuje N. Gažovičová.

Ďalšou možnosťou je investovať do umeleckých fondov. Ide o súkromné fondy, ktoré fungujú podobne ako realitné, no namiesto budov združujú umenie. Medzi tie známejšie patrí The Fine Art Invest Fund špecializujúci sa na umeleckú fotografiu, či Scheryn Art Collectors’ Fund zameraný na africké umenie, alebo Tiroche DeLeon, kolekcia, ktorí sa stala fondom a zozbierala 290 prác od umelcov z viac ako tridsiatich krajín. Minimálna investícia do tohto fondu je však vo výške pol milióna dolárov. Preto tieto umelecké fondy nesprostredkujú bankári za prepážkou, ale privátni poradcovia.

Strážiť treba likviditu aj potenciál

„V našom prostredí patri medzi investičné istoty slovenská moderna: Fulla, Galanada, Benka a vybraní zástupcovia hornouhorského umenia, ako Ladislav Mednyánszsky, či Dominik Skutetzský. Samozrejme, vstupné náklady sú oveľa vyššie ako pri iných autoroch, ich likvidita je však veľmi vysoká. Odporúčala by som zamerať sa aj na našich kľúčových predstaviteľov 60. rokov ako Koller, Sikora, Filko, Želibská, Bartoš, ktorí, a to je mimoriadne dôležité, získavajú pozornosť zo zahraničia,“ hovorí o investičných príležitostiach N. Gažovičová. Divokou kartou sú podľa nej vždy mladí umelci. Hoci je možné kúpiť ich veľmi lacno, ich budúcnosť je neistá. Nie je jednoduché odhadnúť, kto má šancu na úspech a navyše aj likvidita býva horšia.

Ako sa chránia poklady?

Umenie sa stáva biznisom a mnoho ráz sa kupuje výsostne ako investícia a nie pre potešenie očí. Nasvedčujú tomu aj preplnené freeporty – sklady v bezcolných zónach pri letiskách, kde najdrahšie kúsky umenia končia zatvorené v sejfoch. Najznámejší je Geneva Freeport, ale ďalšie vznikli v bezcolných zónach v Hong Kongu, Singapure, Deleware a ďalších mestách. Tu končia miliardy investované v obrazoch a cenných zbierkach. Pri predaji ani kúpe sa tak neplatí daň a umenie sa vo svojej podstate predáva z ruky do ruky. Anonymne, bez daní aj ciel.

Dielo vtedy doplatí na svoju vysokú hodnotu a namiesto múzea skončí v pancierovom trezore. V našich končinách je našťastie stále v kurze spájať investovanie s potešením, no aj to je potrebné ochrániť. Poistenie umenia je dnes bežné. „V rámci poistenia domácnosti si klienti môžu pripoistiť umelecké diela. Klient pri poisťovaní predloží zoznam umeleckých diel a ich hodnotu, prípadne aj fotodokumentáciu. Výšku poistnej sumy si klient stanovuje sám a to maximálne do výšky 45 tisíc eur, no po individuálnom posúdení je možné túto poistnú sumu navýšiť. V prípade vzniku poistnej udalosti poisťovňa kryje náklady na znovunadobudnutie alebo opravu diela, no nekryje historickú hodnotu diel,“ vysvetľuje Helena Kanderková z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Napriek tomu, že mnohé najcennejšie diela končia vo freeportoch ukryté pred úradmi a aj očami ľudí, je N. Gazovičová stále optimistkou: „Naši klienti rozmýšľajú o umení čoraz viac v investičných intenciách, no to neznamená, že ich neraz nemotivuje radosť či vášeň. Zredukovať umelecké diela len na tabuľky a čísla by bolo veľmi krátkozraké.“

Na fotografii dražba obrazu Meule od Clauda Moneta, ktorý akčná sieň Christie´s vlani predala za 81 mil. dolárov.