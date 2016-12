Úroky na korporátnych úveroch klesli na historické minimum

Záujem slovenských firiem o úvery v tomto roku prevyšuje priemer eurozóny. Na konci októbra zaevidovali domáce banky medziročný rast objemu poskytnutých korporátnych úverov o 4,7 percenta.

Práve končiaci sa rok priniesol výrazný tlak na ceny úverov nielen v retaile, ale aj v korporátnom financovaní. Potvrdzujú to aj štatistiky Národnej banky Slovenska. Napríklad v októbri dosiahol priemerný úrok pri úveroch pre firmy historicky najnižšiu úroveň, 1,7% p.a. Pre porovnanie, pred piatimi rokmi v októbri bol priemerný úrok presne dvojnásobne vyšší.

„Podpísala sa pod to najmä politika lacných peňazí, ako aj veľmi silná konkurencia medzi bankami. V prípade podnikovej klientely domácim finančným sprostredkovateľom konkurujú aj zahraničné inštitúcie, prípadne sa veľké firmy dokážu financovať aj vnútropodnikovo. Situácia na trhu zatiaľ hrá v prospech klientov a tlačí na pokles sadzieb,“ hovorí hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.

Úroky sa preto nachádzajú aj pod priemerom eurozóny. Napríklad pri veľmi často využívaných revolvingových úveroch a kontokorentoch dosahovala priemerná sadzba na Slovensku úroveň 2,3 percenta, zatiaľ čo priemer eurozóny bol 2,5 percenta. Pre porovnanie, firmy v Nemecku či v Belgicku si požičiavali drahšie.

V poslednej časti roka stúpa záujem firiem o úvery pravidelne. Ku koncu októbra mali podniky požičaných spolu 17,11 miliardy eur, a to je o 4,7 percenta viac ako pred rokom. Tempo rastu úverovania je tak vyššie ako priemer eurozóny (1,7% p.a).

Dôvodom rastu záujmu o financovanie v októbri a novembri je to, že „firmy sa pripravujú na ďalšiu sezónu a intenzívne využívajú prevádzkové úvery,“ vysvetľuje riaditeľ Divízie korporátnej klientely ČSOB Karol Farkaš.

Dodáva, že záujem bolo cítiť aj počas roka a to najmä v oblasti financovania rezidenčných a komerčných nehnuteľností. Okrem toho banky podporovali aj rôzne infraštruktúrne projekty. Príkladom je výstavba D4/R7. Na financovaní obchvatu participuje viacero bánk a medzi nimi ako jediná komerčná banka so sídlom na Slovensku aj ČSOB.

K. Farkaš zároveň predpokladá, že v roku 2017 budú z pohľadu záujmu o úverovanie dominovať najmä firmy a projekty z oblasti priemyslu a infraštruktúry. Očakáva, že v budúcom roku budú klienti z korporátnej oblasti konzervatívnejší. Korporátny úverový trh by mal dosiahnuť dve až štyri percentá. Perspektívna bude napríklad oblasť automobilového priemyslu. Nie je totiž stále jasné, z akých zdrojov bude nová britská automobilka financovať svoje podnikanie a či a do akej miery využije podporu domácich bánk.

Zároveň s touto investíciou by však malo dôjsť k investíciám subdodávateľov, ktorí si pravdepodobne pre zdroje prídu do bánk. V budúcom roku možno tiež očakávať dočerpanie úverov na väčšie rozbehnuté projekty, napríklad v chemickom odvetví.

Okrem toho by malo prísť k znovunaštartovaniu čerpania eurofondov. Rozbehne sa totiž nové programové obdobie, ktoré podporí investície firiem.

Externé riziká

V budúcom roku budú slovenské firmy čeliť viacerým vonkajším výzvam, s dopadom na ich trhy. Nemci aj Francúzi si budú voliť nových zástupcov. Okrem toho sa začnú do praxe premietať výsledky júnového britského referenda. „Ide o tri najväčšie ekonomiky EÚ, do ktorých naši exportéri vyviezli vlani tovar v objeme viac ako desať miliárd eur. Je to tretina celkového vývozu zo Slovenska. Významná politická zmena by mohla mať eventuálne vplyv dôveru spotrebiteľov, či podnikov v západnej Európe a následne tak ovplyvniť aj slovenskú ekonomiku a zamestnanosť,“ zdôrazňuje hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.

V januári 2017 nastúpi do funkcie aj nový americký prezident. „Politika Donalda Trumpa bude mať samozrejme vplyv na ďalšie formovanie vzťahov medzi najväčšou ekonomikou sveta a starým kontinentom a teda sprostredkovane aj na fungovanie firiem v Európe. Jeho rétorika sa zatiaľ javí ako protrhová, uvidíme však, aké budú jeho kroky po nástupe do úradu,“ uzatvára M. Gábriš.