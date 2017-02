Úspory Slovákov sú v (ne)bezpečí!!!

Slováci sa začínajú odvracať od termínovaných vkladov. Paradoxne tak však nerobia v čase najnižšieho reálneho výnosu, ale v čase opticky najnižšieho percentuálneho úroku. Slabá investičná gramotnosť a averzia k riziku je však najmä záležitosťou doterajších generácií. S novými investičnými možnosťami a otvorenou hlavou sa nová generácia budúcich investorov pravdepodobne podstatne zmení. Vzrastie tak aj jej odolnosť voči riziku.

Termínovaný vklad, kedysi jeden z najobľúbenejších produktov na Slovensku, pomaly stráca popularitu. Netreba si však nahovárať, že vôbec niekedy patril k výhodnej forme zhodnocovania peňazí. Napriek vyšším úrokovým sadzbám v minulosti dokázal ochrániť hodnotu peňazí menej, ako za poslednú dvojročnicu.

Výšku úroku je totiž potrebné vždy posudzovať vzhľadom na infláciu. Ak rast cien prekoná úroky, úspory sa de facto znehodnocujú. Napriek všetkému sa Slováci paradoxne začali nevýhodnosťou terminovaných vkladov zaoberať až v dobe, keď už boli relatívne výhodné.

Rok Vklady do 1 roka v % Vklady nad 2 roky v % Inflácia v % 1998 11,17 11,56 6,7% 2000 9,76 13,54 12 2002 5,7% 7,06 3,30 2008 3,47 1,79 4,6 2010 1,75 2,43 1 2012 2,09 3,25 3,6 2015 1,69 1,77 –0,3 2016 1,41 1,26 –0,5

Zdroj: NBS, Štatistický úrad SR

Termínované vklady dokázali prekonať infláciu len v niektorých rokoch. Často sa s výnosmi nachádzali pod ňou, alebo len mierne nad jej úrovňou. V roku 2015 dosiahla inflácia podľa Štatistického úradu zápornú hodnotu – 0,3 percenta. Vklady s viazanosťou do jedného roka pritom dosahovali nadinflačné zhodnotenie a nad dva roky dokonca takmer dve percentá. Ide samozrejme o reálne zhodnotenie, teda vo vzťahu k rastu, či poklesu cien.

Z toho pohľadu ponúkali termínované vklady lepší výnos ako v roku 2000, a to aj napriek tomu, že úrok bol na prvý pohľad citeľne nižší. Na poklese záujmu o terminované vklady sa tak nepodpísali ani tak reálne výsledky, ako skôr viditeľné zníženie percentuálneho úroku. Podľa Mareka Fidesa z Partners Group SK za to môže slabá finančná gramotnosť, ale aj krátka história investovania na Slovensku.

Pravda o slovenskej investičnej chuti

Pri rozhodovaní sa o dĺžke viazanosti vkladu treba zohľadniť i možný budúci vývoj inflácie. Platí, že najlepšie je investovať do dlhších viazaností pri vysokej inflácii v súčasnosti, ale tendenciu spomaľovania rastu cien v budúcnosti. Naopak, najmenej výhodné je to v čase, keď začína inflácia pomaly rásť, ale banky na to ešte nezareagovali zvyšovaním úrokových sadzieb.

Aktuálne vstupujeme práve do tohto menej výhodného cyklu. Podľa NBS by ročná miera inflácie mala tento rok dosiahnuť úroveň 1,3 percenta a v budúcom roku 1,5 percenta. Zároveň sme v tom čase svedkami nulových úrokov na termínovaných vkladoch. Z pohľadu investora do termínovaných vkladov sme teda v tom najhoršom čase.

Termínované vklady

Dĺžka úročenia Zhodnotenie na terminovaných vkladoch 6 mesiacov 0,0 – ,05 % 12 mesiacov 0,05 – 0,9% 24 mesiacov 0,15 – 1,10%

Zdroj: Finančný kompas.sk, aktualizácia údajov dňa 19.1.2017

Logickým dôsledkom by mal byť presun finančných prostriedkov k iným možnostiam zhodnocovania peňazí. To sa už pomaly začína diať, no začali sa správať, ako by im na ochrane úspor nezáležalo vôbec. „Kým pred tromi rokmi bol podiel termínovaných vkladov na celkových vkladoch v bankách 55 percent, dnes je to menej ako 38 percent. Takmer 53 percent všetkých vkladov v bankách leží ľuďom na bežných účtoch, prípadne na rôznych vkladoch bez viazanosti a to aj napriek úrokovým sadzbám blízkym nule,“ hovorí M. Fides.

Na bežných, sporiacich alebo termínovaných účtoch majú slovenskí klienti druhý najvyšší podiel spomedzi hodnotených členských štátov OECD, hneď po Grécku. Ak sa vývoj nezmení, najbližšie roky nemožno očakávať zhodnotenie úspor.

Výsledky prieskumu spoločnosti Ipsos, pripraveného pre ČSOB však naznačujú opatrnú zmenu kurzu a hovoria, že od roku 2014 sa medzi klientmi na Slovensku mierne zvýšila ochota podstúpiť vyššie riziko. „Na základe našich skúsenosti môžeme povedať, že ochota klientov podstúpiť mierne riziko výmenou za potenciálne vyšší výnos sa o niečo zvýšila. Do istej miery to môže súvisieť s tým, že nízke úroky na termínovaných vkladoch či sporiacich produktoch motivovali klientov k tomu, aby sa viac poobzerali po iných možnostiach zhodnocovania úspor,“ hovorí riaditeľka Odboru prémiového segmentu ČSOB Mária Horváthová.

Najvyhľadávanejšou alternatívou ostáva mierne vyšší zisk s toleranciou mierneho rizika. Opýtaní si najčastejšie volili možnosť, že budú akceptovať trojpercentné riziko straty pri možnom sedempercentnom zisku.

V podielových fondoch majú domácnosti uložených 8,42 percenta finančného majetku, čo nás radí na 12. priečku z 30 hodnotených krajín. V cenných papieroch mali Slováci podľa OECD uložených 2,5 percenta majetku, pričom v akciách len 0,2 percenta, čo nás radí na posledné miesto rebríčka.

„V Spojených štátoch investuje do podielových fondov až polovica ľudí. Aj keď záujem o investičné produkty rastie, Slováci sa skôr podobajú svojim českým susedom alebo Nemcom. Tí tiež v drvivej väčšine preferujú konzervatívne sporiace nástroje, ako sporiace účty alebo sporenie na penziu. Rolu hrá potreba mať svoje peniaze rýchlo dostupné i averzia Slovákov k riziku,“ dodáva Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

Vyrastá nová investičná generácia

Jedným z dôvodov, pre ktorý je investičná gramotnosť na Slovensku v plienkach, je aj historický kontext. “Naši rodičia nemali iné možnosti, ako ukladať svoje peniaze v bankách. My sme prvou generáciou, ktorá sa zoznamuje aj s ďalšími možnosťami investovania,“ hovorí Mareka Fidesa. S novou generáciou, ktorá má k dispozícií široké portfólio finančných nástrojov a investičných možností, sa situácia pomaly mení.

Januárová tlačová spáva UniCredit Bank priniesla slová 24-ročnej študentky Jany Pfeiferovej, ktorá hovorí: "Nedávno som sa rozhodla začať si odkladať peniaze bokom a ako ideálne mi prišli podielové fondy.“

Mladšia generácia tak má množstvo finančných nástrojov ako aj dostatok času pred sebou na dlhší investičný horizont. To môže v najbližších rokoch dnešný obraz konzervatívneho Slovenska vylepšiť.

Úspory Slovákov sú v (ne)bezpečí!!! >> zdieľajte na sociálnych sieťach Tweet