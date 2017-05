Uvažujete o IŽP? Prečítajte si najčastejšie zavádzajúce argumenty predajcov

Krátké správy z Poistenie

„Každý dobře naprogramovaný robot bude v určitých vybraných oblastech (např. investování) radit klientům lépe než 99 % finančních poradců,“ říká Vladimír Jeřábek, člen představenstva Komerční banky, a dodává: „U těch dobrých bych se nebál o jejich postavení. Roboti budou v jednotlivých oblastech vynikající, role bankovních poradců bude kombinovat tato doporučení. Přeci jen se tu bavíme spíše o horizontu 3, 5 let plus a bude to záviset na tom, zdali to budou klienti akceptovat.“ Celá správa »

Petr Saic působí v OVB 12 let a dostal se na pozici zemského ředitele. Nyní chce odejít a nastoupit vlastní cestu finančního poradenství. „Byl jsem historicky jako první zemský ředitel OVB ponížen do pozice regionálního ředitele,“ říká Petr Saic v rozhovoru pro Investujeme.cz. Celá správa »

Ústavní soud vydal v nedávné době významné rozhodnutí v problematice náhrady škody na vozidle z povinného ručení. Lze požadovat odškodnění rozdílu mezi tržní cenou vozidla před dopravní nehodou a po jeho opravě? Celá správa »

Četné studie v posledních letech prokázaly hodnotu kvalitního finančního poradenství – v neposlední řadě to, že klientům, kterým je takové poradenství poskytnuto, se po odchodu do důchodu daří významně lépe a z finančního hlediska jsou i během předchozích fází svého života mnohem více chráněni. Celá správa »

Prinášame vám poradňu z oblasti finančných služieb a finančného správania. V tejto časti na tému výšky finančnej rezervy radí Jana Lacková, exkluzívna finančná sprostredkovateľka Fincentra. Celá správa »