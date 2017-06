V 65 letech pouze předčasný důchod

Legislativa zastropovala důchodový věk na 65 let. Přesto budou dnešní třicátníci a čtyřicátníci odcházet v 65 letech velmi pravděpodobně pouze do předčasného důchodu. A nebo budou čerpat předdůchod. Proč?

Řádný důchodový věk závisí na ročníku narození a u žen prozatím i na počtu vychovaných dětí. Postupně se však důchodový věk pro muže a ženy sjednocuje. Daňovou novelou je přitom stanoven maximální důchodový věk na 65 let.

Ke změně legislativního důchodového věku dochází u lidí narozených v roce 1966 a později. Např. pro lidi narozené v roce 1977 přináší daňová novela snížení důchodového věku o dva roky (z 67 let na 65 let). Pravděpodobně se však jedná pouze o dočasné snížení a skutečně budou dnešní čtyřicátníci odcházet do důchodu později než v 65 letech.

Celý článok si môžete prečítať na https://www.investujeme.cz/clanky/65-letech-predcasny-duchod/