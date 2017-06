V ČR pracuje štvrtina Slovákov pracujúcich v zahraničí

Krátké správy z Ostatné správy

Štatistický úrad SR (ŠÚ) uvádza, že v prvom štvrťroku tohto roka pracovalo v zahraničí viac ako 155 tisíc Slovákov. Do rebríčka top najatraktívnejších destinácií, s najväčším odchodom Slovákov za prácou, patria Rakúsko, Česká republika a Nemecko. Pre zaujímavosť, v absolútnych číslach v Rakúsku pracuje 52 400 Slovákov, v Českej republike 39 100 a v Nemecku našlo uplatnenie až 24 500 Slovákov.

ájdu sa však aj 4 percentá takých, ktorí si za dovolenky dovolia minúť za rok aj 2 tisíc eur. Takmer tri štvrtiny dovolenkujúcich si náklady na tento druh oddychu platia z vlastných úspor.

Na Slovensku sú dobré podmienky na testovanie inovácií vo finančnom sektore. Dôvodom je najmä rozvinutá infraštruktúra, otvorenosť obchodníkov prijímajúcich platba a schopnosť spotrebiteľov adaptovať inovácie. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Deloitte.

Asi nikdo nechce mít za barákem chemičku. Nebo továrnu na pneumatiky. Také by se mi to nelíbilo. Na druhé straně – když někdo staví takovou výrobu v průmyslové zóně, tak co by s tím mělo být za problém?

Nové technologie a sdílená ekonomika útočí na tradiční trh. Jak s fintech společnostmi ušetřit a jak na nich vydělat?