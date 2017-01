Vdovských důchodů se vyplácí rok od roku méně

Legislativa pro přiznání vdovského důchodu se v posledních letech zpřísnila, a proto každoročně klesá počet vyplácených vdovských důchodů. Tento trend bude v budoucnu pokračovat. Živitelé rodiny by měli mít vlastní komerční zajištění, aby se rodina nedostala do finančních problémů v případě úmrtí.

Nárok na vdovský důchod má vdova po zemřelém manželovi, jestliže zemřelý manžel pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo splnil ke dni úmrtí podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Družka nebo přítelkyně nemůže vdovský důchod pobírat.

Standardně se vdovský důchod pobírá pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku jen tehdy, když je splněna některá ze zákonných podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, péče o závislé rodiče, invalidita třetího stupně, dosažení požadovaného věku).

Nutnost dosažení vyššího věku

V praxi je nejčastějším důvodem pro pokračování nároku na vdovský důchod dosažení požadovaného věku. Zatímco při přiznání vdovského důchodu do konce roku 2009 stačilo vdově dosáhnout věku 55 let, tak při přiznání vdovského důchodu od roku 2010 musí vdova dosáhnout věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození, nebo dosáhnout vlastního důchodového věku. V praxi to znamená, že musí dosáhnout vyššího věku než dříve.

