Veľká časť Slovákov stále považuje za investíciu vkladnú knižku

Investovanie je na Slovensku stále opradené príbehmi a domnienkami. Napokon, ešte donedávna veľká časť Slovákov považovala za investíciu aj životné poistenie. Na úplne opačnej strane sú alternatívne aktíva ako umenie, autá, či víno, ktoré sú často skôr hedonizmom ako premysleným investičným rozhodnutím. Poslednou skupinou, ktorá sa teší pozornosti neprávom je 26 miliárd eur uložených na vkladných knižkách, termínovaných vkladoch a bežných účtoch.

Prístup k investovaniu sa zásadne líši podľa investičného horizontu. Pri dlhých stratégiách sú najväčším favoritom akcie veľkých spoločností, tzv. blue chips, ktoré v horizonte dlhšom ako 20 rokov výkonnosťou porážajú všetky ostatné nástroje – štátne aj korporátne dlhopisy, reality, zlato a tiež akcie firiem s malou kapitalizáciou.

Krátkodobé a dlhodobé príležitosti

Pri pohľade na index S&P500 v rozmedzí rokov 1975 až 2015 nenájdeme stratové ani jedno 20 a viacročné obdobie. S týmto vedomím by sa mali vzdať snahy hľadať si novú cestu aj tí najväčší vizionári, presvedčení o spoľahlivosti vlastných scenárov vývoja budúcnosti.

Sporadicky bývam oslovený zo strany rôznych online-tradingových platforiem, ktoré mi ponúkajú možnosť priameho nákupu akcií. Moja guráž obchodovať by bola podporená online kurzom a následne pri soundtracku Wolf of Wall Street môžem denne robiť operácie z pláže cez smartfón.

Kladiem si otázku, či mám záujem podieľať sa na tvorbe svojho portfólia až takto aktívne. Pre absolútnu väčšinu investorov je lepšou voľbou indexový fond, resp. fond, ktorý svojou výkonnosťou index predbehne. Zabezpečuje to diverzifikáciu portfólia a výkonnosť akciového fondu bude zrejme vyššia ako priamy nákup akcií „hobby investorom“.

Osobne sa pri hľadaní fondov zásadne orientujem na nadnárodné správcovské spoločnosti, pretože tie domáce za nimi výkonnosťou spravidla zaostávajú. Zaujímavosťou je, že jedna z veľkých slovenských bánk verí svojim portfólio manažérom tak málo, že akciové fondy svojej skupiny úplne prestala distribuovať prostredníctvom vlastnej pobočkovej siete.

V poslednej dobe sa do popredia dostáva koncepcia sociálne zodpovedného investovania. Jeho podstata tkvie v sústredení sa na nástroje investujúce napríklad do environmentálnych spoločností, či do spracovania a distribúcie potravín a vody.

Paradoxom je, že investícia do nehnuteľnosti je často považovaná za konzervatívnu. Priemerná cena za meter štvorcový bytu v Bratislave sa pritom podľa údajov publikovaných Národnou bankou Slovenska ani v roku 2016 nedostala na úroveň z roku 2008. Ceny bytov v Košiciach dokonca zaznamenali v roku 2016 oproti predchádzajúcemu roku pokles.

Dôležitou vlastnosťou investora je schopnosť udržať si rácio

Nie vždy je jednoduché oddeliť emócie od racionality. Vnútorné presvedčenie, že investícia do rozšírenia fungujúceho nákupného centra musí byť vždy úspešná, je často silnejšie, ako snaha pátrať po pozadí takejto investície. Racionálny investor by sa však mal vždy zamýšľať nad obchodovateľnosťou svojho cenného papiera, jeho ratingom a nad pomerom výnosu a znášaného rizika. Nemalá skupina investorov do dlhopisov developerských spoločností totiž znáša významné riziko bez toho, aby za to od emitenta požadovala adekvátnu odplatu.

Z krátkodobého hľadiska možno na trhu pozorovať vznik rôznych anomálií, ktoré spravidla vytvárajú krátkodobé príležitosti. V uplynulých dvoch rokoch sa vďaka sankciám uvaleným na Ruskú federáciu otvorila napríklad možnosť kúpy lacných akcií tamojších spoločností. V distribúcii na Slovensku bol dokonca termínovaný účet s dvojciferným ročným úrokom denominovaný v rubľoch – pri vtedajšom kurze takmer 1:85.

Alebo v januári tohto roku boli publikované informácie o potenciálne zaujímavých výnosoch štátnych dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín v lokálnych menách. Tieto dlhopisy by sa zrejme mohli stať čiernym koňom tohto roku.

Pred realizovaním akéhokoľvek investičného rozhodnutia by si mal každý investor mať v prvom rade zodpovedať otázku, čo od svojej investície očakáva a do akej miery sa jej v skutočnosti chce venovať. Väčšina mojich klientov neočakáva aktívne obchodovanie denne sa meniaceho portfólia.

Prioritami investorov sú:

– zhodnotenie porážajúce infláciu a zároveň očakávanie od konzervatívnej zložky portfólia, že v prípade dočasných strát zo zložky dynamickej dokáže tieto straty sanovať,

– mať na druhej strane odborníka – poradcu, ktorého aktívny záujem bude presahovať rámec splnenej mesačnej kvóty predaja a na ktorého sa dá spoľahnúť do takej miery, že nie je potrebné začínať každé ráno spolu burzovými správami z agentúry Bloomberg.

Autor je oblastným riaditeľom Fincentra.