Veselé a doručené Vánoce

Podle některých odhadů již do dvou let začnou brázdit evropské dálnice kamiony bez řidičů. Co pak? V letošním roce si zejména Německo a Francie stěžovaly, že řidiči z Česka a dalších států s nižšími mzdami jezdí po jejich území za nižší plat, než je jejich minimální. Dobře tak. Čím vyšší tlak na mzdy řidičů budou vyvíjet, tím dříve nebudou žádní řidiči potřeba.

Doručovací společnosti nestíhají, před výdejnami internetových obchodů se tvoří fronty jak v 80. letech 20. století a do toho se některé odborové svazy České pošty pokouší zaujmout stávkou. Nebýt její publicity, zřejmě by si jí nikdo ani nevšiml… přitom zrovna odvětví doručování balíků a poštovních zásilek čeká v dohledné době taková změna, že již brzy nebude mít kdo stávkovat. Doručování balíků a drobných zásilek již dnes přebírají drony…