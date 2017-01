Vitajte pán prezident...

Trumpova sľubovaná politika v sebe má určité rastové prvky, ale aj niektoré negatíva. Z dlhodobého hľadiska je z ekonomického pohľadu čistým negatívom stavba múrov (skutočných i pomyselných), ktorá nikdy nepredstavovala pre rast a prosperitu nič dobré.

Nástup Donalda Trumpa do funkcie sľubuje volatilitu a mix rôznych ekonomických prístupov:

nadchádzajúce obdobie oživí geopolitické problémy a slabosť centrálnej banky

oživenie vlajkových akciových titulov, sila Trumpovho obchodu, však ukrýva riziká recesie

Záverečný prejav prezidenta Baracka Obamu bol klasickou ukážkou jeho prístupu – skvelý, ale nič nového. Teraz sa však presuňme na tlačovú konferenciu nastupujúceho prezidenta Donalda Trumpa.

Tomu sa nejako darí ako zosobniť, a aj oživiť, „slobodného ducha“ Ameriky a dokonca aj ostrieľaní ekonómovia a zástupcovia hedgeových fondov, s ktorými som hovoril, podľahli energii Trumpovej populistickej kampane a jeho veľkým sľubom. Možno je však čas všetkým pripomenúť, že:

Áno, ekonomika je dôležitá.

Nie, nie je to len o psychológii.

Ekonomika a základná štruktúra stimulov sú to, čo vytvára budúcnosť. Tweety to rozhodne nie sú (aj keď ako akcionár tejto spoločnosti si želám, aby to tak bolo).

V krátkodobom horizonte sa trhy, a samozrejme aj politické sily, môžu od trendu a od strednej hodnoty odchýliť, ale Spojené štáty zažívajú stále masívne spomalenie vo vzťahu k historickým hodnotám dlhodobého rastu – teda len pod dvomi percentami v porovnaní s 3,5 percentom od 50. rokov 20. storočia.

Väčšina vytvorených pracovných miest je len dočasná a okrem toho musíme vziať do úvahy aj demografické okolnosti. Starnúca populácia totiž znamená pokles potenciálneho rastu o pol až 0,75 percenta, pri nezmenenej produktivite.

Návratu k „dlhodobému rastu“ vo výške troch až 3,5 percenta môžeme dosiahnuť iba podporou produktivity, ale nie tým, že donútime firmy, aby ponechali pracovné miesta v USA. V krátkom období možno takéto opatrenia môžu podporiť rast, ale vždy to bude na úkor rastu budúceho.

Nová zahraničná politika Spojených štátov bude náhodná a oportunistická a nakoniec povedie k ďalšiemu ústupu krajiny z pozície globálneho vodcu. V tejto chvíli vedie G7 Nemecko a kancelárka Angela Merkelová, pretože Trump túto pozíciu viac menej opustil.

Hlavnou oblasťou Trumpovho záujmu bude teda americká „domáca pôda“ aj preto, že je, podobne ako jeho hrdina, bývalý prezident Richard Nixon, na sto percent zameraný na domácu politiku. Trumpovo prezidentské obdobie tiež, opäť podobne ako za Nixona a vtedajšieho guvernéra Fedu, Arthura Burnsa, prinesie obrovský tlak na Fed,.

Z širšieho hľadiska predstavuje Trump záverečnú časť cyklu, ktorý začal buď Nixon tým, že v roku 1971 zrušil pre USA zlatý štandard, alebo Reagan, ktorý v roku 1981 vytvoril ekonomiku strany ponuky a spustil obrovské fiškálne deficity a tým opätovne zaviedol politiku laissez-faire. Vtedy sme samozrejme zažívali tridsaťročnú „nočnú moru“ stále väčších intervencií centrálnej banky, nielen pokiaľ ide o výšku sadzieb, ale aj o čoraz menej slobodné trhy.

V najbližších dňoch sa možno dozvieme o plánoch Trumpova niečo viac, no skôr o tom pochybujem … V posledných týždňoch som sa pokúšal D. Trumpa pochopiť, ale bohužiaľ musím povedať, že jeho prezidentské obdobie bude v lepšom prípade chaotické a plné experimentov, a tom v najhoršom prípade vytvorí zrkadlový obraz krátkeho Nixonova pôsobenia, avšak v dvadsiatom prvom storočí.

Bohužiaľ prezident D. Trump bude, aj napriek kreativite všetkých jeho poradcov, rovnaký ako kandidát D. Trump. Prevládať bude nedôvera v slobodu tlač, cielené urážky oponentov a tvrdenia nezakladajúce sa na faktoch. Dúfam, že politickí aktivisti a tlač dokážu situáciu zvládnuť. Ako tento týždeň správne vyhlásil Obama, demokracia je pod tlakom a to je tá skutočná kríza.

Nechcem, aby ste to zle chápali, zmena je dobrá vec a D. Trump – ako som v minulý rok neustále zdôrazňoval – predstavuje nevyhnutnú protilátku na éru dynastií Clinton/Bush a ich hlboké elitárstvo. Nezabudnite však na to, že D. Trump voľby nevyhral, ​​to Hillary Clintonová prehrala. To, čo sa teraz deje, je vynútenou a potrebou zmenou v sociálnej oblasti i ekonomike.

Niekedy skutočne potrebujeme naozaj zažiť, cítiť, vnímať, dotknúť sa vecí, ktoré vôbec nechceme, len aby sme opäť dokázali ísť vpred a ja si myslím, že obdobie nadchádzajúcich štyroch rokov by mohlo byť práve takým.

Inaugurácie D. Trumpa bude podľa môjho názoru katalyzátorom novej reality – chvíľou, keď nádej vystriedajú pochybnosti a dramatické prebudenie do zvýšeného rizika recesie vzhľadom k negatívnej globálnej likvidite, príliš silnému doláru, politickej neistote a tomu, že tento rok budú v centre pozornosti geopolitické riziká.

Vitajte na záverečnej časti obdobia „predstierať a predĺžovať“, ale tiež do roku plného volatility.

Steen Jakobsen, hlavný ekonóm Saxo Bank