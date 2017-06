Vráti sa aktívna správa portfólia opäť do módy

Čo sa stane? Keď očakávaný výnos nebude dlhodobo korešpondovať so skutočnosťou, a v nasledujúcich rokoch k tomu určite príde, množstvo investorov sa začne opäť zaujímať o aktívnu správu portfólií. Bude to v honbe za vyšším výnosom znamenať podstupovanie vyššieho rizika. Robotizované poradenstvo založené na ETF prestane byť sexy. Naopak, keď sa výnos EFT kvôli vyššej inflácii priblížia k nule, začnú byť tieto fondy nudné. Investori budú chcieť viac a budú ochotní vstupovať do nových oblastí a teda aj do aktívnej správy aktív.

Ak investor použije niektorú z metód optimalizácie alokácie aktív, môže sa pri celom portfóliu, zloženého z menej a viac výnosných titulov, dopracovať k ročnému výnosu štyri percentá. Znamená to, že jeho majetok sa môže bez započítania inflácie zdvojnásobiť až za 18 rokov. Niekomu sa to môže zdať pridlho.

No stále častejšie sa objavujú názory avizujúce návrat aktívnych portfólií. Dôvodom má byť neefektívnosť pasívnych fondov. Tie pri plošnom pokrytí trhu totiž nedokážu ťažiť z vysokého nárastu jednotlivých akcií. Nie je to však otázkou dní. Poplatky, ktoré si manažéri pýtajú za správu portfólií, sú totiž ešte stále privysoké, takže aj mierna neefektívnosť pasívnych fondov sa stále javí byť lepšou voľbou. Pripomeňme si, že náklady na ETF sa pohybujú v priemerne na úrovni 20 bázických bodov a manažérske poplatky za aktívnu správu predstavujú rádovo sto až 200 bodov, v závislosti na regióne a triede aktív. ETF tak sú tak stále lacnejšie.