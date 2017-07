VÚB banka organizovala detský futbalový tábor Italia Soccer Camp už po 5 krát

Soccer Camp Bratislava 2017 bol určený pre dievčatá a chlapcov vo veku sedem až 14 rokov, uskutočnil sa počas prvého júlového týždňa (3. až 7. júla) v areáli FC Petržalka Akadémia. Mladí športovci získali možnosť trénovať s viacerými profesionálmi z Talianska.

Demetrio Albertini sa napríklad do dejín svetového futbalu zapísal ako 5-násobný víťaz talianskej ligy aj ako víťaz Ligy majstrov UEFA s materským klubom AC Miláno. Vo farbách Talianska odohral 79 zápasov.

Dievčatá a chlapci počas tábora absolvovali technické a atletické tréningy v kombinácii s mimoriadne cennými hodinami taktiky. Italia Soccer Camp bol plný zábavy, nadšenia a úspechov. Realizoval sa pod záštitou Klubu talianskych majstrov, ktorého členmi sú vybratí bývalí hráči talianskeho národného tímu.

„Sme veľmi radi, že sa do Bratislavy vraciame s úspešným projektom letného futbalového tábora. Každoročne sa nám potvrdzuje, že táto krajina je a naďalej bude dôležitým miestom na mape futbalu aj v budúcnosti. Dokazuje to, okrem iného, rastúci počet slovenských hráčov v mnohých talianskych kluboch, a to nielen v najvyššej A súťaži ,” uviedol D. Albertini.

Účastníci tábora podľa neho získali jedinečnú príležitosť trénovať špičkovými metódami oficiálneho talianskeho národného tímu.

„Najtalentovanejšie deti získajú navyše možnosť porovnať svoju šikovnosť priamo v Taliansku s najlepšími z iných krajín,“ zdôraznil D. Albertini. Dvaja účastníci slovenského tábora totiž vycestujú do Talianska, aby sa zúčastnili medzinárodného sústredenia v rámci Dňa talianskeho futbalového tábora vo futbalovom tréningovom stredisku Coverciano. Užijú si tam tréningy, zápasy, špeciálne sústredenie, výlet do Múzea talianskeho futbalu, zápasy najvyššej A ligy, ako aj ďalší program.

„S talianskymi futbalovými legendami cestujeme po rôznych krajinách sveta, aby sme podporili u detí záujem o futbal. Sme veľmi hrdí, že spolupráca s VÚB už niekoľko rokov umožňuje slovenským deťom bezplatne absolvovať s nami jedinečný futbalový tábor,“ potvrdil Marco Schembri, generálny manažér Italia Soccer Camp.

Hlavný partner tohto projektu – VÚB banka patrí do talianskej finančnej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá podporuje rôzne sociálne a spoločensky prospešné projekty. „Tréningy a stretnutia s futbalovými legendami určite znásobia zanietenie mladých športovcov a budú motivovať ďalšie deti, aby sa pridali k vyše 50-tim tisíckam aktívnych mladých futbalistov do 18 rokov na Slovensku.Možno sa nájde medzi nimi nový Hamšík, Kucka či Škriniar, " poznamenal Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

Taliansky futbalový tábor považuje A. Resch za atraktívny projekt poskytujúci talentovaným deťom príležitosť presadiť sa vo svete profesionálneho futbalu.