VÚB dostala ocenenie v hodnotení zákazníckej spokojnosti

V hodnotení portálu www.FinancnaHitparada.sk v kategórii HypotékaFH roka 2016 najviac zabodoval hypoúver od VÚB banky. Portál vyhlasuje odborné hodnotenie bankových produktov už po druhý raz a aj v tomto roku vyhodnotil to najlepšie na slovenskom finančnom trhu.

VÚB potvrdila svoje postavenie jednotky na slovenskom hypotekárnom trhu aj v odbornom hodnotení portálu www.FinancnaHitparada.sk. „Tohtoročné víťazstvo v kategórii Hypotéka roka nás potešilo. Naše hypoúvery sa tak dočkali ďalšieho ocenenia od klientov aj od odbornej verejnosti,“ uviedla Angelika Farkašová, vedúca oddelenia úverov VÚB.

VÚB priniesla ako prvá banka na Slovensku hypoúver s úrokovou sadzbou pod 1,5 % v kombinácii so zaujímavými benefitmi. V novembri 2016 sme zrušili poplatok za poskytnutie úveru pri všetkých hypotékach aj špeciálny poplatok pri akciovej ponuke hypotéky s päťročnou viazanosťou. Úrok 1,49 % p.a. na päť rokov VÚB garantovala každému záujemcovi o akciovú hypotéku bez akýchkoľvek poplatkov. Výhodná bola aj akciová ponuka hypoték pri 6-ročnej viazanosti. VÚB zároveň preplácala náklady na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností a náklady za znalecký posudok až do výšky 150 eur.

Slováci sa o finančné produkty skutočne zaujímajú. Dokazujú to 2 milióny porovnaní, ktoré spravili na portáli www.FinančnáHitparáda.sk počas uplynulého roka. Podľa portálu sa uplynulý rok niesol v intenzívnejšom konkurenčnom boji, než po minulé roky. „Ukázalo sa, že úrok je aj naďalej údaj, o ktorý sa klienti zaujímajú najviac. A čím je nižší, tým lepšie pre klienta. A práve o tomto úroku hovorí ocenenie Hypotéka roka,“ dodáva Pavel Škriniar z portálu FinančnáHitparáda.sk.