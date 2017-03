Pri vypĺňaní daňového priznania nezabudnite na príspevky do III. piliera

Jednou z položiek, ktorou sa dá znížiť daňová povinnosť je dobrovoľné dôchodkové sporenie. Ide konkrétne o vklady do výšky 180 eur ročne, ktoré sa dajú odrátať z daňových príjmov. Úspora na dani tak môže dosiahnuť 34,20 eur a sporitelia túto možnosť radi využívajú.

V doplnkovej dôchodkovej spoločnosti NN Tatry – Sympatia mohli ušetriť klienti vlani na daniach až takmer 1,5 milióna eur. „Daňová úspora je jedným z motivátorov, pre ktorý ľudia vyhľadávajú III. pilier. Ďalším lákadlom sú samotné zhodnocovanie vkladov a príspevky firiem, ktoré prispievajú svojim zamestnancom na budúci dôchodok,“ hovorí Martin Višňovský, prezident Asociácie doplnkových dôchodcovských spoločností a člen predstavenstva NN Tatry – Sympatia.

Medziročný rast o 14 %

Podľa štatistiky Národnej banky Slovenska spravovali všetky štyri doplnkové dôchodkové spoločnosti (NN Tatry – Sympatia, Axa, Stabilita, DDS Tatra Banky) ku koncu februára tohto roka majetok v hodnote 1,75 mld. eur. Oproti roku 2016 je to nárast o takmer 14 percent. Spoločnosť NN Tatry – Sympatia, líder na trhu doplnkového dôchodkového sporenia, sa stará o majetok sporiteľov v hodnote 671 mil. eur. Jej najúspešnejším fondom je pritom Rastový príspevkový fond, ktorý za posledných päť rokov (podľa prepočtov Finančného Kompasu) zarobil priemerne 5,48 percenta ročne, čo je najviac zo všetkých 16 fondov na trhu.

Patria do sociálneho programu mnohých progresívnych firiem. Snažia sa tak zvýšiť angažovanosť svojich pracovníkov a dlhodobo si udržať kvalifikovaný personál, o ktorý je na súčasnom pracovnom trhu núdza. Firmy si môžu príspevky do III. piliera odrátať od daňového základu do výšky až šesť percent hrubej mzdy daného zamestnanca.

Nové vyhliadky na väčšiu podporu od štátu

V III. pilieri si sporí zhruba 12 % Slovákov, čo je 713-tisíc sporiteľov. Hoci to na prvý pohľad vyzerá ako slušné číslo, v skutočnosti by to malo byť viac. V susednom Česku si napríklad nad zákonom stanovený rámec šetria dobrovoľne na penziu až 2/3 obyvateľstva. Toto vyššie číslo čiastočne ovplyvnilo zrušenie II. piliera v minulosti, no hlavným dôvodom je intenzívnejšia podpora štátu. Kým slovenský štátny rozpočet prispieva na III. pilier ročne sumou približne 10 miliónov €, ten český je s podporou až 300 miliónov € oveľa štedrejší.

Súčasná vláda na Slovensku sa preto vo svojom programovom vyhlásení zaviazala podporiť III. pilier legislatívne. „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prikladá problematike doplnkového dôchodkového sporenia vysokú dôležitosť. Nevyhnutnou podmienkou pre naplnenie jeho účelu je zvýšenie príspevkov tak zo strany účastníkov, ako aj zo strany zamestnávateľov,“ uviedol minister práce Ján Richter. Rezort teda pripravuje úpravu štátnej podpory III. piliera. V hre je zvýšenie daňových úľav, ako aj ich rozšírenie na zdravotné odvody. Ďalšou novinkou by mal byť tzv. preddôchodok, ktorý by mohli využiť ľudia krátko pred dovŕšením dôchodkového veku s problémom nájsť si zamestnanie. Cieľom je zvýšiť atraktivitu systému, tak pre súčasných sporiteľov, ktorí by si mali prispievať viac, ako aj pre nových záujemcov.

„Každý zodpovedný človek by mal zobrať v otázke dôchodku iniciatívu do vlastných rúk a spojiť sa s odborníkmi, akými sú aj doplnkové dôchodkové spoločnosti. Demografia totiž hovorí jednoznačne proti nám,“ konštatuje M. Višňovský. Pohľad na vekovú štruktúru obyvateľstva skutočne nedáva dôvod na optimizmus. Ako to vo svojej správe uvádza aj Európska komisia, kým sme ešte začiatkom 90. rokov patrili medzi najmladšie európske krajiny, v roku 2060 budeme patriť medzi najstaršie. Podľa jej štatistík bude v tomto roku v dôchodkovom veku každý tretí Slovák. Dnes je to zhruba každý šiesty. Je teda pravdepodobné, že budúci penzisti sa už nebudú môcť spoľahnúť na dôchodok zo Sociálnej poisťovne ani do takej miery ako dnes.