Z realitnej ponuky sa vypredávajú najmä lacnejšie a menšie byty

Eufória na realitnom trhu v Bratislave sa podľa očakávaní mierne utíšila, no predaj naďalej zostáva na silných úrovniach. V druhom štvrťroku sa predalo 1245 nových bytov. Priemerná cena novostavieb v ponuke naďalej vysoko rastie. Dôvodom je aj to, že menšie a lacnejšie byty sa vypredajú, kým v ponuke ostávajú tie drahšie.

Veľkú časť súčasného dopytu po bytoch vytvorila v druhom kvartáli ponuka, keď sa medzi najpredávanejšie projekty zaradili Skypark a Klingerka, po ktorých je veľmi vysoký dopyt aj medzi záujemcami o bývanie ako aj medzi investormi.

Dostavané sa predávajú najmä drahšie a väčšie byty

V ponuke novostavieb v Bratislave bolo ku koncu druhého štvrťroku 4 840 bytov. Tieto boli na predaj v rámci 119 projektov. Oproti predchádzajúcemu objemu (4 800 bytov za prvý štvrťrok) tak došlo k miernemu zvýšeniu o 40 bytov. Len 454 bytov bolo v druhom kvartáli predaných ako dostavaných, no až 4 386 bytov sa predalo z papiera.

Spomedzi dostavaných bytov pritom išlo prevažne o jednotkovo drahšie a rozlohovo väčšie byty ako pri ponuke bytov z papiera. Ich priemerná absolútna cena predstavovala až 187 tisíc eur.

Cena ponúkaných bytov v Bratislave sa ku koncu júna dostala na 2572 eur za m², čo predstavuje medzikvartálne zvýšenie o dve a medziročný nárast o 8,4 percenta. Rast cien tak oproti miernemu poslednému kvartálu opäť poskočil na takmer také vysoké tempo ako počas rokov 2015–2016. Za prvý polrok však cenový nárast zatiaľ predstavoval len 2,4 percenta resp. 61 eur za meter štvorcový.

Ak by v tomto roku mali novostavby zdražieť podobne ako v predchádzajúcich rokoch, muselo by v treťom a štvrtom kvartáli dôjsť až ku 6–8 percentnému cenovému rastu, čo je nepravdepodobné.

Najdrahším okresom prirodzene zostalo Staré Mesto, no zatiaľ čo tu sa cena v priebehu posledných dvoch rokov výrazne nezmenila, v III. okrese vzrástla až o 30 percent a tým pádom sa jasne oddelila od ostatných troch okresov, popri ktorých sa po kríze cenovo vyvíjala veľmi podobne.

Ceny v druhom okrese za toto obdobie takisto značne poskočili (o 22–25%), keď sa takmer všetka nová ponuka presunula do Ružinova a výstavba novostavieb v Podunajských Biskupiciach a vo Vrakuni sa až na niekoľko projektov úplne zastavila. Podobne je na tom aj tretí okres, kde sa projekty hrnú bližšie k centru a výstavba v Rači skoro úplne zanikla.

Z hľadiska izbovosti nedošlo ku výraznejším zmenám ani v cene ani v rozlohe. Dve pätiny ponuky tvorili dvojizbové byty a trojizbové byty predstavovali jednu tretinu. Najvyššiu jednotkovú cenu si udržali štvor a päť izbové byty, a to z toho dôvodu, že tieto často krát predstavujú vyšší štandard bývania v projektoch v lepších lokalitách a nie v projektoch so štartovacími bytmi.

Najväčší záujem je o 2-izbové byty

K najvyššiemu cenovému rastu za posledné dva roky (19,4%) došlo v prípade dvojizbových bytov. Je tomu tak najmä z dôvodu presunu projektov do lepších lokalít blízko centra, no rast ceny je podmienený aj tým, že ide o najdopytovanejší segment bývania, ktorý ponúka dobrý pomer absolútnej ceny a veľkosti bytu.

Čo sa týka priemernej rozlohy voľných novostavieb, tá dosiahla 65,09 m². Už tretí kvartál po sebe tak rozloha miernym tempom narastá po tom, čo v treťom štvrťroku 2016 dosiahlo dno na úrovni 63,4 m². Za týmto rastom však nestojí skutočnosť, že by sa stavali väčšie byty v rámci jednotlivých izbových kategórií ale to, že podiel jedno a dvojizbových bytov postupne klesá, zatiaľ čo podiel troj a štvorizbákov narastá. Dané je to najmä tým, že menšie a tým pádom absolútne lacnejšie byty rýchlo miznú z ponuky, v ktorej potom ostávajú tie väčšie byty.

Rast jednotkovej ceny a aj rozlohy bytov sa prirodzene prejavil aj na absolútnej cene bytov v ponuke. Tá sa vyšplhala na 166 579 eur, čo medzikvartálne predstavuje nárast o tri percentá resp. o šesť tisíc eur.

Dôvod nárastu cien a aj rozlohy ponúkaných novostavieb môžeme hľadať aj na strane dopytu. Cenový rozdiel medzi bytmi v ponuke a bytmi, ktoré sa reálne predali, totiž dosiahol až 168 eur na štvorec, pričom priemerný rozdiel za posledných päť rokov bol len 60 eur.

Celkovo sa za druhý štvrťrok predalo 1245 bytov, pričom ich priemerná cena za meter štvorcový bola 2403 eur. Za rastom priemernej ceny nepredaných bytov teda do istej miery stojí aj skutočnosť, že lacnejšie byty sa jednoducho vypredávajú skôr, zatiaľ čo tie drahšie v nej ostávajú dlhšiu dobu.

Nižšia cena predaných bytov oproti ponuke voľných novostavieb prevládala vo všetkých bratislavských okresoch, pričom najväčší bol rozdiel v okresoch BA I a BA III. V Starom Meste sa permanentne nachádza niekoľko podstatne drahších a luxusnejších projektov, ktoré sa vypredávajú podstatne pomalšie ako projekty typu Skypark. V treťom okrese zas priemer ovplyvňujú projekty na Kolibe, ktoré takisto dlhodobo zvyšujú priemernú cenu ponuky v tomto okrese.

Poklesa predaja

Predaj vo výške 1245 bytov predstavoval oproti prvému štvrťroku pokles o tri sto bytov, čo sa však vzhľadom na mimoriadne silný prvý kvartál dalo očakávať. Aj napriek tomu ostal dopyt stále silný a s novou ponukou sa navzájom dopĺňali. Naďalej pretrvával predaj z papiera, keď sa predalo len 99 dostavaných bytov, čo bolo rekordne nízkych osem percent z celkového predaja.

Z hľadiska izbovosti si najväčšiu popularitu zachovali dvojizbové byty, ktoré sami zodpovedali za 53 percent celkového predaja (vzhľadom na to, že tvoria len 40% ponuky ide o naozaj veľký dopyt). Spolu s jednoizbákmi tvorili až dve tretiny predaja, čo je dôvodom, prečo v ponuke voľných novostavieb narastá podiel troj a štvorizbových bytov. Trojizbové byty zodpovedali za 27 percent predaja a štvorizbáky len za šesť percent.

Čo sa rozlohy predávaných bytov týka, tá mierne vzrástla – o jeden meter na 59 m². Aj napriek medzikvartálnemu rastu ide o nízku rozlohu predaných bytov. Priemer za posledných päť rokov dosahoval 63,7 m². Absolútna cena predaných bytov predstavovala v priemere 141 359 eur, čo je až o 25 tisíc menej ako priemerná cena voľných bytov.

To hovorí o charakteristike dopytu po novostavbách. Vždy sa nájdu záujemcovia o drahšie a luxusnejšie byty, aj keď tieto často krát v ponuke ostávajú dlhú dobu. Istá časť dopytu sa zas orientuje na projekty typu Skypark alebo Klingerka, ktoré vzhľadom na lokalitu disponujú atraktívnou cenou a okrem toho ich nemalá časť kupujúcich dopytuje aj ako investičné byty.

Dostupnosť bývania sa zhoršuje

„Mediánový kupujúci“ však má na výber postupne čoraz menej bytov, ktoré by si reálne mohol dovoliť. Z celkovej ponuky 4840 bytov len 250 bytov disponuje jednotkovou cenou do 2000 eur/m² a len tisíc bytov do výšky 2200 eur/m². Pri týchto bytoch pritom zo značnej časti ide o byty v Záhorskej Bystrici a lacnejšie byty s horšou dispozíciou v projektoch v Dúbravke, Petržalke a Podunajských Biskupiciach.

Okrem nedostatku lacnejších „štartovacích“ projektov časť dopytu v budúcnosti odradia aj sprísňujúce sa podmienky poskytovanie hypoték a novou formou štátneho príspevku pre mladých. Štátny príspevok pre mladých by od roku 2018 už nemal fungovať formou odpočtu troch percentuálnych bodov z úrokov ale formou daňovej úľavy, ktorá finančne bude menej výhodná.

Obmedzenia úverovania prídu formou prísnejších kritérií posudzovania príjmu (príjem musí byť vyšší ako životné minimum + výška splátky úveru na nehnuteľnosť + výška splátky už existujúcich úverov + rezerva (vypočítaná ako 5% z rozdielu medzi príjmom a životným minimom, čo sa postupne bude zvyšovať na 20%)).

Hlavné obmedzenie spočíva v regulácií bánk, ktoré budú môcť len 40 percent novoposkytnutých úverov na nehnuteľnosti v budúcnosti poskytovať pri LTV nad 80 percent hodnoty nehnuteľnosti a len desať percent nad 90 percent LTV. Pokiaľ by niekto, kto kupuje priemerne veľkú a priemerne drahú novostavbu v Bratislave mal zaplatiť 20 percent jej hodnoty z vlastného vrecka, musel by si pripraviť zhruba 33 tisíc eur.

Tieto obmedzenia budú postupne viesť k tomu, že o drahšie byty bude čoraz menší záujem a naopak o lacnejšie byty (jednotkovo aj absolútne) bude záujem stúpať. Týchto bytov je však nedostatok a developeri by na ne postupne mali začať obracať pozornosť. V blízkej budúcnosti preto neočakávame pokračovanie silného cenového rastu na úrovniach osem až desať percent medziročne, ako tomu bolo vlani, ale skôr ochladenie niekde na úroveň okolo piatich percent.

V priebehu jedného až dvoch rokov sa dokonca môže stať, že dôjde ku poklesu priemerných cien, keď drahšie projekty prestanú pribúdať. K tomu by vzhľadom na presýtenosť trhu takýmito bytmi malo skôr či neskôr dôjsť. V extrémnom prípade by dokonca developeri mohli byť donútení znížiť cenu aktuálnej ponuky bytov, keď bude dopredaj niektorých bytov v drahších projektov stále zložitejší. Vzhľadom na prudký cenový rast bytov v Novom Meste – o zhruba 30 percent za posledné dva roky je možné, že sa takýto pokles prejaví práve tu.

Autor je analytikom spoločnosti Bencont INVESTMENTS.