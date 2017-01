Začínajúce firmy majú novú možnosť ako podnikať

Dve tretiny Slovákov chcú prežiť Vianočné sviatky netradične. Radi by ich strávili mimo svojho domova v kruhu širokej rodiny, trebárs v horskej chate. Realita je však úplne iná. Osem z desiatich Slovákov nakoniec sedí pri štedrovečernom stole doma so svojimi najbližšími. Dôvodom je najmä lenivosť. Celá správa »

Napriek protestom zo strany poisťovní v novembri poslanci schválili novelu zákona o poisťovníctve. Výsledkom je zavedenie osempercentného odvodu zo všetkých neživotných poistiek. Dôsledkom bude pravdepodobne rasti cien, prípadne transformácia poisťovní na pobočky, alebo dokonca ich odchod z trhu. Celá správa »

Nedávny prieskum o platobnej disciplíne priniesol pozoruhodné výsledky. Až každý štvrtý Slovák sa z času na čas dostane do situácie, keď nie je schopný platiť svoje záväzky. Jedna pätina si dokonca musela na ich úhradu požičať od rodiny alebo priateľov. Banky sú až na treťom mieste. Celá správa »

Šokujúce zvýšenie paušálnych výdavkov, zvýšenie odvodových stropov pre lepšie zarábajúcich a nahradenie zdravotných odvodov z dividend daňou z príjmu. To sú asi najviditeľnejšie daňové novinky pre budúci rok. Jeden štedrý plus, jeden nesystémový mínus a jeden krok z kaluže do blata. Celá správa »

Slovensko sa môže tešiť z najvyššieho počtu pracujúcich v histórii. Miera nezamestnanosti tak po prvýkrát klesla pod priemer eurozóny, no budúce vyhliadky nie sú dobré. Počet práceschopnej populácie bude klesať a prístupu stále nezamestnaných Slovákov na pracovný trh bude brániť nízke vzdelanie. Celá správa »