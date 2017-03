Zákon o registru smluv – jako na houpačce

Ode zdi ke zdi. Známe to u nás až příliš často. Jako by snad varianty mezi tím neexistovaly, jako bychom si někde uvnitř vypnuli funkci používání zdravého selského rozumu. Co bylo za komunistů zakázáno, bylo po revoluci povoleno bez kompromisů. Co za komunistů fungovalo, bylo po revoluci automaticky prohlášeno za nefunkční. Nesvobodu tak občas nevystřídala očekávaná svoboda, nýbrž anarchie a někdy i boj bez pravidel. V právu, v podnikání, ale i v civilním životě.

No a v podobném duchu, tedy jako na houpačce, to běží neustále. Příklad? V devadesátých letech to měli těžké věřitelé, dlužníci se jim smáli do obličeje. Pak přišel zákon o exekutorech a situace se obrátila o 180 stupňů. Dlužníci pár korun byli a jsou naháněni jako škodná, věřitelé na tom jsou lépe, ale hlavně exekutoři a advokáti měli žně.

Uplynulo pár let ignorování varování a smutných lidských příběhů, a aktuálně to zase vypadá tak, že se už napříště nevyplatí vymáhat nižší částky a věřitelé budou mít prostě smůlu. A věřiteli nejsou jen energetické či telekomunikační společnosti, dopravní podniky, ale i jednotlivé fyzické osoby. Hernami se to tu hemžilo ještě nedávno jako v Las Vegas, nyní se to má otočit do nulové tolerance. A podobnou „houpačkovou“ politiku od extrému do extrému vidíme u boje s korupcí, transparentnosti veřejných zakázek a u dalších společenských témat.

Celý článok si môžete prečítať na: http://www.investujeme.cz/clanky/zakon-registru-smluv-jako-houpacce/