Zapomínat je lidské

„Hele, Hanko, já ti musím něco říct. Já sem myslel, že teď spolu budeme chodit, ale kluci z kapely mi řekli, že už jako…, že už jako jednu holku mám.“ Památná slova Jiří Macháčka z filmu Samotáři jako by ožila při pohledu na dění na Wall Street.

Před necelým týdnem zaznamenal trh dvě silné prodejní vlny, které se vázaly na dění okolo Severní Koreje. Já jsem toho času zkoušel chytit svou první surfařskou vlnu v Atlantiku, když jsem byl krátce v Portugalsku.

Nevěřili byste, jakou reklamu nám v Portugalsku udělal Karel Poborský, a to i přesto, že jeho parádní gól nechal Portugalce před branami našeho posledního velkého fotbalového úspěchu na Euru 1996. Kdekoliv jsme řekl, že jsem z Čech, zaznělo Poborský.

Investoři čekali na svou prodejní vlnu a všichni do jednoho se shodovali na tom, že to byla výborná příležitost, jak vzít vydělané peníze ze stolu, když už dlouho všichni hovoří o tom, jak jsou trhy vysoko, ale na druhé straně všichni rádi nakoupí až korekce dorazí…no, a to se přesně stalo.

Celý článok si môžete prečítať na investujeme.cz.