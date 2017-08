Zatváranie kohútikov s peniazmi môže spomaliť globálny hospodársky rast

Svetová makroekonomika sa preklopila do fázy zatvárania kohútikov s likviditou. Fed začína hovoriť o výpredaji dlhopisov nahromadených v období po kríze. Okrem toho sa čaká ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb. Dostupnosť úverov obmedzuje i Čína. Hrozí teda, že horšia dostupnosť peňazí spomalí globálny hospodársky rast. V ohrození sú najmä krajiny a firmy produkujúce a spracúvajúce komodity.

Spomalenie globálnej ekonomiky môže byť sprevádzané poklesom cien energií a komodít. To by uškodilo firmám a krajinám, ktoré vyvážajú suroviny a energie. Ďalším dotknutým sektorom by boli pravdepodobne aj dlhopisy vlád krajín, ktoré komodity vyvážajú. Zvýšte preto opatrnosť najmä pri dlhopisoch rozvíjajúcich sa krajín.

Obzvlášť nás znepokojuje nedostatok úverových impulzov v Číne. Dôvod je prozaický, až 35 percent globálneho rastu totiž pochádza z tejto krajiny. Nedostatok úverového impulzu je však viditeľný aj v USA. Letné obdobie by nám preto mohlo priniesť ďalšie nepríjemné prekvapenia s vplyvom na trhy s akciami či s dlhopismi.

Čo v takomto prípade? Existujú tri hlavné faktory, ktoré treba sledovať:

Cena úverov

Bezprostredným dôsledkom horšej dostupnosti úverov by bola ich vyššia cena. Úvery by boli drahšie a investori do dlhopisov by vyžadovali vyšší spread, teda vyššie úrokové rozpätie oproti bezrizikovým investíciám. Výsledkom by boli vyššie výnosy dlhopisov a nižšie ceny pri ich rizikových a vysoko výnosových triedach.

Dopad na komodity

Potenciálne spomalenie rastu v Číne by bolo samozrejme bolestivé, ale z hľadiska fixných príjmov sa pozornosť upriamuje najmä na možný pokles cien komodít, ktoré by spomalenie rastu mohlo spôsobiť. Ak sa nižší rast stane realitou, očakávame výrazný pokles cien energií a kovov, čo by viedlo k vážnym problémom pre podniky a krajiny závislé od ropy a železnej rudy.

Brazília, ktorá si nedávno prešla politickými turbulenciami, by musela v prípade poklesu cien a dopytu po komoditách zo strany Číny, pravdepodobne čeliť výraznému spomaleniu ekonomiky. Až 55 percent vývozu brazílskej železnej rudy totiž smeruje do Číny a preto je toto spojenie dôležitou súčasťou brazílskeho hospodárstva.

Okrem toho na Brazíliu tlačí aj silná konkurencia z Austrálie. Potenciálne spomalenie v Číne by preto vyvolalo opatrnosť voči latinskoamerickým dlhopisom, najmä tým brazílskym. Boli by postihnuté aj podniky z oblasti energetiky, na ktorých je Brazília tiež veľmi závislá.

Najväčším dodávateľom ropy do Číny je v súčasnosti Rusko. Tento vzťah za posledné roky zaznamenal výrazné upevnenie, len vlani vzrástol export rudy z Ruska do Číny o 24 percent. Rusko urobilo po obrovskom šoku v cenách ropy na začiatku roka 2016, ktorý spôsobil pád rubľa a výpredaj ruských aktív, hodný kus práce. Odvtedy sme zaznamenali veľký dopyt po ruských aktívach, najmä dlhopisoch v eurách.

V prípade potenciálneho spomalenia čínskeho rastu a poklesu cien komodít by ale Rusko, v dôsledku svojej závislosti od vývozu energie, opäť čelilo problémom. Mohlo by to dokonca viesť k zníženiu rozpočtu krajiny. Podniky z energetického sektora, alebo na ňom závislé, by prišli o príjmy a museli by čeliť zhoršujúcej sa kreditnej kvalite.

Myslíme si, že odolnosť ruského hospodárstva v posledných dvoch rokoch dokázala, že krajina je schopná zvládnuť aj silné vonkajšie šoky. Avšak nárast rizika v sektore energetiky a spreadov na ruských eurobondoch by mohli vyvolať opatrnosť investorov.

Svetlo na konci tunela

Aj napriek vyššie uvedeným pesimistickým predpovediam, nie je obrázok dlhopisových trhov pre toto leto až tak úplne negatívny. Globálne spomalenie a očakávaný pokles cien komodít by síce výnosy posunuli opäť nahor. Išlo by však najmä o dlhopisy naviazané na komodity.

Jednou z najväčších obáv na trhu s dlhopismi je strach z rastu amerických výnosov. Viac ako trojpercentný výnos na 10 ročných bondoch je považovaný za bod, ktorý by poslal globálne trhy s dlhopismi do kataklizmatického pásma výpredaja.

No namiesto toto môžeme pri klesajúcich cenách komodít a klesajúcich inflačných očakávaniach, ľahko vidieť výnosy pri 10 ročných amerických dlhopisoch aj pod dvom percentami. Znamenalo by to podstatné posilnenie dlhopisov v investičnom páse s dlhou dobou splatnosti, avšak za podmienky absolútnej neviazanosti na komoditný sektor.

Simon Fasdal, dlhopisový stratég Saxo Bank