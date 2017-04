Zhodnotenie fondov v 3. pilieri

Slováci ešte nie sú od mladosti zvyknutí sporiť na dôchodok, no zároveň sa radíme ku krajinám, ktoré výrazne rýchlo starnú. Kombinácia týchto dvoch parametrov neveští príliš ružovú budúcnosť. Celá správa »

„Druhý pilier nebol nikdy konštruovaný s cieľom, aby sa budúci seniori utápali v peniazoch. Jeho úlohou nikdy nebolo zabezpečiť rozprávkovo vysoké dôchodky. Cieľom bolo zaviesť do systému prvok kapitalizácie a jedinou hlavnou ambíciou bolo zabezpečiť, aby aj v budúcnosti bolo dôchodky z čoho vyplácať,“ uvádza jeden zo spoluautorov dôchodkovej reformy Michal Nalevanko z The Benchmark Research & Consultancy. Celá správa »

Jednou z položiek, ktorou sa dá znížiť daňová povinnosť je dobrovoľné dôchodkové sporenie. Ide konkrétne o vklady do výšky 180 eur ročne, ktoré sa dajú odrátať z daňových príjmov. Úspora na dani tak môže dosiahnuť 34,20 eur a sporitelia túto možnosť radi využívajú. Celá správa »

Krátké správy z Penzia

Najlepším fondom v treťom pilieri bol uplynulý týždeň Vyvážený fond od NN Tatry – Sympatia, dss. Celkovo však fondy vykázali len nejednoznačné výsledky. Niektoré rástli, iné klesali. Celá správa »

Fondy druhom pilieri vykazujú za posledných 12 mesiacov slušné takmer 20 percentné zhodnotenie. Minulý týždeň však nebol pre ne priaznivý. Všetky skončili v mínuse. Celá správa »

V roku 2018 sa budú prepočítavať dôchodky tzv. starodôchodcom, teda tým, ktorí odišli do išli do starobného dôchodku pred 1. januárom 2004. Mali by si finančne prilepšiť. Celá správa »

Podľa novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú už podpísal aj prezident Andrej Kiska, sa zvýši dostupnosť hotovostného výberu z dôchodkových úspor po dovŕšení dôchodkového veku. Zníži sa totiž hranica tzv. programového výberu, teda sumy mesačného dôchodku, od ktorej si sporitelia môžu nechať zvyšok vyplatiť formou hotovosti. Celá správa »

Sociálna poisťovňa vyplácala ku koncu marca starobné dôchodky v priemernej výške 426,28 eura. U mužov to bolo o niečo viac – v priemere 474,21 a u žien 380,01 eura. Celá správa »