Životní pojištění je nedílnou součástí finančního plánu

Nebezpečenstvo je na cestách prítomné stále, aj keď si to nepripúšťame. Čo ak zrazíte chodca práve vy, a ocitnete sa tak jednou nohou vo väzení? Stať sa to môže hocikomu. Dokazuje to i nedávny prípad bývalého ministra vnútra Daniela Lipšica. Niektoré poisťovne preto poskytujú svojim klientom právne poradenstvo pri trestnom konaní pred políciou. Celá správa »

Povinné 5leté storno vzbudilo mezi finančními poradci nelibé reakce. Množila se prohlášení tipu: „Od prosince neprodám už ani jedno životko.“ Nebo: „S životním pojištěním končím.“ A podobná. Jenže bez životního pojištění finanční poradenství dělat nejde. Celá správa »

Sociálna poisťovňa pripravila pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného. Dôvodom sú zmeny v minimálnom a maximálnom vymeriavacom základe od 1. januára. Celá správa »

Období Vánoc a Nového roku je pro řadu rodin příležitostí k lyžařské dovolené v Alpách. Nevyplácí se ale spoléhat na evropský průkaz zdravotního pojištění. Vždy se vyplatí sjednat si komerční cestovní pojištění. Proč? Celá správa »

Se stále se zvyšujícím počtem a rizikem teroristických útoků po celém světě by se měl každý před sjednáním cestovního pojištění ujistit, zda je v pojistných podmínkách zahrnuto i pojištění proti těmto specifickým útokům. Mohlo by se totiž stát, že v případě, kdy se pojistník do takové situace dostane, nemusela by mu pojišťovna uhradit žádné náklady. Celá správa »

Ako najčastejšie uzatvárate poistenie? Chodievate priamo do poisťovne? Alebo máte svojho poradcu? Prečítajte si o spôsoboch, vďaka ktorým budete mať na poistení lepšiu cenu ako sused! Celá správa »

