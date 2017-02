Zlato ešte stále ťaží z politickej neistoty

Politická neistota vytvorila podporu pre nárast cien zlata od polovice decembra. No tento trend, zdá sa, citeľne slabne. Vynárajú sa totiž protichodne pôsobiace faktory. Sú to jednak vyššie výnosy na dlhopisoch a silnejší dolár, ale aj akciové trhy, ktoré hlásia nové rekordné hodnoty takmer denne. To vytvára protivietor pre cenu žltého kovu.

Rastúce výnosy na dlhopisoch, ako aj silnejší dolár vytvárajú tlak na cenu zlata

Ďalším faktorom je rastúci akciový trh

Naopak podporou pre žltý kov je politická neistota a Trumpov efekt

Šéfka Fedu Janet Yellen tento týždeň naznačila, že v prípade ak sa americká ekonomika bude aj naďalej zlepšovať, bude potrebné razantnejšie zvyšovať sadzby. Jej komentár zvýšil očakávania, že FED pristúpi k zvýšeniu sadzieb už v marci to aj napriek tomu, že sa tento rok aj naďalej počíta len s tromi zvyšovaniami sadzieb.





Rastúci záujem o zlato vidíme vždy vtedy, keď sa investori potrebujú zabezpečiť proti politickým rizikám. Dochádza k tomu aj teraz, keď panuje neistota vo vývoji v USA ako aj v Európe, kde čakáme tento rok viacero kľúčových volieb, ktoré by mohli zmeniť politické pomery na starom kontinente.

Tento zápas medzi býčím a medvedím sentimentom pri zlate držal jeho hodnotu blízko úrovne 1220 dolárov za uncu.

Dopyt po futures kontraktoch na zlato a ETF podložených zlatom počas ostatných niekoľkých týždňov vzrástol. Naznačuje to, že investori majú voči tomuto drahému kovu pozitívny sentiment aj naďalej. Príčinu by sme mohli nájsť pravdepodobne v ich potrebe zabezpečiť sa voči neočakávaným rizikám, ktorých pravdepodobnosť je stále vyššia. Na základe toho sa dá očakávať, že chuť špekulovať na pokles zlata je v tejto situácii len obmedzená.

Silný rast priemyselných cien v Číne, ako aj citeľné zrýchlenie inflácie v eurozóne, môžu Európsku centrálnu banku dostať do novej situácie. Jej misiou je totiž priblížiť infláciu blízko hodnoty dvoch percent. Vo chvíli, keď k tomu dôjde, môžeme začať špekulovať o tom, kedy centrálna banka začne normalizovať svoje sadzby.

Rastúca inflácia hovorí v prospech rastu ceny zlata a normalizácia sadzieb môže navyše aj cez kurz eura k doláru priniesť žltému kovu ďalšiu podporu.

Kým budú politické riziká pretrvávať, budeme na trhu vidieť potrebu zabezpečiť sa voči nim.

Krátkodobú cenu zlata budú pravdepodobne ovplyvňovať vyššie výnosy a silnejší dolár. Ak cena klesne pod hranicu 1220 dolárov, trh sa môže dostať k ďalšej úrovni odporu 1205 dolárov. Ak dôjde k tomuto poklesu môže to naznačiť, že rely, ktorá začala v polovici decembra sa blíži k svojmu záveru.

Ole Hansen, vedúci komoditnej stratégie Saxo Bank