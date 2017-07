Zmeny cenníkov bánk od 1.8.2017

Od augusta upravuje svoje sadzobníky poplatkov až sedem bánk. Porovnávač finančných produktov, FinančnáHitparáda.sk, pripravil ich prehľad.

Banka Dátum zmeny cenníka Cetelem 1.8.2017 Oberbank 1.8.2017 Prima Banka 1.8.2017 UniCredit Bank 1.8.2017 Tatra Banka 31.8.2017 ČSOB Banka 1.9.2017 Slovenská sporiteľňa 1.9.2017

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien v cenníkoch bánk.

Cetelem

Poplatky spojené s produktom Pôžička Cetelem a Autoúver

Banka doplnila do cenníka informáciu o poplatku za predčasné splatenie úveru. Výška poplatku bude:

- 1 %, resp. 0,50 % z predčasne splatenej čiastky úveru, predtým 0,00 €.

Poznámka:

Klient platí poplatok za predčasné splatenie úveru len ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10.000 €.

Oberbank

Účty

V balíkoch služieb Účet Výhoda, Účet Klasik a Účet pre mladých a študentov bude od augusta zahrnuté bezplatné zasielanie výpisu účtu 1 krát mesačne poštou alebo elektronicky. Doteraz bolo bezplatné zasielanie výpisu z účtu poštou vo frekvencii mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne.



Za zasielanie elektronického výpisu (vo formáte PDF) banka zaviedla poplatok vo výške 0,40 € za výpis, pričom 1× mesačne klient obdrží elektronický výpis zdarma.

Prima Banka

Cezhraničné bezhotovostné platobné služby

Banka doplnila do cenníka príplatok za prevod s inštrukciou na úhradu poplatkov „OUR“. Výška príplatku bude 1 %, min. 10,00 €, max. 50,00 €.

Poznámka:

„OUR“ je inštrukcia na platenie poplatkov za vykonanie cezhraničného príkazu na úhradu.

Znamená, že platiteľ platí všetky poplatky, aj poplatky banky platiteľa. Príjemca obdrží plnú sumu úhrady.



Elektronické bankovníctvo

Poplatok za vydanie, resp. znovuvydanie tokena banka zvýšila na 30,00 €, predtým bol za 10,00 €.

UniCredit Bank

Hotovostné platobné operácie

V rámci hotovostného platobného styku banka upravuje výšku týchto poplatkov:

- výbery hotovosti z účtu na obchodnom mieste bude za poplatok 4,00 €, predtým 2,00 €,

- jednorazová platba v hotovosti treťou osobou (tento poplatok znáša tretia osoba) za 4,00 € / transakcia, predtým za jednorazové platby v hotovosti (na iný ako vlastný účet vedený v UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.) banka účtovala 1,00 € za transakciu.



Bezhotovostné platobné operácie

V rámci bezhotovostného platobného styku banka upravuje výšku týchto poplatkov:



SEPA platby

Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste za poplatok 4,00 €, predtým 1,00 €.



Úhrady SEPA inkasom

Odmietnutie SEPA inkasa (Refusal) platiteľom na pobočke za poplatok 4,00 €, predtým 1,30 €.

Žiadosť platiteľa o vrátenie SEPA inkasa (Refund) na pobočke za poplatok 4,00 €, predtým 1,30 €.



Pokladničné služby

Manipulácia s bankovkami a mincami v rámci jedného dňa bude za poplatok:

- vklad mincí nad 100 ks (prvých 100 ks bezplatne) 0,20 € za každých začatých 10 ks mincí, min. 1,00 €, predtým 0,10 € za každých začatých 10 ks mincí, min. 1,00 €,

- výmena bankoviek a mincí za iné nominály 0,20 € za každých začatých 10 ks bankoviek / mincí, min. 2,00 €, predtým 0,10 € za každých začatých 10 ks bankoviek / mincí, min. 2,00 €.



Bezpečnostné schránky

S účinnosťou od 1.8.2017 zavádza nový poplatok. Za každý opakovaný prístup k bezpečnostnej schránke (viac ako 1 krát v pracovnom dni) bude účtovať poplatok 5,00 €.



Od 1.1.2018 UniCredit Bank mení poplatky za ročný prenájom bezpečnostných schránok.

Tatra Banka

Debetné a kreditné platobné karty

Banka zaviedla poplatok za:

- spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry vo výške 2,50 €,

- poplatok sa uplatňuje pri platbe kartou na POS termináli na platbu nad 50 €.

ČSOB Banka

Balík služieb ČSOB Študentský účet FUN

Banka upravila podmienky poskytovania zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb pre študentov.

100 % zľavu z poplatku klient získa:

- do 30.9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕši 19 rokov

alebo

- do 30.9. po skončení školského roka, v ktorom dovŕši 24 rokov, ak študuje dennou formou a predloží banke potvrdenie o návšteve školy po dovŕšení veku 19 rokov

alebo

- do posledného dňa mesiaca, v ktorom dovŕši 28 rokov, ak študuje dennou formou a predloží banke potvrdenie a návšteve školy po dovŕšení veku 24 rokov.



Predtým klient získal 100 % zľavu z poplatku za vedenie balíka, ak mal menej ako 19 rokov alebo ak mal nad 19 rokov, študoval dennou formou a každý rok predložil banke potvrdenie o návšteve školy.

Slovenská sporiteľňa

Platobné služby bezhotovostné

Poplatok za urgentný prevod realizovaný:

- elektronicky bude 8,00 €, predtým 5,00 €,

- na obchodnom mieste za poplatok 20,00 €, predtým 5,00 €.



Zmena alebo zrušenie trvalého platobného príkazu na úhradu / súhlasu s inkasom / inkasanta:

- na obchodnom mieste bude za poplatok 2,00 €, predtým 1,50 €.



Ukončenie trvalého platobného príkazu na úhradu po vykonaní stanoveného počtu platobných príkazov, po prevedení stanovenej sumy alebo v dohodnutý budúci deň ukončenia:

- elektronicky / na obchodnom mieste bude za poplatok 2,00 €, predtým 1,50 €.



Platobné služby hotovostné

Vklad hotovosti na účet 3. osobou bude za poplatok 1,50 €, predtým 1,00 €.

Výber hotovosti z účtu, účtu sporenia a vkladnej knižky bude za poplatok 3,00 €, predtým 2,00 € (prvý výber hotovosti z vkladnej knižky je bezplatný).



Debetné platobné karty

Banka upravila výšku poplatku za Cestovné poistenie KOOPERATÍVA k platobným kartám.

Elektronické karty:

VISA Electron / Space VISA Electron / Maestro

- individuálne pre držiteľa karty 17,00 € ročne, predtým 15,00 € ročne,

- rodinné 40,00 € ročne, predtým 35,00 € ročne.



Embosované karty:

VISA Classic / MasterCard Mass

- individuálne pre držiteľa karty 27,00 € ročne, predtým 25,00 € ročne

- rodinné 62,00 € ročne, predtým 60,00 € ročne



Space karta Junior

Hotovostné dobitie karty na obchodnom mieste bude za poplatok 3,00 €, predtým 0,50 €.



Pri poplatku za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR banka stanovila maximálnu hranicu, bude 2,00 % z transakcie, max. 3,00 € za transakciu, predtým 2,00 % z transakcie.

Uvedená zmena sa týka transakcií realizovaných debetnými aj kreditnými platobnými kartami.



Kreditné platobné karty

Štedrá karta

Banka doplnila do cenníka poplatok za kreditnú kartu s úverovým rámcom 2000 € až 3000 €:

- mesačný poplatok za kreditnú kartu s celkovým úverovým rámcom 2000 € bude 1,00 €,

- mesačný poplatok za kreditnú kartu s celkovým úverovým rámcom 2500 € bude 1,50 €,

- mesačný poplatok za kreditnú kartu s celkovým úverovým rámcom 3000 € bude 2,00 €.



V prípade splnenia podmienok Vernostného programu pre kreditné karty banka vráti klientovi mesačný poplatok za kreditnú kartu.



Spotrebné úvery na čokoľvek

Zmena poplatku za poistenie úveru:

Rozšírený súbor poistenia k úveru

- 5,20 % zo splátky úveru mesačne, predtým 4,60 % zo splátky úveru mesačne.

Komplexný súbor poistenia k úveru

- 7,50 % zo splátky úveru mesačne, predtým 6,70 % zo splátky úveru mesačne.



Úver na bývanie, Hypotekárny úver pre mladých

Zmena poplatku za poistenie úveru:

Rozšírený súbor poistenia k úveru

- 10,10 % zo splátky úveru mesačne, predtým 9,00 % zo splátky úveru mesačne.

Komplexný súbor poistenia k úveru

- 11,90 % zo splátky úveru mesačne, predtým 10,70 % zo splátky úveru mesačne.

Poplatky za ostatné služby

Doplnený nový poplatok:

- expresné doručenie zadržanej karty v bankomate banky (na základe žiadosti držiteľa karty, ktorý spôsobil zadržanie) bude za poplatok 25,00 €.



Vydanie potvrdenia súvisiace s bežným účtom, vkladnou knižkou, termínovaným vkladom (vkladovým účtom), so sporením a so zaisteným vkladom na žiadosť klienta bude za 7,00 €, predtým 5,00 €.



Náhradný výpis (kópia výpisu) z účtu, účtu sporenia, vkladového účtu alebo vyhotovenie výpisu narastajúcich obratov na obchodnom mieste bude za poplatok 5,00 € výpis, predtým 3,00 € výpis.