Zmeny v štátnej podpore úverov na bývanie pre mladých

Novela zákona o dani z príjmov, ktorú pripravilo Ministerstvo financií SR by mala priniesť zavedenie odpočítateľnej položky pre mladých poberateľov hypotekárnych úverov. Rezort už zverejnil predbežnú informáciu o jej príprave na právnom informačnom portáli Slov-lex.

Odpočítateľná položka by mala umožniť mladým poberateľom hypotekárneho úveru znížiť si daňovú povinnosť o splátky úveru. Mala by fungovať podobne ako daňový bonus. Toto daňové zvýhodnenie pre mladých má nadviazať na zmenu systému štátnej podpory hypotekárnych úverov pre mladých. Zatiaľ však zo zverejnenej predbežnej informácie nevyplývajú bližšie podrobnosti o plánovaných zmenách.

Pripomienkové konanie k právnej norme by sa malo podľa predbežnej informácie odštartovať 7. apríla tohto roka. Do prípravy právnej normy sa môže zapojiť aj verejnosť prostredníctvom zasielania podnetov, ako aj návrhov. Lehota na vyjadrenie je stanovená do 13. februára tohto roka.

