Zo sporenia sa chudobnie

Len málo ľudí na Slovensku si uvedomuje, že výnosy zo sporenia sotva pokryjú mieru inflácie, teda straty kúpnej sily peňazí. Celosvetové štatistiky za ostatné storočie hovoria jasne – ten, kto sporil, reálne o peniaze prišiel. Inak povedané – schudobnel. To však nemožno povedať o investovaní, a to napriek niekoľkým obdobiam vojen, revolúcií, kríz a neistôt spojených s rizikom rozpadu finančného systému, ktoré spôsobili hlboké poklesy akciových búrz.

No aj priemerný investične uvedomelý Slovák spravidla kvantitatívne nevie, aký je rozdiel vo výnosoch medzi bežnými bankovými sporiacimi produktmi a skutočným investovaním. Stručne povedané – gigantický. Vklady do jedného roka vyniesli (pri reinvestovaní výnosov) kumulovane za ostatné tri roky asi 5,5 percenta, na päťročnej báze necelých 10 percent a na desaťročnej báze takmer 26 percent. Za celé obdobie, nie per annum! Ide však o nižšie zhodnotenie, ako bola miera inflácie.

Naproti tomu americký index S&P 500 (takisto pri reinvestovaní dividend) dosiahol takmer tretinové agregátne zhodnotenie za ostatné tri roky, za ostatných päť rokov o takmer 100 percent, podobne ako na 10-ročnej báze, hoci zahŕňala aj veľkú finančnú krízu. Slováci, otočte sa preto chrbtom konzervatívnym sporiacim riešeniam. Sú v skutočnosti tými najrizikovejšími, pretože znamenajú garantovanú reálnu stratu.

Zdroj: J&T banka.