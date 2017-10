Ako odísť o dôchodku skôr ako v 65 rokoch

Nie je vašim snom pracovať až do 65-ky a čakať na mizerný dôchodok od štátu? Áno, dá sa to aj inak, no treba na tom začať pracovať oveľa skôr, predtým ako dovŕšite seniorsky vek. Na budovanie finančnej slobody treba myslieť v tých príjmovo najlepších časoch.

Predčasný dôchodok nie je žiadny vymyslený koncept. Je to postup postavený na číslach a taktiež príkladoch úspešných ľudí zo sveta. V tomto článku si zhrnieme základné piliere, ktoré vám môže pomôcť k finančnej nezávislosti.

1. Miera úspor

Najdôležitejším faktorom, ktorý má vplyv na to, kedy si človek môže vydobyť finančnú slobodu, je jeho miera úspor. Teda to, akú časť výplaty si dokáže mesačne ušetriť. Cieľom je dostať sa na 50 až 80 percent. Táto miera úspor vás dokáže dostať na predčasný dôchodok už do piatich či desiatich rokov.

Možno to vyzerá na prvý pohľad nerealizovateľne, ale skutočne sa dá zredukovať mesačné náklady na život, aj na menej ako polovicu.

Hlavné položky na ktoré sa musíte zamerať sú:

Druhým faktorom je výška vášho príjmu. Vyšší príjem je akoby rýchlodráha na ceste k finančnej slobode. Priemerná mzda na Slovensku je zhruba 950 eur mesačne. Priemerná mzda vo finančníctve, poisťovníctve či IT je však až 1 700 eur. Taktiež rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska sú obrovské.

Správny výber odvetvia a lokality vás teda môže dostať k vašej cieľovej sume oveľa rýchlejšie. Isto, nie každý môže byť bankár v Bratislave, ale ak nedosahujete ani priemerný plat, začnite uvažovať o ďalšom vzdelávaní sa, či o presťahovaní sa.

2. Investovanie ušetrených peňazí

Ak chcete byť finančne slobodní, vaše ušetrené peniaze musia pracovať za vás. Máte možnosť investovať ušetrené peniaze do biznisu, nehnuteľností alebo do akcií. Najjednoduchšie sú akcie – stačí ak našetríte sumu vo výške 25 násobku vašich ročných nákladov a ste finančne slobodný. To prečo práve 25 násobok vyplýva z očakávaného zhodnotenia vášho portfólia a z plánovaného vyberania výnosov v čase na dôchodku. O výpočte tejto sumy sa môžete viac dočítať tu.

Investovaniu do nehnuteľností som venoval v predchádzajúcich článkoch na investujeme.sk.

Vlastný biznis je najrizikovejšia kategória zhodnocovania, má však najväčší potenciál rastu.

Na začiatku vašej cesty sa veľmi nemusíte trápiť nad tým, do čoho a ako investovať. Prvý rok neinvestujte do ničoho iného, ako do vzdelávania sa o investovaní! Nie je dôležité či prvý rok zarobia vaše investície päť, či desať, či 20 percent. Dôležité je, aby ste pochopili, aký výnos sa dá dosiahnuť pri danom spôsobe investovania, a aké pri tom hrozia riziká.

Oproti sume, ktorú ušetríte zo svojho mesačného platu, to bude zanedbateľná suma. Neskôr, keď budete mať našetrených viac peňazí, začne byť miera výnosnosti vašich investícií dôležitejšia.

3. Daňová optimalizácia

Nechcite sa vyhýbať plateniu daní, to je nelegálne, ale chcete platiť najnižšie možné dane, to je múdre. Táto tematika je komplexná a závisí od vašej konkrétnej situácie, preto je najlepšie porozprávať sa o tejto téme so skúseným daňovým poradcom,.

4. ŽIADNE Spotrebné úvery

Ak máte akýkoľvek úver okrem hypotéky, patrí sem aj prečerpanie na účte, leasing auta či nesplatený dlh na kreditnej karte, okamžite prestaňte míňať na čokoľvek iné, ako nájom, energie a stravu a všetky peniaze nasmerujte na splatenie tohto dlhu! Ak tento úver splatíte, už si NIKDY, NIKDY v živote si žiadny úver nezoberte!

Spotrebné úvery sú totiž prejavom absolútnej finančnej negramotnosti. Platiť úrok desať percent ročne vás doživotne udrží v kolotoči, v ktorom behajú domáce zvieratká, bez možnosti sa niekam dostať.

Nemôžete si kupovať veci, na ktoré nemáte – to robíte, keď si beriete úvery. Prostredníctvom spotrebných úverov totiž rastú vaše PASÍVA – dlhy. Navyše kupujete si veci a služby, ktoré vám žiadny príjem neprinášajú a častokrát rýchlo strácajú na hodnote, napr. auto. A vyťahujú vám peniaze z vrecka. Nie, nie a ešte raz nie! Viac zrozumiteľne to napísať neviem 😉

5. Plávanie proti prúdu

Ak nechcete skončiť ako všetci ostatní (dôchodok až v 65-ke), nemôžete robiť to, čo všetci ostatní. Veľká svadba, domček za Bratislavou, dva krát ročne dovolenka pri mori, nové auto, značkové oblečenie, víkendové nákupy v shopping malls a večery pred televízorom…viete čo tým myslím – toto robia všetci. Zamyslite sa pri každom rozhodnutí, či vás dané rozhodnutie posúva k finančnej slobode, alebo vás naopak udržiava na zmienenom kolotoči pre myšky.

6. Trpezlivosť

Cesta k finančnej slobode je jednoduchá, ale nie ľahká. Matematika finančnej slobody je veľmi jednoduchá – našetrite si 25-násobok vašich ročných nákladov, a ste finančne slobodný. Odložte si mesačne 70 percent z vášho príjmu, a k tejto sume sa dopracujete už do desiatich rokov.

Áno, správne sa pýtate: Prečo potom 99 percent ľudí z vášho okolia žije od výplaty k výplate a nemá ušetrené absolútne nič? Pretože to nie je ľahké. Nie každý je ochotný obetovať svoje pohodlie (napr. vozenie sa autom, či stravovanie sa v reštauráciách) s cieľom dosiahnuť finančnú slobodu. Navyše cieľavedomé odriekanie si počas doby desiatich rokov tiež je práve najjednoduchšia disciplína.

Častokrát počúvam argument: “Ja si chcem užívať teraz, prečo by som sa mal obmedzovať?“. A ja hovorím: fajn, no ja si rád vymením desať rokov ‘obmedzovania sa’ za celý život bez nutnosti vstávať ráno do práce.

Navyše krátko k ‘obmedzovaniu sa’: Moje mesačné náklady sú oproti ľuďom z môjho okolia polovičné až tretinové. No za tento podstatne nižší rozpočet dostávam porovnateľnú hodnotu ako moji známi. Prečo? Pretože peniaze používam dva až tri krát efektívnejšie. Kupujem si služby a produkty lacnejšie ako ostatní.

Toto je jeden z mnohých príkladov, ktoré ukazujú, ako dostať dvoj až trojnásobnú hodnotu za peniaze oproti vašim známym. Hľadajte spôsoby ako využívať vaše peniaze efektívnejšie.

7. Neustále vzdelávanie sa

Potrebuje tento bod komentár? Vzdelávaním rastie vaša kvalifikácia v pracovnom živote, pri investíciách, i pri využívaní voľného času. Vaše vedomosti a schopnosti sú vašim aktívom, ktoré vám umožňuje zarábať. Tak do nich investujte čo najviac.