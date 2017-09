Alternatívne investície: Najviac zarobia, ak ich tak skoro nepredáte

Klasické bankové vkladové produkty strácajú dych a s ním aj atraktivitu. Vďaka tomu hľadajú investori nové možnosti aj v netradičných odvetviach, kde sa preplieta vášeň s túžbou zarobiť. Aj preto odborníci upozorňujú, že alternatívne investície sú určené najmä tým, ktorí sa v danej oblasti veľmi dobre vyznajú.

Na alternatívne investície treba mať pevné nervy a odbornosť

Pre alternatívne investície platí to, čo pre všetky ostatné odvetvia. Ak rastie dopyt, rastie aj cena. Hoci sa alternatívne investície, kam možno zaradiť umenie, alkohol, autá, hodinky, či nábytok, v minulom roku zhodnotili len o dve percentá, možno očakávať, že toto odvetvie bude posilňovať. Dôvodom je rastúca dôvera v potenciál tohto segmentu.

Podľa Wealth reportu J&T Banky majú Slováci dôveru spomedzi investičných aktív po akciách zahraničných firiem (32 %), aj v alternatívne investície (24 %). Nasleduje poľnohospodárska pôda s dôverou 21 percent. Pre obmedzenosť ponuky len osem percent slovenských dolárových milionárov uviedlo, že nemá žiadne investície v zahraničí. Naopak každý druhý milionár má aspoň tretinu svojho majetku zainvestovaného mimo Slovenska.

Atraktivita alternatívnych investícií na Slovensku dlhodobo rastie a je vyššia ako v susednej Českej republike. Nadšenie investovať do netradičných odvetví podporuje aj vývoj na trhu. Podľa Knight Frank Luxury Investment Indexu vzrástli luxusné aktíva za desať rokov o 171 percent. Darí sa takmer každej oblasti v výnimkou antického nábytku, ktorý si za desať rokov odpísal 31 percent.

Vo svete alternatív vládne vysoké riziko a volatilita. Nič pre konzervatívneho investora. „Slovák by v prvom rade nemal špekulovať s netradičným, ale začať spoznávať tradičné nástroje. Určite neinvestovať do niečoho, čomu nerozumie a určite nie podstatnú časť úspor a naraz. Pre skúsenejších existuje veľa alternatív, ale rozumné je diverzifikovať,“ odporúča Jozef Beständig, TOP finančný sprostredkovateľom Fincentra.

Alternatívne investície si pritom vyžadujú aj viac, ako len ochotu znášať riziko. „Investície do veteránov, investičných známok, vína alebo umeleckých diel sú podľa mňa vhodné pre ľudí, ktorí sú v tejto oblasti doma a sú sami odborníkmi. Akonáhle sa do toho púšťa laik, tak je riziko, že kúpi mačku vo vreci a k tomu ešte aj draho. Ak pôjde cez iného odborníka, tak síce riziko nevhodnej kúpy znižuje, ale to, že kúpi za vyššiu cenu stále hrozí,“ hovorí Jaroslav Ilek, regionálny riaditeľ Fincentra na margo pokusov investovať do nových oblastí.

Investovanie a vášeň

Hlad Slovákov po alternatívach napriek nestálosti trhu rastie. Potvrdzuje to aj Dominika Bizíková z J&T Banky: „Klienti sa čoraz viac dopytujú po alternatívnych aktívach, ako umenie, veterány, mince, hodinky či vína, ktoré majú nízku, alebo dokonca zápornú koreláciu s klasickým hospodárskym cyklom.“ Dodáva však, že takýto druh investície ponúka viac ako len uchovanie hodnoty a finančné zhodnotenie. Tak k nemu treba aj pristupovať.

„Alternatívna investícia nesie aj ťažko vyčísliteľný emocionálny zisk – zisk z estetickej hodnoty, filantropie a mecenášstva pri umení, zisk z potešenia, luxusu a z prestíže pri klenotoch či šperkoch, zo zberateľskej radosti v prípade historických automobilov alebo zbierky poštových známok, z dobrého pocitu z ochrany kultúrneho dedičstva pri zbieraní vzácnych mincí, alebo z lásky k hodnotnému červenému vínu v pivnici. A práve preto aj na Slovensku stále viac ľudí zvažuje investíciu do aktív, ktoré spájajú finančný výnos s potešením, emóciou a vášňou,“ objasňuje D. Bizíková.

Ako ukázal tohtoročný prieskum Wealth Report slovenských dolárových milionárov najviac zaujímajú obrazy, mince či známky. Je to spojenie prestíže, zberateľskej vášne, ale aj uchovávania hodnôt. Takmer vždy majú k danej oblasti zhodnotenia aj osobný vzťah.

Práve potešenie a vášeň by pri alternatívnych investíciách mali mať omnoho dôležitejšiu rolu ako finančné zhodnotenie. Sektor totiž často stojí a padá na emóciách a vášňach zberateľov, ktorí sú ochotní za vzácne kusy zaplatiť enormné sumy. No ak chce niekto kupovať a investovať len kvôli peniazom, môžete naraziť.

J. Beständig, upozorňuje aj na iné ako investičné riziká: „Netradičné investície vyžadujú náklady. Veteránov musíte garážovať, prevetrať, opraviť. Známky a umelecké diela musíte poznať, ľahko kúpite falzifikát. Premety je potrebné poistiť a zabezpečiť a ľahko sa kradnú.” Potvrdzuje tak presvedčenie, že najviac zarobia tí, ktorí alternatívnu investíciu neplánujú predať, ale investujú do svojej vášne.

„Všetky tieto netradičné formy majú oproti štandardným fondom spoločnú vlastnosť. Nepredáte ich len tak a keď ich chcete predať rýchlo, obyčajne musíte ísť pod cenu. Ich likvidita je teda výrazne nižšia,“ dodáva J Beständig.

Riziko nízkej likvidity

„Z fondov, ktoré sa zameriavajú na netradičné investície, máme na Slovensku len špeciálne fondy nehnuteľnosti. A tie by som radšej nechal tak, nakoľko nesú so sebou riziko nižšej likvidity v čase pozastavenia vyplácania podielov. To, že sa to na Slovensku ešte nikdy nestalo, nie je zárukou toho, že sa tak nemôže stať v budúcnosti. Stačí sa pozrieť na trh vo Veľkej Británii, kde za posledný rok pozastavilo vyplácanie podielov niekoľko realitných fondov a neporovnateľne väčších ako sú tie na Slovensku,“ ozrejmuje situáciu na trhu Jaroslav Ilek.

Alternatívny investičným hitom minulého roka bolo víno, ktoré sa zhodnotilo o 24 percent. Aj tu je možné investovať buď priamym nákupom, alebo využiť investičné fondy, ktoré vína nakupujú, združujú, uchovávajú a zhodnocujú. V otázke netradičných investícii však treba počítať s vyšším objemom investovaných prostriedkov. Sumy sa pohybujú v desiatkach až stovkách tisícov eur. Preto takéto realizácie často sprostredkuje osobný investičný bankár, ktorý zároveň znižuje riziko plynúce z neskúsenosti.

„Privátny bankár predovšetkým pristupuje ku každému klientovi osobitne a pripravuje ponuku na mieru podľa jeho plánov a investičného profilu. Pomáhali sme pri akvizícií firiem, sprostredkovali sme kúpu investičných vín, šperkov, historických mincí alebo hodiniek z limitovaných edícií,“ približuje D. Bizíková. No ani pri osobnom bankárovi netreba strácať opatrnosť a nedúfať, že príde len svetlá budúcnosť.

„Odporúčam investovať s rozumom a nerobiť žiadne experimenty. To, čo je dnes populárne, ľudia možno v budúcnosti budú spomínať so slzami v očiach,“ uzatvára J. Ilek.