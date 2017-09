Banky sa snažia cez poplatky prevychovávať klientov

Poplatky na Slovensku sú pod európskym priemerom

Výška bankových poplatkov je pre mnohých Slovákov tŕňom v oku. Nemožno ju však v našich končinách pokladať za nadštandardnú. Práve naopak. Marcel Laznia, analytik SBA hovorí: „Príjem z poplatkov a odplát na Slovensku tvorí cca 22 percent z celkových čistých príjmov. Priemer v EÚ sa pohybuje okolo úrovne 25 percent, čo znamená, že príjmy z poplatkov sú na Slovensku nižšie ako vo väčšine krajín EÚ.“

Súčasný rast cien bankových poplatkov nesúvisí so snahou bánk dorovnať európsky priemer. Odráža legislatívne zmeny, s ktorými súvisí zvýšená administratívna záťaž a výdavky. „Množstvo zmien, najmä v oblasti regulácií, výrazne zvyšuje náklady bánk a tak negatívne ovplyvňuje ziskovosť bankového sektora. Okrem toho na sektor vplýva aj pokles úrokových výnosov, ktorý je badateľný už niekoľko rokov a vytvára tlak na pokles nákladov. Banky, ako každý iný podnikateľský subjekt, hľadajú možnosti ako kompenzovať tieto straty. To sa premieta do rastu výnosov z iných oblastí ako z obchodovania a výnosov z poplatkov a provízií,“ dodáva M. Laznia.

Zmeny nemusia nutne znamenať zvyšovanie

Zmena poplatkov navyše neznamená automaticky ich zvyšovanie. Obvykle nie je dôvod na prehnanú paniku. „Pojem zmena cenníka evokuje rozsiahle zmeny, no veľakrát ide iba o úpravy pár položiek, ktoré bežný klient ani nevyužíva.,“ hovorí Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity v Bratislave, no dodáva: „Samozrejme, zvyšovanie cien si banka vždy nejako odôvodní. Klienta by však malo zaujímať, či bude platiť viac alebo nie.“ Úprava cenníka teda neznamená, že klient automaticky pocíti zmeny v sume poplatkov, ktoré pravidelne platí.

Banka svoje služby ponúka aj cez balíky, za ktoré sa pri dodržaní podmienok nemusí platiť. Takže napríklad v balíku služieb môže mať klient niektoré spoplatnené transakcie k dispozícii zdarma, alebo ich určitý bezplatný počet napriek tomu, že sa cena služby zvýši.

„Zmeny v sadzobníku sa netýkajú najbežnejšie využívaných služieb, pričom neplatí, že ide len o zvyšovanie. Položky, pri ktorých cena stúpne, sú využívané len minimálne, prípadne má klient alternatívu ako danú transakciu urobiť lacnejšie alebo bezplatne. Napríklad zmenu trvalého príkazu môže urobiť elektronicky, vybrať hotovosť si môže z najširšej bankomatovej siete, pri vkladných knižkách má aj naďalej jeden výber mesačne zdarma,“ vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne nedávne zmeny sadzobníka tejto banky.

„Tak isto vklad hotovosti na vlastný účet je stále bez poplatkov, zvýšenie sa dotkne len prípadov, kedy hotovosť na účet vkladá tretia osoba, teda nie majiteľ účtu či oprávnená osoba. Aj tu však existuje alternatíva vo forme vkladu na vlastný účet a následný bezhotovostný prevod,“ dodáva.

Poplatky menia zvyky klientov

Zvyšovanie poplatkov sa ukazuje ako veľmi efektívny nástroj, ako banky prevychovávajú klientov. Predovšetkým ich vedú k využívaniu elektronického a mobilného bankovníctva a novým produktom. Zvýšené bankové poplatky sa totiž najčastejšie viažu k operáciám na pobočke. Vyššia cena za operáciu v banke a nižšia cez internet je dôvod, aby si klient zzvážil, akú službu využije. Ukazuje sa to ako efektívna cesta pri snahe odľahčiť pobočky.

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank uvádza príklad: „Banka pristúpila k úprave cenníka k 1. augustu. Úpravy cien sa týkajú predovšetkým manuálneho a papierového spracovania, teda služieb poskytovaných priamo na našich pobočkách. V prípade ich poskytovania prostredníctvom elektronického bankovníctva, ponúkame bezplatnú alternatívu alebo alternatívu za výhodnejších podmienok.“

Ďalším dôvodom zvyšovania poplatkov môže byť aj presmerovanie klientov k novším produktom. „Úpravy cien sa týkajú balíkov služieb, ktoré už banka v súčasnosti aktívne nepredáva, len historicky dobiehajú. Alternatíva k nim je výhodnejšie konto,“ dodáva Dudáková.

„Cenovou politikou sa snažíme motivovať klientov k aktívnemu využívaniu modernejších digitálnych kanálov. Napríklad zadávaním online prevodov klienti neplatia žiadne poplatky. Zadarmo sú aj bezhotovostné platby platobnou kartou vydanou k balíkom služieb, ako i vedenie mobilného bankovníctva, či platby zadané prostredníctvom aplikácie.“

Zvyšovanie ceny za bankové operácie núti aj pohodlných klientov, aby využili iné, často bezplatné možnosti, ktoré by bez zvyšovania poplatku nemali dôvod hľadať. Vyššia cena tak dokáže aj v konzervatívnom slovenskom prostredí transformovať bankové stereotypy.

Slováci sú málo vypočítaví alebo príliš pohodlní

Existujú však aj prípady, kedy banka zvýši ceny za služby aj pre najfrekventovanejšie produkty, či vedenie účtu. Aj v takomto prípade sú však Slováci tolerantní. „Nevidíme, že by sa po úpravách cenníkov hromadne klienti presúvali medzi bankami. Na jednej strane je to možno rezignácia, že druhá banka môže onedlho zmeniť cenník, na druhej strane sú to zmluvy, ktorými si banky klientov zaviazali.

Pri hypotékach je napríklad podmienkou nižšej sadzby otvorenie bežného účtu. Nemá teda zmysel otvárať ďalší účet v inej banke. Pritom zmena banky trvá približne pol hodinu na pobočke alebo pätnásť minút s kuriérom. Nová banka všetky potrebné formality vyplývajúce z presunu účtu vyrieši za klienta. A to tak pri fyzických ako aj právnických osobách,“ hovorí o praxi P. Škriniar a dodáva, že niekedy je na mieste zdravá vypočítavosť.

„Zmeniť banku je skutočne výhodnejšie než byť s jej službami nespokojný. Sám som zmenil banku niekoľkokrát a už som sa do niektorých aj vrátil. A to preto, že mi ponúkli buď identickú službu za menej, alebo za rovnaký peniaz viac možností. To by som však pri zotrvaní v nej nezískal,” dodáva.

Ani v budúcnosti nemožno očakávať, že na otvorenom trhu budú všetky banky využívať jednotný cenník a nebudú mať rôzne poplatky za rovnaké služby. Viacero poskytovateľov dokáže ponúknuť riešenie každému klientovi podľa jeho preferencií. Niekto chce účet zadarmo, iný si priplatí, no vyžaduje vyššiu mieru služieb.

„Je to identické, ako keď na trhu existuje Dacia aj Bentley. Časť klientov je zameraných na čo najnižšiu cenu za produkt, ktorý uspokojí ich potreby. Druhá časť klientov chce mať pri uspokojovaní cieľov pocit jedinečnosti a individuálneho prístupu,“ uzatvára P. Škriniar.