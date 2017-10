Bez vzdelania a trpezlivosti na akciách zarobíte len ťažko

Akcie dokážu v dlhodobom horizonte poskytnúť nadštandardné zhodnotenie, no je s nimi spojená vysoká volatilita a riziko. Investície do akcií tak sú len pre vzdelaných a dobre rozhľadených investorov. Pre bežných investorov sú dostupnejšou formou akciové fondy.

Postup je jednoduchý

Ak chcete kupovať konkrétne akcie, technicky je to veľmi jednoduché. „Otvoríte si účet vo finančnej inštitúcii, ktorá má licenciu obchodníka s cennými papiermi. Potrebujete mať k dispozícii peňažné prostriedky. V závislosti od inštitúcie sú to rádovo tisícky až desaťtisíce eur,“ približuje postup Maroš Ďurik, CEO Across Private Investments. Už pri tejto aktivite však treba byť opatrný. „Začínajúci investor musí zvážiť, u ktorého brokera si účet otvorí. Akú službu a produkty ponúka, či ide o zavedenú a dôveryhodnú spoločnosť, akými sa riadi zákonmi, či podlieha poisteniu a podobne. Poplatky sú tiež jeden z faktorov, ktorý treba zvažovať,“ dopĺňa Lukáš Brodníček, portfolio manager Fio banky.

Jonáš Mlýnek z brokerskej spoločnosti LYNX ďalej radí: „Uistite sa, že získate individuálny účet na meno, vďaka ktorému sú akcie aj hotovosť uložené na účte oddelené od majetku brokera.“

Po otvorení účtu môžete de facto začať obchodovať. S účtom máte priamy prístup na burzu . Akcie nakupujete prostredníctvom telefonických objednávok, alebo online aplikácie. V skutočnosti je to len prvý, formálny krok. Bez správnej informačnej výbavy a prípravy je však investor odsúdený na neúspech.

Bez vzdelania ide o čistý hazard

„Na to, aby človek začal investovať, potrebuje vedieť po anglicky, pretože 99,9 percent verejne obchodovaných firiem je v zahraničí. Musíte porozumieť ich výročným správam, vyznať sa vo finančných trhoch a potrebujete mať chuť vzdelávať sa. Vyberať z tisícov akcií tých pár správnych, si vyžaduje neustále a veľa študovať o daných firmách. Výhodou tohto prístupu je, že ak budete dobrý, môžete dosiahnuť vyššie výnosy ako trh,“ hovorí Martin Babocký, investor na akciovom trhu.

Bez adekvátneho vzdelávania a informácií predstavuje však vstup na burzu väčšie riziko ako hrať ruletu. Aj L. Brodníček konštatuje: „Pre úspešný výber akcií je potrebné investovať najprv do svojho vzdelania.“ S adekvátnou informačnou výbavou je priamy nákup výhodnejší ako investícia do akciových fondov. „Oproti akciovým fondom nie je individuálny investor obmedzený rôznymi limitmi alebo benchmarkom. Navyše prostredníctvom jednotlivých akcií si môže v prípade firiem vyplácajúcich dividendy zaistiť pravidelný pasívny príjem,“ dodáva L. Brodníček.

Jedným z dôležitých predpokladov sú okrem informácií aj pevné nervy a stanovenie si vlastného investičného horizontu. Ten je treba dodržať aj vtedy, ak nejde všetko podľa plánu. „Pred samotným investovaním by si mal každý investor ujasniť a zapísať na papier vlastnú stratégiu a jej pravidlá. S tým súvisí aj ujasnenie si investičného horizontu, stanovenie si frekvencie obchodovania, očakávaného výnosu a vynaloženého času,“ odporúča J. Mlýnek.

Fondy rozkladajú riziko a znižujú nároky

Nemáte dosť času na štúdium a neustále sledovanie vývoja? Aj tak je možné z akcií profitovať. Za pohodlie možno zaplatíte nižším výnosom, no vaše portfólio za vás zostaví manažér fondu. „Akciové fondy sú všeobecne pre ľudí, ktorí chcú investovať do akcií, ale nechcú sa zaoberať jednotlivými titulmi a správu nechávajú špecialistom,“ hovorí L. Brodníček. Výhodou fondov je aj vyššia diverzifikácia. Akciové fondy investujú do viacerých akcií súčasne, čím rozkladajú riziko prípadného poklesu, či bankrotu niektorého z titulov.

„Akciové fondy by som odporúčal všetkým neprofesionálnym klientom, pretože naša skúsenosť ukazuje, že klienti, ktorí zveria správu akcií do rúk správcovskej spoločnosti, dosahujú takmer vždy vyššie výnosy, a pri nižšej miere rizika, ako klienti, ktorí sa rozhodli, že akcie budú nakupovať sami,“ hovorí Michal Orlovský, vedúci oddelenia retailového salesu a riadenia investičných produktov Slovenskej sporiteľne. Dodáva, že odporúča investičný horizont na aspoň desať rokov, najlepšie formou pravidelných investícií, čím sa rozkladá riziko aj z pohľadu načasovania investície.

Zaručený spôsob ako zarobiť na akciách v princípe neexistuje. Ak stavíte na zlého koňa, nemusíte sa dočkať úspešného konca. Pri investovaní do overených akciových titulov, alebo akciových fondov však existuje jeden nástroj, ktorý dokáže riziko zmenšiť. Je ním čas.

„Investičný horizont by mal byť od troch rokov až do nekonečna. Menej ako na tri roky ani neinvestujte. Akciové trhy vedia byť volatilné a nemusí sa podariť, aby ste po krátkom čase boli v zisku. Čo vám ale môžem garantovať je, že ak budete akcie držať viac ako 17 rokov, na betón zarobíte. To je štatistika,“ hovorí M. Babocký. S tým súhlasí aj M. Orlovský a potvrdzuje, že za posledných sto rokov dosahujú akcie výrazne vyššie zhodnotenie ako dlhopisy alebo vklady v bankách.

Pád na trhu sa (zatiaľ) nechystá

V súvislosti s akciami sa okrem trhového rizika často skloňujú aj bubliny. V princípe s nimi treba počítať, pretože dobré roky vždy striedajú tie horšie. „Nedávno publikovaná štúdia Goldman Sachs predikovala, že do konca tohto roku nás s pravdepodobnosťou 67 percent čaká pokles cien akcií o 20 percent. Nič však nie je staršie ako včerajšie správy, preto o podobné predpovede nie je nikdy núdza. Každého klienta však pripravujeme na to, že sa nachádzame niekde blízko vrcholu jedného z historicky najdlhších rastových období,“ hovorí Miroslav Kriak, oblastný riaditeľ Fincentra.

„O blížiacej sa korekcii sa špekuluje už niekoľko rokov. Avšak od roku 2013 trhy stále rastú. V mnohých ľuďoch to vyvoláva pocit, že táto pozitívna nálada nemôže trvať večne a malo by dôjsť k ochladeniu,“ hovorí J. Mlýnek. Napriek tomu však uvádza, že signály naznačujúce silný prepad na trhoch v horizonte troch mesiacov sú slabšie, ako tie, ktoré naznačujú pokračovanie býčieho trendu.

„Osobne očakávam silnejšiu korekciu na trhoch v priebehu roka 2018, kedy najväčšie centrálne banky sveta upustia od tlačenia peňazí. V kombinácii s rastom úrokových sadzieb dôjde k fundamentálnym zmenám trhového prostredia Možno teda očakávať, odliv peňazí z akcií do dlhových inštrumentov, ktoré začnú ponúkať zaujímavejšie zhodnotenie,“ predpovedá J. Mýlek.

To, že ochladenie nie je v najbližších mesiacoch pravdepodobné, si myslí aj Ondřej Tollinger z Patria Finance: „Analytici Patrie sú pozitívne naladení. Na trhoch v Európe už dokonca mierna korekcia prebehla a preto tieto trhy vnímame lepšie ako tie v USA. Opakovanie recesie v minulého desaťročia neočakávam.“ Pozitívny trend na akciovom trhu očakáva aj M. Orlovský: „Stále vidíme priestor na mierny rast, najmä európskych akcií, do piatich percent v tomto roku.“

