Bitcoin sa odklonil od svojej pôvodnej myšlienky. Stúpol nad 11 tisíc

Ten, kto stavil na bitcoin len pred piatimi dňami, zarobil zhruba 40 percent. Ten kto investoval začiatkom roka tisíc eur, dnes si môže vybrať desať tisíc. Ide o astronomického zhodnotenie, ktoré nemá v modernej investičnej histórii obdobu.

Rozdielne názory na bitcoin

Názory na budúcnosť bitcoinu a iných virtuálnych mien sa diametrálne líšia. Kým jedni čakajú ďalší exponenciálny nárast, iní upozorňujú na nafúknutú bublinu. „Odhadujem, že za päť rokov sa bude cena jedného bitcoinu pohybovať medzi sto tisícami a miliónom dolárov,“ hovorí Martin Šíp z bitcoinového Startup SatoshiLab.

„Ak ste dosť hlúpi na to, aby ste si kúpili bitcoin, raz na to poriadne doplatíte,“ protirečí generálny riaditeľ spoločnosti JP Morgan, Jamie Dimon. Ten patrí medzi najväčších kritikou nástupu kryptomeny. „Ide zrejme o najväčšiu cenovú bublinu na trhoch za niekoľko stoviek rokov. To však neznamená, že nemôže bitcoin vyletieť ešte vyššie,“ dodáva český ekonóm Vladimír Pikora.

Konkurencia tradičným aktívam

Bitcoin je skutočne jednou z najhorúcejších tém súčasných dní. Pozornosť vzbudil i medzi tými, ktorí sa o investície nezaujímajú. Jeho zhodnotenie predstavuje konkurenciu tradičným finančným nástrojom. Investiční manažéri majú problém vysvetliť klientom, prečo im nedokážu doručiť výnos vo výškach podobných bitcoinu.

Práve to ťahá virtuálnu menu prudko nahor. Začínajú sa na ňu obracať aj tradiční investori a široké masy. Z toho však pramenia i obavy odporcov bitcoinu. Ak totiž jeho cena začne jedného dňa klesať, pád postihne široké spektrum ľudí. Nákaza sa môže rozliať i na ostatné trhy. Česká ekonómka Markéta Šichtařová dokonca na svojom twittrovom profile prirovnala bitcoin k nebezpečenstvu, aké predstavovali vo finančnej kríze z roku 2008 nezabezpečené hypotéky.

Hodnotu bitcoinu ženie smerom nahor čoraz väčší záujem retailových investorov, čo súvisí so zjednodušením technológií, prostredníctvom ktorých môžu bežní investori kryptomeny získavať. ,,Počet klientskych účtov najpopulárnejšie bitcoinovej obchodnej platformy Coinbase napríklad vzrástol za posledné tri mesiace o rekordné tri milióny. Retailových investorov láka masívna popularizácia digitálnych mien a atraktívne zhodnotenie v desiatkach či stovkách percent, ktoré len ťažko dosiahnu na bežných či terminovaných účtoch,“ vysvetľuje Jakub Rosa, analytik Across Private Investments.

Záujem etablovaných búrz

„Rast hodnoty je pokračovaním dlhodobého trendu, ktorý ťahá špekulatívna aktivita v Japonsku a tiež inštitucionálni investori, ktorí vstúpili na trh kryptomien,“ dodáva marketingový riaditeľ hongkonskej burzy Gatecoin Thomas Glucksmann. S virtuálnou menou je totiž ochotných obchodovať čoraz viac búrz, aj tie z prvej ligy.

Americká burza Nasdaq napríklad podľa agentúry Reuters plánuje v budúcom roku začať obchodovanie s termínovanými kontraktmi na bitcoin. Podobné plány už skôr oznámili i burzy CME Group a CBOE Holdings. Americká CME tak začne už onedlho obchodovať futures a opčné kontrakty na bitcoin, čo z meny vytvorí štandardizovaný investičný nástroj s jasnými pravidlami.

Možno tak povedať, že bitcoin vyšiel z tmavých a pokútnych miest, akými boli rôzne obchodné platformy, na svetlo sveta, teda na etablované a regulované finančné trhy.

Bitcoin sa odklonil od pôvodného zámeru

Šéf Saxo Bank pre strednú a východnú Európu Pavel Drahotský si myslí, že bitcoin je ideálny a vysoko volatilný nástroj pre krátkodobé obchodovanie. No z dlhodobého hľadiska vyzýva na ostražitosť. „Nie je totiž možné určiť fundamentálne hodnoty meny,“ konštatuje.

Bitcoin ako investičný inštrument sa totiž vymkol svojmu pôvodnému poslaniu. Vznikol v roku 2009 ako alternatíva k oficiálnym menám riadenými národnými vládami. Cieľom bolo vytvoriť platidlo, ktoré by nikto nemohol ovplyvňovať, ani vlády, centrálne banky alebo individuálne subjekty. V súčasnosti je však predmetom finančných špekulácií.

Je evidentné, že prevažná väčšina ľudí nenakupuje bitcoin, aby ho použila ako prostriedok výmeny, teda k jeho primárnemu účelu. Naopak kupujú ho ako špekuláciu s očakávaním rastu. „To, čo sa teraz deje, nemá nič spoločného s funkčnosťou bitcoinu ako meny,“ myslí si expert na kryptomeny Garrick Hileman z Cambridgeskej univerzity. „Je to z veľkej časti bublina, ktorá sa v okamihu výrazne skoriguje. Ľudia by mali byť veľmi opatrní,“ dodáva.

„Záujem o bitcoin spôsobuje prevažne prebytok likvidity na trhoch,“ konštatuje analytik Saxo Bank Christopher Dembik. Vo chvíli, keď dôjde k utesneniu monetárnych politík, investori budú podľa neho oveľa menej ochotní investovať do aktív s charakteristikami špekulatívnej bubliny. Dodáva, že je ekonomický nezmysel, aby hodnota bitcoinového trhu bola vyššia ako kapitalizácia jednej z najväčších firiem sveta, General Electric.

Nejasná budúcnosť

Extrapolovať súčasný trend a staviť si na to, že kurz bitcoinu v budúcnosti porastie podobne rýchlo ako doteraz, je čistou špekuláciou. Je možné, že pred Vianocami si investori budú chcieť vybrať zisky, čo by mohlo trend otočiť. Bitcoin už i v minulosti vykázal poklesy o rádovo desiatky percent v priebehu jedného obchodné dňa. „Môže to byť príležitosťou k nákupu, ale je to rozumné, keď ide o bublinu, a to podľa dostupných údajov o možno najväčšiu v histórii?“ – pýta sa analytik V. Pikora.

Historické dáta podľa neho dokazujú, že pri každej veľkej bubline začína ísť do tuhého vtedy, keď sa investície začínajú zaujímať aj ľudia, ktorí normálne o burzu nejavia záujem, a k tomu práve teraz dochádza. J. Rosa dodáva, že pri investovaní do virtuálnych mien platí staré známe pravidlo: Investujete len toľko, koľko ste ochotní stratiť.