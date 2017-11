Bitcoin sa za rok zhodnotil na 10 násobok. Kam až môže rásť?

Kurz digitálnej meny bitcoin sa včera, vo štvrtok, dostal sa na nové historické maximum. Stúpol na 7 031 dolárov, čo je viac ako desaťnásobok toho, kde bol pred rokom. Hlavným dôvodom tejto silnej rely je špekulácia, že virtuálna mena by sa mohla stať všeobecne uznávaným platidlom a relevantným finančným inštrumentom.

Virtuálne meny, vrátane Bitcoinu, zaznamenávajú tento rok svoje doteraz najúspešnejšie obdobie. Začali ich uznávať niektoré oficiálne autority. Najväčšia burza zameraná na finančné deriváty, CME Group, napríklad v utorok oznámila, že spustí obchodovanie s termínovanými kontraktmi na bitcoin. Vo 4. kvartáli by mala vytvoriť regulovanú platformu pre trh s digitálnymi menami a umožniť obchodovanie s finančnými derivátmi virtuálnych mien. Všetkých priaznivcov bitcoinu to nabudilo k novému optimizmu a pozdvihlo kurz na nové maximá.

Je to podvod?

Je však stále mnoho analytikov a finančníkov, ktorí kryptomeny odsudzujú, či dokonca otvorene označuje za podvod. Nedávno napríklad generálny riaditeľ spoločnosti JP Morgan, Jamie Dimon povedal: „Ak ste dosť hlúpi na to, aby ste si kúpili Bitcoin, raz na to poriadne doplatíte.“ Vlk z Wall Street – Jordan Belfort zase hovorí, že uvádzanie nových bitcoinov do obehu (ICO), je vyslovene „najväčším podvodom v histórii… oveľa väčším, ako podvody, ktoré som robil ja.“ Saudskoarabský princ Al-Waleed bin Tatal si myslí, že bitcoin sa „čoskoro zrúti“.

Na druhej strane zakladateľ spoločnosti Standpoint Research, Ronnie Moas, koncom októbra pre CNBC uviedol, že trhová hodnota bitcoinu (v súčasnosti okolo 96 miliárd dolárov) bude v priebehu piatich rokov vyššia, ako hodnota spoločnosti Apple (807 miliardy dolárov).

Na obranu virtuálnej meny sa postavil aj hlavný výkonný riaditeľ Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, keď poznamenal, že ľudia si tiež niekedy nevedeli predstaviť, že by zlato nahradili papierové peniaze, a stalo sa to. Šéf spoločnosti Black Rock Larry Fink dodal, že „je veľkým zástancom potenciálu“ kryptomien, no stále ich podľa neho obklopuje príliš špekulatívna atmosféra.

Za rok 10 násobné zhodnotenie

V decembri minulého roku bola hodnota bitcoinu zhruba 700 dolárov. Bolo vtedy veľkou odvahou pomyslieť na zdvojnásobenie, či strojnásobenie jej kurzu. Napriek tomu dnes je to viac ako desať násobok. „Myslím si, že bitcoin má potenciál dosiahnuť do desiatich rokov hodnotu viac ako 100 tisíc dolárov,“ hovorí Kay Van-Petersen, globálny makro stratég Saxo Bank. Tí, ktorí označujú bitcoin je podvod, podľa neho nerešpektujú realitu. „Vedeli ste, že niektoré veľké banky potajme vyvíjajú svoju vlastnú infraštruktúru pre kryptomeny?“ pýta sa.

Analytik hovorí, že v tradičnom bankovom systéme sme už niekoľko stoviek rokov nezaznamenali žiadnu výraznú zmenu pravidiel. „Ide skôr o relatívne pohodlný systém vytvorený pre banky, vyspelé svetové ekonomiky a korporácie. Na záujmy jednotlivcov sa pritom veľmi neprihliadalo. Konečným výsledkom je globálny systém, ktorý je určený pre elity. Neprekvapujú ma teda negatívne komentáre predstaviteľov bánk na adresu kryptomien. Podobný slovník od nich budeme počúvať čoraz častejšie,“ myslí si.

Dôvod je podľa neho prostý. Kryptomeny majú veľký potenciál a skôr, či neskôr, odštartujú revolúciu v mnohých odvetviach. Preto sa podľa neho každý, kto podniká v bankovom systéme, cití prirodzene ohrozený.

Riešenie sociálnych problémov

Celkovo na svete žije na najmenej rozvinutých trhoch 2,5 miliardy dospelých. Títo ľudia v bankovom systéme v podstate neexistujú. Nemajú bankový účet, ani kreditnú kartu. Nachádzajú sa mimo všetkých bankových, či iných finančných systémov. Použitím kryptomien by sa zrazu táto 2,5 miliarda ľudí môže dostať na trh. Pretože môže posielať a prijímať peniaze z hocijakého a na hocijaké miesto na svete s prístupom na internet.

„Ak teda v dlhodobom horizonte špekulujete na pokles hodnoty bitcoinu a kryptomien ako takých, potom vsádzate proti 2,5 miliarde ľudí,“ hovorí K. Van-Petersen. „Predstavte si, ako vyzeral internet na začiatku 90. rokov. A teraz sa zamyslite nad všetkými tými lídrami, ktorí ho odmietli ako výstrelok, alebo nevýznamnú inováciu,“ dodáva.

Nedôvera v kryptomeny

Problémom bitcoinu však v tomto smere je jeho kapacita. Napríklad kým spoločnosť VISA dnes dokáže spracovať 65 tisíc transakcií za sekundu, bitcoin ich vie spracovať len sedem. Ďalšou nástrahou je nedokonalá bezpečnosť.

Nedávno napríklad spoločnosť Kaspersky Lab objavila nový malvér, ktorý dokáže kradnúť úspory v kryptomenách z peňaženky používateľa tým, že v schránke zariadenia nahradí jeho adresu svojou vlastnou. Zločinci sa zameriavajú na populárne kryptomeny ako bitcoin, ethereum, zcash, dash, monero a ďalšie. Podľa výskumu tejto IT spoločnosti sa počet zlodejov kryptomien od roku 2014 neustále zvyšuje.

Útokom sú však vystavené aj tradičné banky. To, že sa niekomu stratia z peniaze z účetu sa teda stávalo aj doteraz. No v prípade banky, tá nesie garanciu a všetky straty svojim klientom prepláca.

Námietky voči kryptomenám sú rozšírené najmä na rozvinutých trhoch. „Mnoho ľudí na rozvinutých trhoch považuje kryptomeny za špekuláciu, pretože oni sú súčasťou tradičného systému. Správajú sa ako ovce. Samozrejme do tohto systému patrím aj ja. Takže napríklad nemôžem cez víkend obchodovať na forexe. A prečo? No jednoducho preto, že tam burza funguje len od pondelka do piatku. Avšak s bitcoinom sa obchoduje nonstop,“ uvádza K. Van-Petersen

Ázijskí inovátori

Rozvíjajúce sa trhy sú podľa analytika viac orientované na riešenia a preto prijímajú a využívajú kryptomeny oveľa rýchlejšie ako rozvinuté ekonomiky. Napríklad využívanie virtuálnej meny v Zimbabwe demonštruje, že niektoré ekonomiky nemajú inú možnosť, ako obrátiť sa na kryptomeny.

Prijatie kryptomien teda pravdepodobne ako prvé prebehne na rozvíjajúcich sa trhoch. Príkladom môže by vývoj analogických a inteligentných telefónov. Ázia tu urobila obrovských pokrok a v niektorých oblastiach už prekonala zvyšok sveta. Kým klasický nástup internetu prebehol v Európe a USA cez pevné linky, potom cez pevné počítače pripojené na internet, až potom prišli na rad mobilné telefóny, v Číne ľudia naskočili rovno na mobily.

Kryptomeny sú novým fenoménom. Hodí sa tu výrok britského vedca Arthura C. Clarka: „Každá dostatočne pokroková technológia je neodlíšiteľná od mágie.“