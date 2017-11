Demo účet: obchodovanie na nečisto sa oplatí!

Forex, akcie, komodity, kovy, energie, či kryptoemny. To všetko sú investičné príležitosti, na ktorých je možné zarábať aj z pohodlia domova. Stačí si otvoriť účet u brokera. Predprípravou by mal byť demo účet, ktorý umožňuje zažiť reálne obchodovanie bez rizika.

Nezáleží na tom, v ktorej oblasti chcete obchodovať. Obchodný demo účet by mal byť tým prvým, prostredníctvom ktorého otestujete, či dokážete obchodovaniu venovať čas a zvládnete porozumieť trhu. V druhom rade predstavuje aj test samotnej brokerskej spoločnosti. „Demo účet slúži najmä na pochopenie základných princípov obchodovania a ovládania platformy. Potenciálny záujemca by si mal vybrať hlavne vhodného brokera a demo účet si následne zaregistrovať u neho,“ hovorí Tomáš Vranka zo spoločnosti X-Trade Brokers.

Najdôležitejší dôvod na otvorenie demo účtu je však skúška toho, či človek dokáže obchodovať bez straty. „Kolega vždy hovorí, že žiadny iný biznis nám nedá možnosť skúsiť si podnikať skúšobne. Nie je možné založiť si kaviareň v skúšobnej verzii,“ vysvetľuje Ondřej Tollinger zo spoločnosti Patria Finance. Okrem samotného ovládania platformy sa obchodník naučí chápať rôzne súvislosti, napríklad princíp finančnej páky, spreadu a podobne, ktoré sú pre ďalšie fungovanie kľúčové.

Pre začiatočníkov, aj pre skúsených

Demo účet nie je len pre absolútnych začiatočníkov. Prínosy ocenia aj skúsení traderi. Napríklad pri teste novej stratégie. „Účet je často aj pre skúsenejších obchodníkov, ktorí backtestujú svoje obchodné stratégie pred tým, ako ich uvedú do live tradingu,“ hovorí Marek Zubo zo spoločnosti AOS Bratislava.V demo účte môžete veľmi prakticky testovať aj svoje portfólio, či skúsiť obchodovať agresívnejšie ako s reálnymi peniazmi.

Jedinou výnimkou je možno len skupina investorov, ktorí si chcú kúpiť jeden konkrétny druh akcií. Tu sa demo účet míňa účinku a T. Vranka zo skúsenosti potvrdzuje, že špecifickí investori, ktorí majú vopred premyslené, čo chcú nakúpiť a dlhodobo držať, demo účet nevyužívajú. Bežní investori však začínajú nanečisto v 90 až 95 percentách prípadov pred vstupom do obchodu.

Nájdu sa však aj odvážlivci, ktorí idú naostro. „Neraz sa stáva, že klienti, ktorí si otvorili reálne obchody bez demo skúsenosti si dodatočne otvárajú demo účty a skúšajú obchodovanie, ale úvodné straty z reálneho neopatrného obchodovania už nemusí byť ľahké dohnať,“ hovorí o kaskadéroch O. Tollinger.

Ako si vybrať vhodný demo účet

Skúšobný účet by mal mať rovnaké funkcionality a možnosti ako ostrý, len peniaze má investor virtuálne. „Dobrý demo účet by mal ponúkať prostredie, ktoré je zhodné s reálnym účtom. Mal by ponúkať ceny v reálnom čase, širokú ponuku trhov a prípadne aj rôzne analytické nástroje, makroekonomický kalendár a iné,“ hovorí T. Vranka.

O Tollinger dodáva, že na demo účte sa netreba báť experimentovať: „Ideálne je vyskúšať si obchodovanie so všetkými inštrumentmi, ktoré obchodník ponúka a to bez nutnosti ísť do reálneho účtu.“ Základným parametrom má byť kopírovanie reálneho trhu.

Účet musí simulovať reálne zadávanie príkazov, uzatvárať obchody, nerobiť zbytočné chyby, čítať správy v platforme, používať indikátory, rôzne kresliace techniky a pluginy, či inštalovať a používať automatické obchodné systémy (AOS). Tie na trhu obchodujú za investora podľa vopred stanovených pravidiel. „V skratke sa dá sumarizovať, že AOS vyhľadáva vstupný signál na základe zadaných parametrov podľa preferencie obchodníka a celý proces vybaví v mene obchodníka,“ vysvetľuje M. Zubo. Práve v demo účte by mal byť priestor si takýto systém a jeho spoľahlivosť otestovať.

Kedy je čas na reálny obchod?

„Správny čas nemožno definovať. Môže to byť v momente, keď je obchodníkova manuálna stratégia alebo AOS dostatočne otestované, teda prináša dlhodobé pozitívne výsledky,“ hovorí M. Zubo. Dostatočnú mieru zručnosti si musí určiť každý sám. Malo by to byť vtedy, keď človek plne rozumie svojej stratégii a dokáže s jej použitím prežiť aj nepredpokladané extrémne situácie na trhu. Mal by tak rozumieť aj riziku straty časti alebo celého vloženého kapitálu.

Mnoho spoločností však ponúka demo len počas tridsiatich dní. Tento čas vychádza z ich overenej praxe. „Na deme by mal začínajúci obchodník zotrvať približne jeden mesiac. Ide o optimálnu dobu, počas ktorej sa naučí všetko, čo ho demo naučiť môže. Po tejto dobe je vhodné prejsť na reálny účet, pokojne aj s nižším vkladom,“ hovorí T. Vranka.

Na druhej strane sa netreba nikam ponáhľať. Hoci obchodníci nemajú spravidla časovo neobmedzené demo účty, seriózne spoločnosti umožňujú predĺžiť si dobu ich používania. Testovacou verziou obchodovania sa tak môžete zaoberať aj niekoľko mesiacov, či rokov. Ten pocit skúsiť to naostro potom musí prísť sám. „Z môjho pohľadu je čas prejsť do ostrej verzie v momente, ak sa obchodovanie na demo účte stáva nudným,“ radí O. Tollinger. Rozhodne by zelenú nemal znamenať jeden dobre uzatvorený obchod, ale dlhodobo zisková stratégia.

„Klienti môžu prejsť na ostrý obchod, keď cítia, že úplne chápu finančné trhy a faktory, ktoré môžu ovplyvniť ceny aktív a riziká spojené s obchodovaním online. Neexistuje žiadny konkrétny časový rámec, ten sa môže líšiť, no je dôležité, aby trader mal jasnú obchodnú stratégiu a dobrú stratégiu riadenia rizík predtým, ako investuje reálne peniaze,“ radia obchodníci z FxPro.

Dôležité je vzdelávanie

„Demo účet je ako simulátor v autoškole. Vďaka nemu sa človek naučí technické základy, ale po určitom čase je nutné začať naberať skúsenosti na reálnom účte,“ radí T. Vranka. Dodáva však, že popri demo účte by mali investori sledovať webináre, študovať e-booky, a ďalšie vzdelávacie materiály.

„Nie všetko je napísané zdarma na internete. Potrebujete sa vzdelávať a stretávať reálne obchodujúcich investorov, ktorí sa nehanbia za svoje neúspechy a zdieľajú ich,“ dodáva M. Zubo. „Práve demo účet je ideálny na prepojenie teórie s praxou a testovanie teoretickej stratégie,“ hovorí O. Tollinger.

Aj napriek poctivej príprave sa však nemusí prechod na ostrý obchod podariť. Pri demo účte totiž oproti reálnemu obchodovaniu chýba atribút, ktorý predstavuje najväčšie riziko. Emócie. Preto niektorí obchodníci radia už v demo účte pristupovať k financiám tak, akoby to boli posledné úspory. Vtedy z neho dokáže človek vyťažiť skutočné maximum aj zistiť, či má na reálny obchod dostatočne pevné nervy.