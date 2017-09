Exekučná amnestia môže vytvoriť negatívny precedens

Odborníci upozorňujú na negatívne dopady chystanej exekučnej amnestie. Napríklad na vytvorenie klímy, v ktorej sa neplatiť dlhy vypláca, či na odblokovanie ľudí, ktorí sa opäť vrhnú do nových dlhov. Ministerstvo spravodlivosti totiž po nových pravidlách osobných bankrotov, ktoré už umožnili vyhlásiť bankrot takmer trom tisíckam fyzických osôb, chystá tzv. exekučnú amnestiu, ktorá by sa mala dotknúť starých dlhov.

„Zmeny nepriamo nabádajú isté skupiny občanov k nezodpovednému a v niektorých prípadoch až podvodnému správaniu sa, pretože ľudia získajú pocit, že štát ich pred veriteľmi vždy ochráni,“ hovorí Martin Musil, šéf spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, ktorá sa zaoberá správou pohľadávok.

Snaha o návrat na pracovný trh

Motiváciou štátu je odblokovať z dlhov skupinu ľudí, ktorým sa dnes neoplatí pracovať, pretože exekútori čakajú na ich akýkoľvek oficiálny príjem. Slovenský pracovný trh totiž naráža na svoje limity. Nezamestnanosť klesla v auguste na 6,54 percenta, čo je najmenej v histórii Slovenska. V Slovenskej republike nikdy nepracovalo toľko ľudí ako teraz. Je ich dokonca o 80 tisíc ľudí viac ako v roku 2008. Firmy teda majú stále väčší problém nájsť si pracovnú silu.

Jedným z dôvodov je i to, že pre istú skupinu ľudí, ktorá má na krku exekúcie, sa oficiálne pracovať nevypláca. Odhaduje sa, že ich je až 40 tisíc. Vládna sa preto rozhodla zbaviť ich dlhov.

Od marca začali tak platiť nové pravidlá osobných bankrotov. Na vyhlásenie konkurzu už nie je potrebný majetok vo výške 1650 eur a správy poplatok vo výške 500 môže dlžníkovi požičať Centrum právnej pomoci. Aj samotný proces oddlženia je oveľa jednoduchší, ako predtým. Záujem o osobný bankrot rapídne rastie. Kým počas prvých piatich mesiacoch tohto boli vyhlásené necelé štyri stovky bankrotov, v nasledujúcich troch mesiacoch to boli už dve tisícky prípadov. Mesačne dnes podáva na súd žiadosť o bankrot takmer 700 ľudí, čo je takmer toľko, ako v minulosti za celý rok.

Štatistika osobných bankrotov

Záujem o osobné bankroty rapídne rastie

„Počty ľudí, ktorí kontaktovali Centrum právnej pomoci v tejto súvislosti, boli skutočne vysoké a prekvapili. Potešilo nás, že zmena mala evidentne zmysel, čo dokazuje, že možnosť dostupného osobného bankrotu tu chýbala,“ uvádza hovorca Ministerstva spravodlivosť SR Peter Bubla. „Je to signál, že nová právna úprava funguje a tí, ktorí sa dostali do dlhovej špirály, dostávajú druhú šancu,“ dodáva.

Ďalším opatrením, ktoré začalo platiť, je zmena pravidiel pri exekúciách. Vychádza v ústrety dlžníkom napríklad tým, že limituje odmenu exekútora maximálne do výšky istiny, či znižuje náklady exekúcie. Pri exekúciách do dvoch tisíc eur má dlžník možnosť rozložiť si splácanie na desať mesiacov, a počas nich zostáva jeho majetok pred exekúciou uchránený. Nové pravidlá sa však vzťahujú len na nové prípady. Tých starších, ktorých je až 3,6 milióna, sa nedotknú.

Ministerstvo spravodlivosti SR preto chystá ďalší krok. Má ním byť takzvaná exekučná amnestia. Podrobnosti zatiaľ nie sú známe, no hovorí sa o tom, že štát odpustí dlžníkom za nezaplatené odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, či za dane, všetky pokuty a penále.

„Nepovažujeme za vhodné, aby sme o opatreniach hovorili skôr, než budú odsúhlasené. Nechceme vzbudiť márne očakávania, ani podporovať ľudí v myšlienke, že nebodaj teraz nemá zmysel platiť,“ hovorí P. Bubla.

Vytvorenie negatívneho precedensu

Spoločnosť Intrum Justitia, ktorá sa zaoberá pohľadávkami finančných inštitúcií, však už zhoršenie správania dlžníkov registruje. Časť z nich už totiž argumentuje tým, že dlhy im budú v budúcnosti odpustené, a platiť ich preto nechcú.

„Suplujeme často pri komunikácii úlohu štátu, keď týmto ľuďom vysvetľujeme, že aj inštitút osobného bankrotu a exekučná amnestia majú aj svoju tienistú stránku. Teda napríklad to, že informácia o vyhlásení bankrotu sa s týmito ľuďmi ponesie aj počas ich ďalšieho života. Teda napríklad pri žiadosti o hypotéku,“ vysvetľuje M. Musil.

Exekučná amnestia nie je podľa neho správnym riešením. „Myslím si, že to nie je správne takto ad hoc sa jedného dňa rozhodnúť odpustiť pohľadávky, pretože problém sa vráti. Pre túto skupinu dlžníkov už pritom riešenie existuje. Sú to práve osobné bankroty,“ upozorňuje. Prvým krokom vedúcim k odpusteniu dlhov by podľa neho mala byť iniciatíva dlžníka, teda v tomto prípade žiadosť o bankrot. Dlhy by sa podľa neho nemali odpúšťať paušálne všetkým.

„Súhlasím, nech sa rieši situácia týchto ľudí, ale nech je to právne čisté a spravodlivé. Nie je zo stranu štátu fér, keď istej skupine ľudí dlhy odpustí a od ostatných ich požaduje uhradiť,“ vyzýva. Hovorca ministerstva spravodlivosti namieta, že ide len o jednorazové a mimoriadne riešenie starých exekúcií, ktoré okrem dlžníkov predstavujú záťaž, ale aj pre celý súdny systém.

Podľa M. Musila by vláda mala radšej počkať na vyhodnotenie dopadu nových pravidiel pri osobnom bankrote a nezavádzať ďalšie opatrenia. Do veľkej miery ide podľa neho o tú istú skupinu ľudí, ktorá už bude oddlžená cez bankrot a nebude preto treba riešiť ich staré exekúcie.

Upozorňuje, že sa tým vytvorí nebezpečný precedens. „Je tu skutočne veľké množstvo ľudí, ktorí sa dostali do dlhovej pasce a treba im pomôcť, ale to treba urobiť dlhodobo, nie jednorazovo. Do tejto skupiny obyvateľstva to potom vnáša pocit, že problém vždy za nich vyrieši niekto iný. Niekto, kto im bude stále pomáhať a dostávať ich z problémov. Musíme ich naučiť, ako sa z problémov dostanú sami, alebo najlepšie, ako sa do nich vôbec nedostať,“ vyzýva.

Aj P. Bubla uznáva, že po jednorazových opatreniach by mala nastúpiť prevencia, teda zvyšovanie finančnej gramotnosti. O tom, že na Slovensku je veľmi nízka, sa však hovorí už dlhú dobu a k zlepšeniam neprichádza.

Hrozí recidíva

„Nemožno tu hovoriť o zvyšovaní finančnej gramotnosti spotrebiteľov, nakoľko odpustením dlhov sa spotrebiteľ nestane obozretnejší a zodpovednejší vo vzťahu k svojím financiám. Dokonca vidíme riziko, že v mnohých prípadoch môže dôjsť aj k recidíve,“ konštatuje Sylvia Ďatelinková, právnička kancelárie Bankového ombudsmana.

„Kancelária Bankového ombudsmana neustále apeluje na zvyšovanie finančnej gramotnosti, a to predovšetkým systémovým a dlhodobým vzdelávaním spotrebiteľov. Spotrebiteľ by sa nemal spoliehať na to, že dlhy za neho vyrieši osobný bankrot alebo exekučná amnestia. Mal by mať predovšetkým zodpovedný prístup k narábaniu s finančnými prostriedkami a vedieť dostatočne zhodnotiť svoju finančnú situáciu,“ dodáva.

O nedostatočnej finančnej disciplíne hovorí i Národná banka Slovenska. Miera zlyhania spotrebiteľských úverov, teda ich nesplácanie, sa totiž od roku 2012 viac ako zdvojnásobila. Koncom minulého roka tak dlžníci riadne nesplácali až 8,8 percenta bankových spotrebných úverov. A to aj napriek priaznivému vývoju ekonomiky a poklesu úrokových sadzieb.

K rovnakej situácii, teda rastu zlyhaných úverov pri súčasnom ekonomickom raste, došlo v slovenskom bankovníctve aj tesne pred vypuknutím krízy, v rokoch 2006 a 2007.

Svoj podiel viny majú aj banky

Nesplácanie úverov počas dobrých časov podľa NBS naznačuje, že „tieto úvery boli poskytnuté pri neprimerane uvoľnených úverových štandardoch“ za strany bánk. Ľudia si totiž spotrebné úvery hromadne refinancujú pri nižších úrokových sadzbách, čo im umožňuje požičiavať si vždy aj čosi navyše, takže svoj dlh nabaľujú. Banky sa zas snažia v spotrebných úveroch rásť, pretože sú pre ne ziskovejšie, ako napríklad hypotéky a poľavujú preto v úverových štandardoch.

Podľa rezortu hospodárstva by situáciu v tomto smere mohli utlmiť práve osobné bankroty. „Veriteľom by mohli pomôcť začať správať sa zodpovednejšie a menej ľahkovážne poskytovať niektoré typy služieb istým skupinám obyvateľstva,“ hovorí P. Bubla.

M. Musil dodáva, že aj štát by sa mal zamyslieť nad tým, ako ľuďom nenabaľovať neúmerne ich dlhy voči nemu o penále a pokuty. „Je otázne, či pri minimálnych porušeniach, ku ktorým často dochádza z nevedomosti týchto ľudí, sa majú účtovať takto veľké penále. Štát by sa mal zamyslieť nad tým, ako obmedziť vznik zbytočne veľkých pohľadávok a nie je ich celkom zrušiť,“ uzatvára.