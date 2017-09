Finportal má problémy. Odchádza veľká časť jeho produkcie

Odchod zo dňa na deň

Došlo k tomu na prelome mája a júna, keď sa O. Matvija podľa jeho slov v jedno ráno nemohol dostať do kancelárie, mal zablokovaný služobný telefón a prístup k firemnému majetku. Bol to podľa neho šok a nevie, prečo k tomu došlo. V spoločnosti Finportal pôsobil od roku 2010 a oficiálne v nej ešte stále má desaťpercentný podiel. Dodáva však, že de facto mal dosah až na 50 percent akcií firmy, o čom podľa neho svedčilo aj rozdeľovanie ziskov Finportalu.

Zostávajúci akcionár a predseda predstavenstva Finportalu, Rudolf Adam, to však popiera. Podiel O. Matviju je podľa neho len desať percent. Tvrdenie o 50tich percentách označuje za klamstvo. Firma sa podľa neho rozhodla o ukončení spolupráce s O. Matvijom pre jeho nekorektné správanie. „Rozhodli sme sa skoncovať s manažérskym štýlom 90tych rokov. Chceme sa správať korektne a zodpovedne, aby to čo sa dohodne, aj platilo,“ vysvetľuje toto rozhodnutie R. Adam.

O. Matvija však hovorí, že on sám si nie je vedomý žiadneho pochybenia a krok svojho spoločníka nechápe. „No, ak by som bol taký nezodpovedný, ako hovorí, určite by z firmy zároveň so mnou neodišla časť back office a sprostredkovateľov zo siete.“ Uvádza, že z centrály firmy odišlo do novozaloženej spoločnosti FinGO deväť ľudí a medzi nimi i kľúčoví zamestnanci, zodpovední napríklad za obchod. Z obchodnej siete podľa informácií O. Matviju odchádza, alebo by v blízkej budúcnosti mali odísť, ľudia tvoriaci najmenej polovicu obchodnej produkcie Finportalu.

R. Adam však s týmito číslami nesúhlasí. S centrály podľa neho odišli šiesti ľudia. Všetci sa už mimochodom objavili na internetovej stránke spoločnosti FinGO na jej riadiacich pozíciách. Šéf Finportalu eviduje odchod sprostredkovateľov tvoriacich zhruba 13 percent objemu produkcie. „Je možné, že ich bude viac, ale momentálne vieme len o týchto,“ konštatuje R. Adam.

Rozchod v zlom

Bývalí lídri Finportalu a ešte stále spoluvlastníci firmy sa teraz sporia o spôsobe ich rozchodu. „O. Matvija odišiel s našimi databázami a dôvernými informáciami. Tie využíva v novej spoločnosti, napríklad pri dohadovaní nadštandardných podmienok s finančnými inštitúciami,“ obviňuje bývalého obchodného riaditeľa R. Adam.

O. Matvija sa zas stavia na obranu štruktúr, ktoré sa z Finportalu rozhodli odísť. Podľa jeho informácií s nimi firma ruší spoluprácu až na posledný možný termín – 30. deň po výpovedi, čo je podľa neho nefér. „Je to v zásadnom rozpore s pravidlami, na ktorých broker pool stojí a to slobodou a férovosťou. Ak sa niekto rozhodne s firmou už nespolupracovať, tá by ho nemala držať nasilu,“ uvádza.

Ďalším problémom je podľa neho porušenie pravidla nedotknuteľnosti „kariéry“. Kariérou sa vo Finportale nazýva štruktúra alebo jednotlivec, ktorá vystupuje voči broker poolu ako jeden partner. Ten sa môže ešte ďalej vnútorne rozvetvovať. To je však už len na rozhodnutí danej kariéry a broker pool do toho nevstupuje.

Podľa O. Matviju vedenie Finportalu oslovuje obchodníkov zo štruktúr odchádzajúcich „kariér“ a presviedča ich na spoluprácu s firmou na priamo. To je podľa neho v rozpore s pravidlami broker poolu. Pravidlo nedotknuteľnosti kariér by malo podľa neho platiť i po odchode kariéry zo spoločnosti.

R. Adam uznáva, že niektorí obchodníci z odchádzajúcich kariér zostávajú vo firme na vlastnú žiadosť i naďalej pôsobiť. „Čo im mám povedať, keď chcú zostať. Toto nie je normálny prechod ku konkurencii, ako v prípade iných, ale chaotický proces, kde mnoho PFA (podriadený finančný agent) ani nevie, čo robí ich nadriadený,“ tvrdí. Pravidlo o nedotknuteľnosti kariér ale podľa neho platí vždy.

Ďalším problémom v neprospech odchádzajúcich je podľa O. Matviju v zadržiavaní ich provízii. Aj to R. Adam odmieta. Dodáva však, že z odchádzajúcich provízii zúčtováva spoločnosť pohľadávky, napríklad na preddavky, alebo iné dlhy.

Nový subjekt na trhu

Spoločnosť FinGO bola do obchodného registra zapísaná v júli tohto roku. Jej ambíciou je poskytovať služby na báze broker poolu. Vzniká z odchádzajúcich štruktúr Finportalu a nateraz bude pôsobiť pod licenciou spoločnosti FinCo. Nemá totiž registráciu samostatného finančného agenta v NBS. Bude zatiaľ využívať licenciu spoločnosti FinCo, ktorá patrí do portfólia spoločnosti Broker consulting.

Za novým subjektom sú spoločnosti Largo finance a Finnology, ktoré v ČR rozbiehali firmu Chytrý Hozna. Plánom novej firmy je údaje ročný obrat vo výške sedem miliónov eur.

„My sa žiadnej konkurencie nebojíme. Nič tragické sa nedeje,“ upokojuje R. Adam. Mrzí ma však to, že z krokov, ktoré O. Matvija robí, je zrejmé, že jeho jediným cieľom je spôsobiť nám čo najväčšiu škodu,“ uzatvára R. Adam.