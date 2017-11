Investori v honbe za výnosom obracajú každý kameň na finančnom trhu

Po tom, ako som si prečítala nedávny článok vo Financial Times, kde tzv. „Vlk z Wall Street“, Jordan Belfort, označuje Bitcoin za podvod, som si uvedomila, že množstvo investorov dnes vyčkáva na koniec sveta. J. Belfort manipuloval akciovými trhmi po dlhé roky. Bol za to obvinený, odsúdený a takmer dva roky strávil vo väzení. Dnes však vstal z popola a živí sa ako finančný poradca a motivačný tréner.

Prečo ho investori akceptujú ako poradcu, či osobného guru? Je za tým jeden dôvod. Sú si vedomí toho, že dnešné časy sú príliš dobré na to, aby boli pravdivé. Očakávajú, že trhy čoskoro skolabujú a preto sú ochotní počúvať aj niekoho ako J. Belfort. Sľubujú si od toho, že dokážu porozumieť dôvodom a dôsledkom blížiacej sa krízy.

Svet je zúfalý

Možno je tento pohľad príliš pesimistický, no mnohí očakávali, že kríza príde už oveľa skôr. Od krachu Lehmnas Brothers totiž žijeme vo svete, kde je „neviditeľná ruka“ Adama Smitha taká neprirodzene nežná a láskavá, že až prestala byť neviditeľnou. V skutočnosti poskytli centrálne banky ekonomike významnú pomoc a za fakt, že veľká časť firiem je dnes ešte stále nažive, patrí zásluha najmä ich extrémne holubičej politike.

Problémom, na ktorý sme však po rokoch masívneho kvantitatívneho uvoľňovania narazili, je to, že nepoznáme skutočnú hodnotu celého radu finančných aktív, vrátane dlhopisov.

V minulých rokoch sme boli svedkami skutočného honu na výnos. Investori obrátili každý kameň, aby našli nejaké podhodnotené aktívum, ktoré by mohlo poskytnúť hocijaký extra výnos. Nemyslím si, že by si investori neboli vedomí dôsledkov nafúknutej politiky centrálnych bánk na trhy, alebo že by nejako podcenili vyššie riziko high yield dlhopisov. Väčšina investorov si bola dobre vedomá toho, čo im hrozí. Nemali však inú možnosť, len vyššie riziko podstupovať. Sedieť na hromade hotovosti je totiž až príliš nákladné. Jedinou možnosťou, ako zarobiť, je nechať peniaze pracovať, i keď s vysokým rizikom.

Investori hľadajú akýkoľvek výnos

Investori si teraz, s blížiacim koncom tohto roka, stále viac kladú otázku, či už v roku 2018 uvidíme zopakovanie, alebo nejakú alternatívu finančnej krízy z roku 2008. V skutočnosti však bude budúci rok znamenať ďalšie pokračovanie pochybných obchodov. Kvalita emitentov dlhopisov neustále klesá. Kým tento rok svoje dlhopisy v objeme 250 miliónov dolárov so špekulatívnym ratingom Caa2/B (Moody’s /S&P) bola schopná umiestniť len Bank of Cyprus, na budúci rok bude tento fenomén oveľa častejší. Hoci sú takéto dlhopisy veľmi rizikové, pritiahla emisia záujem dokonca aj na sekundárnom trhu a dnes sa obchoduje nad nominálnou hodnotou a pri ponuke výnosu len 6,5 percenta za desaťročné riziko.

Väčšina takýchto emisií sa bude v budúcnosti sústreďovať na dlhopisový trh v eurách, pretože ten je pre emitentov lacnejší, ako trh v dolároch. Podľa agentúry Bloomber boli emisie high yield dlhopisov doménou európskych vlád nasledované finančnými korporáciami a producentmi spotrebného tovaru. Najnižší kupón pri takejto emisii dosiahol Ericson – len 0,875 percenta. Najväčší výnos, 10,75 percenta, musela naopak za podriadenú emisiu tzv. večných (perpetuálnych) dlhopisov zaplatiť portugalská banka Caixa Geral de Depositos.

Kormidlo monetárnej politiky sa otáča

No dobré časy môžu onedlho skončiť. Ekonomika eurozóny sa zlepšuje z kvartálu na kvartál. ECB nedávno oznámila prvý krok, ktorý otočí smerovanie monetárnej politiky – obmedzenie objemu výkupu dlhopisov. Výnosy na dlhopisoch krajín jadra by to mohlo vytlačiť smerom nahor a podľa Bloombergu by sa výnos na 10ročných dlhopisoch Nemecka mohol dokonca dotknúť hodnoty 0,63 percenta.

Podľa môjho názoru to však nezmení rizikový sentiment investorov a ich povzbudený záujem stiahne výnosy späť nadol. Emitenti high yeald dlhopisov v eurách sa tak budú môcť i naďalej financovať relatívne lacno.

Riešením je diverzifikácia

Čo z toho pre nás vyplýva? Ak dlhopisový trh v Európe neposkytuje dostatok príležitostí, a ten americký sa snaží odhadnúť tempo ďalšieho zvýšenia sadzieb Fedu, mali by sme sa poobzerať po príležitostiach v iných regiónoch.

Jednou z takých možností môže byť napríklad Čína. Vláda tu významne investuje do prerodu ekonomiky smerom k domácej spotrebe. Čínska vláda urobí všetko, čo bude potrebné, aby naplnila svoje ciele. Spoločnosť sa tam mení, veľkosť mestských celkov sa ešte viac zvyšuje, ľudia viac cestujú a využívajú nové technológie. Znamená to priaznivý vietor pre firmy zameriavajúce sa na domácu spotrebu. Pre investorov to otvára nové možnosti, napríklad v sektore nehnuteľností, technológií a dopravy.

Niekto by mohol namietať, že čínske dlhopisy sú príliš drahé. Kto však vie, aké výnosy poskytovali pred desiatimi rokmi, dnes musí uznať, že také isté zisky nemôžu dávať dnes, keď je krajina oveľa viac rozvinutejšia a globálne prepojená.

Ďalšou krajinou, ktorá môže ponúknuť zaujímavé príležitostí je Rusko. Ruské dlhopisy sú menej previazané s americkými úrokovými sadzbami a vo svete, kde sú centrálne banky stále viac jastrabie, môžu byť zaujímavou formou diverzifikácie.

Nesedieť na hotovosti

Treba uznať, že ešte nikto nezarobil na obavách z novej krízy a prílišnom lipnutí na bezpečných aktívach. Jedným z najrozšírenejších obchodov tohto rok napríklad bolo shortovanie (špekulovanie na poklesu) indexu S&P 500. Veľa investorov si totiž myslelo, že po dosiahnutí niekoľkých nových rekordov, bude nasledovať skorý a strmý pád indexu. K tomu však doteraz nedošlo. Tento obchod je pritom extrémne nákladný.

Nie je pohýb o tom, že mechanizmus rastu trhov sa raz zasekne a na trhy sa vráti volatilita. No nikto nevie kedy. To je dôvodom

, pre ktorý je namiesto sústreďovania investícií na jedno bezpečné „miesto“, vždy lepšie pozrieť sa na viaceré produkty, ktoré sú k dispozícií. Diverzifikácia je kľúčom k úspechu, a keď prekonáme naše tradičné myslenie, a vyjdeme z komfortnej zóny, môže to viesť k zaujímavým výsledkom.

Althea Spinozzi, analytička Saxo Bank.