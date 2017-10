Kedy vstúpiť a vystúpiť z trhu? Otázka podobná stávke v rulete

Problémom vyššie zmieneného potupu je nájsť ten správny moment, kedy opustiť trh a kedy naopak reinvestovať. Na mieste sú to otázky: Nie je už teraz neskoro na investíciu? Nenastal už ten správny čas stiahnuť sa? Objavujú sa čoraz častejšie. Dnes, v utorok 31. októbra, si pripomíname Svetový deň sporenia. Je to preto vhodná príležitosť zamyslieť sa nad trhmi a investíciami trochu inak. Nie len z pohľadu krátkodobej honby za ziskami, ale z pohľadu dlhodobo profitabilnej stratégie, prinášajúcej výnosy „v každom počasí“.

Vstup a výstup z trhu = červená a čierna v rulete

Každý, kto nemá k dispozícií niekoľkých investičných poradcov a trhových analytikov, sa bude pri správnom načasovaní vstupu a výstupu z trhu rozhodovať s pravdepodobnosťou podobnou stávke na čiernu a červenú v rulete v kasíne. „Mám dobrú predtuchu, teraz je ten správny čas…” I tak sa dá nazvať táto investičná stratégia.

Druhom riešenia, ktoré sa tu ponúka, je predaj a nákup podľa vopred stanovených pravidiel. Napríklad po každom raste trhu o 25 percent vybrať zisky, odísť z trhu a naopak čakať na korekciu a pri každom poklese o desať percent aktíva naopak prikupovať. Toto znie celkom rozumne. No skutočne to funguje? Analytici spoločnosti Fidelity nedávno testovali tento typ stratégie v prípade rizikových aktív – dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín. Výsledky boli jednoznačné.

Dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov

Na rozvíjajúcich sa trhoch, podobne ako na trhoch rozvinutých krajín, môžeme nájsť, tak vládne, ako aj korporátne, dlhopisy, dlhové papiere denominované v tvrdej menej, najčastejšie v americkom dolári, či v lokálnej mene. Keď má investor podstúpiť vyššie riziko vyplývajúce z menej vypočítateľnej krajiny, či volatilnej lokálnej meny, požaduje za to vyšší výnos.

Riziková prémia preto musí byť vyššia ako pri dlhopisoch etablovaných krajín, napríklad Nemecka. A k tomu na dnešných trhoch skutočne aj dochádza. Vo všeobecne nízko výnosovom prostredí preto predstavujú rozvíjajúce sa trhy atraktívnu investičnú destináciu. Dlhopisom z týchto krajín sa darí tak z pohľadu vysokého kupónu ako aj kapitálových ziskov. Nastal teda čas vystúpiť teraz z trhov?

Výsledky už zmienenej štúdie Fidelity ukázali, že či už sú limity stratégie pre vstup a výstup nastavené hocijako štedro alebo prísne (od 5 do 30 percent), najvýhodnejšie vždy bolo zostať na trhoch prítomný vo všetkých fázach cyklu, nie nárazovo vstupovať a vystupovať. Platí do dokonca i v prípade krachu počas finančnej krízy z roku 2008. Straty z neskorých nástupov vo fáze rastu trhu ďaleko prevýšili zisky z, často priskorých, odchodov, ktoré mali predchádzať korekciám.

Podobné výsledky môžeme pozorovať aj pri ďalšej triede aktív, európskych akciách. Výnosy zo stratégie založenej na vstupe a výstupe z trhov počas uplynulých 30 rokov produkovali, podobne ako kasíno, úplne náhodné výsledky. Naopak trvalá prítomnosť na trhoch počas dlhých časových období viedla k atraktívnym výnosom, a to aj v tom prípade, ak bol niekto extrémny smoliar a investoval tesne pred pádom trhu.

Viezť sa na dlhodobých trendoch

Znamená to, že by ste mali vstupovať na trh naslepo a sledovať len nastolený kurz? To samozrejme nie. Pravidelná strategická realokácia portfólia založená na detailnej rizikovej analýze je dôležitá. Mal by ju však vykonávať skúsený, vzdelaný a dobre informovaný profesionál. Ten je platený za to, aby robil každodenné rozhodnutia. Z pohľadu investora je dôležité “mať zainvestované” dlhodobo a žať svoju úrodu počas všetkých fáz hospodárskeho cyklu. Tí, ktorí majú peniaze na bankovom účte a vyčkávajú na ten správny signál, kedy opätovne vstúpia na trh, už napríklad jednu fázu, aj s jej príležitosťami, prepásli.