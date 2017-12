Ľudia boží, spolucítim s vami, chápte ma! (Zrkadlo uplynulého mesiaca)

Pri pokladni v potravinách, keď mi fešná pokladníčka oznámi sumu, ktorú mám uhradiť, nesiahnem po platobnej karte ani po peniazoch v hotovosti. Zohnem sa, zdvihnem zo zeme 15-litrový demižón so surovou ropou a zaskočenej mladej žene ho strčím do rúk čakajúc, že mi zo dve deci vydá ako drobné.

Absurdné? Možno ani nie…

K tejto pomyselnej kabaretnej scénke ma primäli širokoplošné diskusie o digitálnych menách, predovšetkým o bitcoine, ktorý v uplynulom mesiaci raketovo rástol a naposledy osciloval okolo pásma 10 – 11 tisíc USD.

Najdiskutovanejšia téma sveta

Pred predajňou lacného sudového vína – pod cifrovanou strieškou každé ráno postáva skupinka bezdomovcov. Sú medzi nimi všelijakí, dokonca aj ľudia s viacerými titulmi Poznáš ich zväčša podľa toho, že v ruke majú noviny. Ale nie o tom som chcel.

Dnes ráno som sa započúval do rozhovoru skupinky bezdomovcov netrpezlivo čakajúcich, kým otvoria predajňu s vínom. „Ty šalený!“ – vraví jeden druhému, „keby si pred dvomi – tromi rokmi kúpil bitkojn za pár centov, dnes si mohol mať možno deväť – desaťtisíc eur. Bez roboty, bez všetkého! Len by ti tak z neba spadli na zem!“

„Ta to ty si mal vtedy povedať, ty šaľeňaku, a nie teraz sa vyťahovať, že vieš čítať!“

Pravdou ale je, že téma digitálnych mien, predovšetkým bitcoinu je momentálne tou globálne najdiskutovanejšou témou vo svete. Každý kto má päť prstov aspoň na jednej ruke rozpráva o bitcoinoch. Ale to je len dobré, lebo ako hovorieva teta Beta z Nižnej Vyšnej, radšej nech sa ľudia bavia o bitcoinoch, než by mali nekriticky pochválne diskutovať o niektorých politikoch a velebiť ich a zbožňovať až po horný okraj nebies.

Transfer bohatstva z veľkej na malú skupinu?

Viac ako všeľudové diskusie ma ale zaujali vyjadrenia ľudí z finančného sveta, ktoré by sa skrátene a zjednodušene dali zhrnúť zhruba do takýchto výrokov: Nafúknutá bublina! Podvod, hystéria, šialenstvo. Bližie o negatívnych názoroch odbornákov na bitcoin viď napríklad v článku Petra Apolena.

Ale predsa len pridám dva názory, ktoré tému tohto komentára posunú ďalej. Carl-Ludwig Thiele, člen predstavenstva Bundesbank: „Digitálne meny nie sú náhradou za tradičné meny. Bitcoin nie je peniaz, ale špekulatívny predmet. Na rozdiel od bežnej meny ho nemožno používať, len vymieňať. Ide o obyčajný výmysel.“

Podľa hlavného ekonóma UBS Wealth Management Paula Donovana sú digitálne meny predovšetkým otázkou transferu bohatstva veľkej skupiny (kupcov bubliny) na malú skupinu (predajcov bubliny).“

No a? Veď ani zlatom sa bežne neplatí!

Iného ako väčšinového názoru je napríklad Nikolaj Storonsky, hlavný manažér elektronickej banky Revolut, podľa ktorého bitcoin a ďalšie digitálne meny nie sú podvodom:

„Nie je to podvod, aj keď si nemyslím, že ľudia začnú vo veľkom používať bitcoin pri každodenných transakciách. Ale to isté platí pre komodity, napríklad pre zlato. Žltý kov sa v reálnom svete nepoužíva ako platidlo a predsa jestvuje obrovský trh, na ktorom sa obchodujú veľké objemy, a len tieto objemy určujú cenu zlata! Nik nepozná odpoveď na otázku, aká je skutočná cena žltého kovu.“

A to isté podľa Storonskeho platí aj pre bitcoin a rovnako aj pre ropu: „Ak sa detailnejšieme pozrieme na trh s ropou, 90 percent objemu sú len špekulácie a iba 10 percent je reálne použitie!“

Alebo ako hovorievali už naše prastaré matere: V každom názore na bitcoin je trochu pravdy.

Jaj, dobre hovorili tie staré matere a ja to hneď v najbližších potravinách skúsim pri pokladni s demižónom ropy. Keď popri stovkách tých, čo platia kartou alebo zahanbene zratúvajú jednocentové mince, budem platiť ropou, aspoň budem niečim niečim výnimočný a pokladníčka si ma všimne.

Možno jej aj padnem do oka a zamiluje sa do mňa. Ale rýchlo bude po láske, keď sa dozvie, že nevlastním ani jeden bitcoin!

Plný močový mechúr a 90-te roky

Keď som sa podvečer šiel prejsť s naším psom, práve sa vracali domov zo školy dvaja študenti z Technickej univerzity Košice. Obaja bývajú vo vedľajšom vchode, sú kamarátmi od detstva a možno aj preto išli spolu študovať rovnaký „počítačový“ odbor. Takpovediac prihrali mi na smeč a tak namiesto ďalších úvah uvediem krátky útržok z ich rozhovoru, ktorý som letmo zachytil.

Prvý študent: „Vieš, poviem ti, že bitcoin je ako internet 90-tych rokov. Ja si to samozrejme nepamätám, rovnako ako ty, ale vtedy nik neveril, že internet dosiahne taký rozmach a stane sa dennou súčasťou života ľudí na väčšine zemegule. Bez internetu si dnes nevieš život predstaviť!“

Druhý študent: „Veď hej, pamätáš ako nám docent vysvetľoval, že v tých rokoch ani najväčší hráči na počítačovom trhu netušili, že internet by sa mohol stať fenoménom doby.“

Ďalej som ich už nepočul, lebo pes ma ťahal za poza kríky, keďže ho už tlačil močový mechúr. Ale v tej chvíli som si spomenul, ako sa napríklad aj predstavitelia spoločnosti Microsoft ešte v 90-tych rokoch v médiách posmešne a hanlivo vyjadrovali o internete:

„Internet? To nie je nič pre nás…“ zdôrazňovali oficiálne, ale s neskrývaným úšklabkom na tvári a jeden z nich neskôr utrúsil poznámku, že internet je – voľne preložené – akási nezmyselná zábavka „pre zopár pošahaných jednotlivcov.“

Každé porovnanie kríva, ale dnešné podceňovanie bitcoinu naozaj tak trochu pripomína tie 90-te roky. A ako to bude s bitcoinom? Neviem, čas ukáže… Momentálne rastie, ale zrejme to dlho trvať nemôže. Ale potom po páde hlboko nadol môže takpovediac vstať z popola.

Ako bájny vták Fénix.

Ale nebolo by to nič nezvyčajné. Za posledné dva-tri roky bola napríklad ropa (severomorská zmes Brent i americká ľahká WTI) aj v nekonečných nebeských výšavách (nad 140 USD za barel) aj na holej zaprášenej zemi (pod 30 USD). Ale uznávam, že takýto raketový nárast ako bitcoin stará Pani ropa ešte nezažila a dúfam, že ani nezažije, veď na výkyvoch jej cien priamo visia a padajú vlády, králi, šejkovia i prezidenti.

A tie pády mocných mužov často končia krutými vojnami.

Smejú sa z tých, čo sa boja bitcoinu

K bitcoinu a k jeho volatilite dôležitá poznámka: Áno, mnohí finanční odborníci upozorňujú na obrovské riziká spojené práve s jeho vysokou volatilitou.

Je to naozaj tak, ale vo svete financií sme si na obrovskú volatilitu už zvykli. Príklady inflácie s každodenným škrtaním núl na bankovkách mnohí z našincov zažili aj osobne, napríklad ešte v časoch zájazdov do bývalej Juhoslávie. Ale z dejín poznáme aj prípady väčších inflácií a hyperinflácií aj so škrtaním piatich – šiestich núl a tie krajiny prežili, možno sa dnes inak volajú, ale tie národy nevyhynuli.

Uvedomujem si, že som zašiel trošku priďaleko, resp. odbočil od hlavnej témy, ale práve tie prípady obrovských inflácií v dejinách a národy, ktoré ich prežili a v mnohom sa z nich poučili (napríklad Nemci) sú jedným z argumentov zástancov bitcoinu: „Volatility sa netreba báť!“ tvrdia unisono a smejú sa z tých, ktorí sa boja bitcoinu.

Horúca otázka mesiaca: Už aj Fed?

Pravdou ale je, že investorov láka atraktívne zhodnotenie v desiatkach či stovkách percent a predpokladajú, že už onedlho sa z bitcoinu sa stane štandardizovaný investičný nástroj s jasnými pravidlami, ale nepodliehajúci dohľadu žiadneho konkrétneho regulačného úradu.

Napokon to s digitálnymi menami nebude až taká veľká hlúposť, ako sa dnes dôležito tvária niektorí odborníci, veď aj jeden z predstaviteľov amerického Fed-u William C. Dudley prezradil, že centrálna banka uvažuje o vlastnej digitálnej mene.

Kone v autobuse biť nebudeme!

Pôvodne som sa chcel v komentári za mesiac november venovať inej téme – nočnej zmene premiéra Fica v Lozorne, počas ktorej vyprodukoval 497 zvarkov (zvarených líšt na dverové obklady áut) a chcel poukázať na to, že spolucíti s tými, ktorí musia v noci ťažko pracovať a zároveň avízovať pripravované zvýšenie príplatkov za prácu v noci a cez víkendy.

Z jeho prácou unavenej tváre bolo možné čítať: „Ľudia boží, spolucítim s vami, chápte ma! Mne nejde o populizmus, mne ide o vaše dobro!“ Opozícia ale mala iný názor a nočnú Ficovu zmenu surovo nazvala fraškou, trápnym divadielkom a snahou spomaliť pád preferencií Smeru-SD.

Predseda SaS Richard Sulík to trefne vyjadril slovami, že úlohou premiéra je riadiť krajinu, aby sa aj zamestnanci aj zamestnávatelia mali lepšie, a nie zúčastňovať sa zbytočných frašiek!

Firmy, ktoré má zvyšovanie príplatkov postihnúť, sa bránia napríklad aj tým že zrejme budú musieť prepúšťať a pekári si začali vyrokúvať výnimku.

Rada pekárov SR vyhlásila, že nesúhlasí so zvyšovaním príplatkov za nočnú prácu a prácu počas sviatkov a víkendov, lebo je to pre nich likvidačné! Ako krátko na to informovali médiá, premiér Fico pre pekárov pripustil výnimku, pričom o jej forme sa ešte bude rokovať.

Pekári ale neskôr otočili: Samozrejme, súhlasia s Ficovými príplatkami, ale upozorňujú, že chlieb a pečivo zdražie!

Napriek boju proti nasľubovaným príplatkom, ktorý sa ešte len rozbieha, si myslím že zaujímavejšou témou, o ktorej sa dnes všade hovorí, je predsa len bitcoin. Rozprávajú sa o ňom bankári aj politici, aj ministri aj majitelia pekárenských firiem, aj zbožný pospolitý ľud. Počul som, ako jedna pani v autobuse rozprávala druhej, že v televízii vraj hovorili o tom, že „eurá už asi nebudeme mať, ale namiesto nich budú bitkone.“

Nie, neverte tej panej, žiadne kone biť nebudeme!

Ak by sa ale do redakčnej uzávierky vyjadril k téme bitcoinu aj slovenský premiér, určite ho odcitujem.

No, nedalo by mi neurobiť to.

Autor PhDr. Peter Furmaník je publicistom – reportérom a komentátorom. Ilustračný obrázok v záhlaví článku: Laura Furmaníková