Najčastejšie chyby pri investovaní do podielových fondov

Mnoho ľudí sa vrhne na investovanie bez akýchkoľvek znalostí a skúseností. No zďaleka nie každý je prirodzeným talentom, ktorý zvládne základy investovania ľavou zadnou. Väčšina sa dopúšťa bežných začiatočníckych chýb. Lenže tu platí, že každá chyba rovná sa zlá investícia o finančná strata.

Chyby nerobí iba ten, kto nerobí vôbec nič. Pri investovaní však aj ničnerobenie môže byť chybou. Sú chyby, ktorým sa dá vyhnúť, ktorých dôsledky nemusíme znášať. No to, aké sú najčastejšie chyby investorov do podielových fondov, sme sa pozreli bližšie.

Investovanie „nesprávnych peňazí“

Pod pojmom „nesprávne peniaze“ treba rozumieť prostriedky, ktoré sú určené na bežnú spotrebu a výdavky. Príkladom môže byť investovanie peňazí, ktorých prvotným účelom bolo splácanie hypotekárneho úveru. Takýmto spôsobom sa dostanete pod tlak, čo neprispieva k správnemu rozhodovaniu sa. Hovorí sa, že by ste mali mať hotovostnú rezervu minimálne vo výške troch, lepšie však šiestich mesačných platov. Či už sú podielové fondy akokoľvek výhodné, tieto peniaze si radšej ponechajte na účte v banke.

Nereálne očakávania

Skôr, ako investujeme svoje finančné prostriedky, mali by sme si zodpovedať tieto otázky. Kedy investované peniaze budeme potrebovať? Aké zhodnotenie od investovania očakávame? Aké riziko sme ochotní postúpiť? Investujeme na pár mesiacov či na niekoľko rokov? Sme ochotní znášať dočasne aj poklesy trhov? Máme v rezerve aj iné peniaze alebo investujeme všetky svoje úspory? Chceme investovať jednorazovo alebo postupne? Podobné otázky si jednoducho položiť musíme, pokiaľ si plánujeme vytvoriť určitú stratégiu, ako dosiahnuť požadovaný cieľ.

Najdôležitejšie zo všetkého je stanoviť si cieľ, a až potom by sme mali vyberať investičný fond, ktorý nám tento cieľ pomôže splniť.

Vsadiť všetko na jednu kartu

Hovorí sa, že risk je zisk. Pre neskúsených investorov však neodporúčame všetko vsadiť na jednu kartu. Práve diverzifikácia ochráni investíciu pri veľkých poklesoch trhu. Investíciu možno diverzifikovať podľa regiónu (Európa, Ázia, Amerika), podľa odvetvia (energetika, finančníctvo, stavebníctvo) alebo meny (dolár, euro, libra). Pri investovaní do podielových fondov môžeme investovať až do desiatok, či stoviek celosvetovo uznávaných spoločností, čím významne minimalizujeme riziká.

Podielový fond už sám o sebe prináša diverzifikáciu, pretože investuje do množstva rôznych aktív. Investor však môže využívať viacero fondov súčasne, čím sa jeho zásah trhu ešte viac rozloží. Do fondov je často možné investovať už od nízkych súm, napríklad 15 eur mesačne, takže i drobný investor si môže „dovoliť“ vkladať do viacerých fondov súčasne.

Nakupujeme draho a predávame lacno

Častou chybou začiatočníkov je, záujem o investičnú príležitosť až vo chvíli, keď ukázala výborné výnosnosti v minulom období. Rovnako tak platí opak, predávame, keď sa naším investíciám nedarí. Táto stratégia má veľmi negatívny vplyv na celkovú výnosnosť nášho portfólia. Úspech investovania je v skutočnosti založený na nákupoch blízko začiatku rastového trendu a na predaji na konci rastového trendu. Iba skúsení investori sú však schopní investovať týmto spôsobom. Ak k nim zatiaľ nepatríte, nechajte si radšej poradiť od odborníkov.

Nedostatočná trpezlivosť

Platí, že úspešný investor, je trpezlivý investor. Ako sa hovorí, trpezlivosť ruže prináša. Lenže v tomto prípade ruže predstavujú peniaze. Finančné trhy majú svoje časové zákonitosti, ktoré je potrebné akceptovať. Častou chybou býva práve nedodržanie investičného horizontu. Pred samotnou investíciou by si mal investor dôkladne premyslieť, či v prípade neočakávanej životnej udalosti nebude nútený svoju investíciu predčasne ukončiť.

Mohol by tak z fondu vystúpiť ešte pred dosiahnutím relevantného výnosu. A zároveň uplatňuje väčšina správcovských spoločností pri predčasnom výbere výstupné poplatky, čo rentabilitu nedotiahnutej investície ešte viac zhoršuje.

Podliehanie emóciám a neustále sledovanie výkyvov

Asi najväčšou chybou pri investovaní je však podliehanie emóciám. V bežnom živote je dôležitá racionalita a na finančnom trhu to platí dvojnásobne. Žiadne investovanie nie je úplne bez rizika. Najdôležitejšie je nespanikáriť. V poslednom období môžeme napríklad na trhoch sledovať rôzne výkyvy spôsobené, či už pádom cien ropy, hypotekárnou krízou, zvolením nového amerického, či francúzskeho prezidenta, brexitom a podobne.

Je dôležité si uvedomiť, že výkyvy na trhoch tu vždy budú a sú celkom prirodzené. Príliš časté sledovanie vývoja investície je nevýhodné najmä preto, že už aj malé pohyby trhov dokážu „nakopnúť“ človeka k nesprávnemu rozhodnutiu. Nehovoriac o tom, že takéto stresy neprospievajú ani psychickému zdraviu investora.

ČI: 26/10/2017