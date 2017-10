Narazili už hypotekárne sadzby na svoje dno?

Aktuálny priemerný úrok na hypotékach pri jeden až päťročnej fixácii je podľa štatistík Národnej banky Slovenska 1,73 percenta. Na trhu sú však i ponuky začínajúce pod jedným percentom. „Už nie je kam klesať,“ zhodli sa účastníci konferencie organizovanej finančno-sprostredkovateľskou spoločnosťou Fincentrum. Aktuálne sadzby už sú preto pravdepodobne na najnižšej možnej úrovni.

Predbehli sme Európu

Kým ešte pred pár rokmi patrili slovenské hypotéky medzi najdrahšie v Európe, dnes platí opak. Slovensko totiž prebehlo väčšinu európskych krajín. V eurozóne predstavovala priemerná sadzba v auguste dve percentá, v Nemecku to bolo 1,89 percenta a v Českej republike 2,04 percenta.

„Už pred rokom sme si na tejto konferencii kládli otázku, či hypotekárny a realitný trh dokážu ešte ďalej rásť. Dnes môžeme konštatovať, že zažívame najväčší boom v porevolučnej histórii. Aktuálne je rozostavaný rekordný počet viac ako 70 tisíc bytov,“ uvádza obchodný riaditeľ Fincentra František Dragúň.

Hypotekárne sadzby klesajú za posledné roky na Slovensku najrýchlejšie v Európe. „Pre banky sú hypotéky témou číslo jedna a bijeme sa medzi sebou aj o posledného klienta,“ vysvetlil dôvody poklesu hlavný ekonóm VÚB banky Zdenko Štefanides.

Zmena trendu

Analytici však dodávajú, že efekt z dobiehania Európy už vyprchal. Rovnako tak priaznivý účinok extrémne uvoľnenej politiky Európskej centrálnej banky, ktorá do európskej ekonomiky tlačí nové peniaze. Sadzby preto začnú pravdepodobne čoskoro rásť. Povzbudí ich k tomu aj očakávané pritvrdzovanie politiky ECB.

Tempo rastu by ale nemalo byť nijako dramatické. Peter Hajko, člen predstavenstva Poštovej banky, odhadol rast sadzieb v budúcom roku na zhruba pol percentuálneho bodu. K výraznejšiemu posunu by sme museli vidieť zásadný zvrat v politike ECB, čo sa v najbližšom roku neočakáva.

Očakávané sprísnenie pravidiel

O utlmenie trhu sa zrejme postará i Národná banka Slovenska. Od marca tohto roka už platia nové pravidlá, ktoré sprísnili posudzovanie bonity klientov a zhoršili dostupnosť hypoték s vyšším podielom LTV (podiel hodnoty nehnuteľnosti financovanej bankou). Viac ako 80 percentné hypotéky tak sú len ťažko dostupné. No očakáva sa ďalšie sprísňovanie. Na konferencii napríklad odznel názor, že limit pre LTV by mohol klesnúť z 80 na 70 percent a mohol by sa rozšíriť aj na spotrebné úvery. NBS by nové pravidlá mohla predstaviť začiatkom budúceho roka.

Spolu s rekordne nízkymi úrokmi, a očakávaním tvrdšej regulácie, tak môžu byť súčasné podmienky na trhu, tými, pre dlhú dobu, najlepšími. Ceny nehnuteľnosti síce už zaznamenali značný nárast, no podľa analytikov ide stále o udržateľné tempo. Analytik spoločnosti Bencont Investments, Matúš Jančura, na konferencii uviedol, že realitný trh sa síce v najbližších rokoch pravdepodobne spomalí, no naďalej bude rásť. Z kúpy bytu dnes by to tak urobilo ešte stále dobré rozhodnutie.

„Nehrozí nám zrútenie trhu, podobné tomu po roku 2008. Slovenský realitný trh sa vtedy len tvoril, takže nikto nevedel vopred odhadnúť, čo kríza môže spôsobiť,“ myslí si analytik

Aj napriek vysokému rastu cien si nemyslí, že na dnešnom realitnom trhu, sa nafukuje cenová bublina. Vysvetľuje, že za rastom priemerných cien nehnuteľností stojí najmä zmena štruktúry ponuky, keď rastie ponuka bytov v drahších lokalitách, ako Staré mesto, Nové mesto, a Ružinov, ktoré sa predávajú za vysoké ceny, čo zvyšuje priemernú cenu.

Za doterajším vysokým rastom cien je podľa M. Jančuru dobiehanie stagnácie z rokov 2009 až 2015, rast miezd, pokles úrokových sadzieb a makroekonomická situácia spojená s rastom zamestnanosti.