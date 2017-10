Nižšia štátna podpora hypoték pre mladých ešte nie je definitívna

Podstatou nového systému je nahradenie bonifikácie, ktorá je dnes vyplácaná zo štátneho rozpočtu bankám, za daňový bonus, ktorý si každý klient bude odpočítavať sám zo svojej ročnej daňovej povinnosti.

Odborná verejnosť oceňuje zmenu smerom k vyššej transparentnosti. Časť štátnej dotácie sa tak už nebude strácať v bankových súvahách, ako je tomu dnes. Od nového roka produkt hypotéka pre mladých zanikne. Nahradí ju štandardná ponuka, ktorú banky predkladajú aj iným klientom. „Mladí“ žiadatelia sa vďaka tomu budú môcť na trhu orientovať lepšie ako doteraz.

To, s čím sú však spojené výhrady viacerých, je nový limit na výšku štátnej podpory. Pre klienta totiž vyznieva citeľne horšie ako dnes.

Podpora má byť po novom limitovaná sumou 400 eur ročne a podielom najviac 50 percent zo zaplatených úrokov. Ak tak klient v súčasnosti neplatí päť rokov žiadne úroky pri úrokovej sadzbe menej ako tri percentá. Po novom úroky pre klienta na nulu neklesnú nikdy. Vždy totiž bude musieť platiť najmenej polovicu z nich. K najvyššej podpore sa dopracuje pri úrokovej sadzbe vo výške 1,6 percenta. Výpočet vyzerá nasledovne:

Z maximálnej sumy úveru 50 tisíc eur, na ktoré sa vzťahuje daňové zvýhodnenie, predstavuje daňový bonus 400 eur úrok 0,8 percenta. Pri polovici, ktorú uhradí štát, zaplatí potom klient najnižšie úroky pri sadzbe 1,6 percenta. Inými slovami, ak dnes neplatí pri trojpercentom úroku nič, od januára by mal pri úroku 1,6 percenta zaplatiť ročne 400 eur. Pri vyššej sadzbe by to malo byť potom ešte viac.

„Malo by“ – podmieňovaní spôsob je tu namiesto. Vec totiž ešte nie je definitívna. Hoci už média informovali o zmene ako o hotovej záležitosti, limity 400 eur a 50 percent ešte nie sú schválené. Existuje tu teda nádej, že cez pozmeňujúci návrh niektorého z poslancov môže dôjsť k ich zmene.

Nádej

Nový mechanizmus štátnej podpory už síce je, ako súčasť zákona o bankách, odhlasovaný a čaká už len na podpis prezidenta, limit na daňový bonus teda na schvaľovanie v parlamente ešte len čaká. Bude súčasťou novely zákona o dani z príjmov, ktorá ide do druhého čítania v pléne Národnej rady. Svoj nesúhlas už vyjadril poslanec Miroslav Beblavý.

„Žiadame hranicu 50 percent zo zaplatených úrokov, ako aj obmedzenie v podobe 400 eur zvýšiť tak, aby nebolo možné novú právnu chápať ako šetrenie na mladých poberateľoch hypotekárnych úverov,“ uviedol v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Ministerstvo financií SR však namieta tvrdením, že „postup kvantifikácie daňového bonusu zohľadňuje doterajšiu úroveň poskytovania štátneho príspevku pre mladých. Vychádza z priemernej výšky štátneho príspevku pre mladých a priemernej výšky poskytnutého hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých“.

Rezort financií teda, argumentuje tým, že i dnes priemerná bonifikácia na jednu hypotekárnu zmluvu predstavuje len zhruba 400 eur. Klienti si tak podľa neho nepohoršia. Priemer však pravdepodobne znižujú úvery nižšie ako 50 tisíc eur, ako aj nižšie úrokové sadzby.

„Mladí dnes ušetria pri hypotekárnom úvere vo výške 50 000 eur vďaka štátnemu príspevku pre mladých približne 3 500 eur, zatiaľ čo po schválení nového systému podpory to bude o približne 1 700 eur menej,“ nesúhlasí M. Beblavý.

„Znížením podpory bývania mladých dáva štát signál o tom, ako vážne to s touto podporou myslí,“ dodáva Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

„Zo zverejneného znenia je evidentná tendencia štátu na hypotékach pre mladých ušetriť. Je to škoda, pretože podpora bývania mladých by mala byť súčasťou rodinnej politiky každej rozumnej exekutívy,” myslí si analytik Fincentra Peter Világi.

Status quo

Hypotéky pre mladých dnes zvýhodňuje štát tak, že dopláca dva percentuálne body z úrokovej sadzby a banka dopláca ďalší jeden percentuálny bod. Dovedna teda tri percentá. Zhruba na tejto úrovni sa preto pohybujú hypotekárne sadzby, čo potom „mladým ľuďom“ umožňuje mať hypotéku po dobu piatich rokov zadarmo, alebo len za symbolický úrok. Keďže dnešné sadzby sa pohybujú okolo 1,5 percenta, úrok tri percentá, je umelo nadsadený. Časť zo štátneho bonifikácie tak končí v bankách.

Hlavným nedostatkom dnes platnej bonifikácie hypoték pre mladých je však nejednoznačný výpočet. Banky totiž využívajú nejasné znenie zákona a vypočítavajú zníženie úrokov po štátnej podpore rôznymi spôsobmi. Dvaja dlžníci v rôznych bankách sa pri rovnako nastavených úverových parametroch a rovnakom čase splácania dopracujú k rozdielnej výške splatenej istiny. Inak povedané, v jednej banke sa úver môže splácať rýchlejšie ako v inej.

„Pozitívom zmeny je odstránenie súčasných nejasností pri spôsobe výpočtu a rozdielov medzi bankami,” hovorí P. Világi. Zámer nahradiť súčasný systém bonifikácie úrokov za daňový bonus pozitívne vníma aj Slovenská banková asociácia.

Ako bude mechanizmus fungovať

Po novom si daňový bonus cez odpočet dane bude uplatňovať klient až v marci nasledujúceho roku v daňovom priznaní, či ročnom zúčtovaní dane, ktoré za neho robí zamestnávateľ. Zaplatí teda menšiu daň, ako by platil bez započítania bonusu.

Minister financií Peter Kažimír to okomentoval: „Sľubujeme si od toho výrazné zjednodušenie a zníženie administrácie poskytovania štátnej podpory pre mladých. Celá oblasť zdokladovania v komerčných bankách sa zmení na podávanie daňového priznania“.

V skutočnosti ale menej papierovania budú mať len banky a potom. Občanom povinnosťou odrátavať si bonus v daňovom priznaní, či v ročnom zúčtovaní dane, administratíva pribudne.