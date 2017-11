Opäť divadlo a občan sa len pozerá (Zrkadlo uplynulého mesiaca)

Hoci ľudia dnes málo chodia do divadiel, lebo divadlo je vraj zastaralé, nemoderné, nudné a treba tam ísť slušne oblečený a s kravatou na krku (a sto ďalších dôvodov si už narýchlo vymyslíte), divadla sme si v októbri opäť užili viac ako dosť. Najmä frašiek, operetených slaďáčikov a komédií. A nezriedka aj množstvo tragikomických, sarkastických i hororových scén.

Divadlo nie je nudné!

Užilo si ho samozrejme nielen Slovensko, ale celý svet, ja však tentoraz ostanem pri zemi, rozumej: na rodnej matičke hrudi a spomeniem aspoň pár milých a dojímavých scén z toho veľkého divadla.

Seknem a basta!

Napríklad taká téma minimálnej mzdy, ktorá priamo poukazuje na to, aký je slovenský premiér veľký dobrák.

No nerozplakal by sa človek vo chvíli, keď médiá v októbri oznámili, že premiér Fico a minister Richter slávnostne podpísali nariadenie o zvýšení minimálnej mzdy v roku 2018, ktorá stúpne zo súčasných 435 eur na 480 eur, čo predstavuje zvýšenie o 10,34 percenta?

A to všetko je ešte nič proti tomu, keď dobrosrdečný premiér následne vyhlásil, že keby to bolo len na ňom, tak minimálnu mzdu sekne rovno na 750 eur. „Rovno ju seknem takto. Aj za cenu, že nás to bude stáť obrovské peniaze vo verejnej správe.“

Povedal to ako chlap, nie ako nejaký hnusný pravičiar, ktorý by sa len vrtel na stoličke so slovami, že keby sa dalo, tak by sa o tom uvažovalo, ale teraz určite nie, lebo to nie je reálne a určite tak skoro ani nebude… Slovom, iba samé vykrúcačky.

Nie! Náš premiér to povedal priamo a z mosta doprosta: Seknem!

A basta!

Raz darmo, divadlo nielen rozveseľuje, ale aj dojíma. Dojíma až k slzám…

Mňa to vyjadrenie tak srdcervúco dojalo, že som celé tri dni ronil slzy veľké ako čerešne – srdcovky.

A keďže každé divadelné predstavenie musí mať aspoň akú-takú pointu, tak len pripomeniem, že na výške minimálnej mzdy sa sociálni partneri (zamestnávatelia a odbory) opäť raz nedohodli a preto sumu navrhlo Richterovo ministerstvo a definitívne o nej rozhodla vláda. Minister k tomu dodal, že je nevyhnutné, aby trend posilňovania výšky minimálnej mzdy pokračoval.

Ale ďalej som to už nepočúval, nevládal som, lebo v tej chvíli som už ronil slzy nie ako čerešne – srdcovky, ale doslova také veľké ako mamuty.

Scéna z nočného predstavenia

Nebýva zvykom, že médiá uprostred noci zahorúca informujú o práve prebiehajúcej činnosti našich politikov. A keďže v tomto komentári rozprávame o divadle ako takom, spomeniem aj unikátne a veľkolepé nočné predstavenie vo firme U-Shin Slovakia v Košiciach, ktorá výroba komponenty pre automobilový priemysel.

V nočných hodinách zašiel do tej firmy premiér Fico, aby na vlastné oči videl ako taký občan pracuje pri páse, keď ostatní spia.

Tých čo pracujú na nočnej zmene, náležite poľutoval a z pripravených podkladov informoval vedenie spoločnosti U-Shin, že na Slovensku pracuje v nočných zmenách 240 tisíc ľudí, čo v prepočte na počet obyvateľov znamená, že Slovensko v tom smere, žiaľ, patrí k špičke EÚ.

Novinárom prezradil, že v tejto firme idú presne podľa Zákonníka práce: „Pokiaľ ide o nočnú prácu, zamestnanec v nej dostáva okrem základnej hodinovej sadzby ešte príplatok za nočnú prácu vo výške 50 centov.“ Jedným dychom ale dodal, že vláda plánuje od 1. mája budúceho roka zvýšiť príplatky z terajších 50 centov na 1,25 až 1,50 eura.

Generálny manažér spoločnosti Peter Kretovič iba slušne poznamenal niečo v tom zmysle: „Musíme si to prerátať a skúsiť pripraviť opatrenia, aby sme vedeli takú vec kompenzovať a riešiť. Samozrejme nebude to také jednoduché, ako to vyzerá teraz.“

Mohol priamo povedať, že to všetko nie je také jednoduché ako opäť raz narozprával dobrosrdečný premiér, ale včas si zakusol do úst.

To slovné spojenie „ako to vyzerá teraz“ je predsa len slušnejšia pointa.

Ako spracovať verejnú mienku

Dobrým divadlom posledných dní bolo aj zadržanie bývalého ministra hospodárstva a zakladateľa TV Markíza Pavla Ruska, keď vychádzal z budovy ktorejsi banky.

Pred zrakmi verejnosti ho po zuby ozbrojení muži zákona skopli na zem a pevne spútali.

O kauze každý rozpráva, nebudem ju rozpisovať, azda len pripomeniem, že sa to stalo na základe toho, že Rusko si mal pred mnohými – mnohými rokmi objednať vraždu svojej spoločníčky.

Ako komentátorovi mi neprináleží hodnotiť priebeh vyšetrovania, tobôž, kým prípad nie je právoplatne uzavretý, ale tých ALE, ktoré majú ovplyvňovať verejnú mienku, je v prípade viac ako dosť.

Nie je vraj tajomstvo, že o údajnej objednávke vraždy vedeli polícia a prokuratúra už dávno – pradávno. Prečo teda začali konať až po rokoch?! Ďalším ALE je to, že o objednávke informoval vyšetrovacie orgány Mikuláš Černák, ktorý je odsúdený na doživotie a tak môže okomkoľvek beztrestne hovoriť, čo sa mu zachce. Môže tak ale robiť v nádeji na zmiernenie podmienok výkonu trestu a časom azda aj na podmienečné prepustenie, hoci to druhé viac-menej len teoreticky.

Ďalším dôkazom je výpoveď šoféra, ktorému jeho šéf za dávnych čias údajne povedal, o čom sa rozprával s Ruskom, pričom ďalší vypočúvaní vraj uviedli pravý opak.

Slovom, dôkazy ako klinec v rakve, ale pomôžu. Vychádzam len z toho, čo sa dostalo do médií.

A tak si myslím, že pravicového exministra Ruska za objednávku vraždy nikdy neodsúdia, ale bude musieť spievať. Rozumej: rozprávať o kauzách v Dzurindovej vláde, v ktorej bol ministrom.

V každom prípade ale Ruskovo „teatrálne“ zatknutie a celá medializácia (Bože, ako sa priebežné informácie z vyšetrovania postupne dostávajú do médií!), má jediný cieľ:

odpútať pozornosť od veľkých finančných káuz spojených so Smerom-SD a hlavne pomôcť pri spracovávaní verejnej mienky v tom zmysle, že kauza Gorila a všetky podobné neduhy, to je pravicová záležitosť. Fico tam vtedy pil len kofolu.

Ľavicový Smer-SD je teda naďalej čistý ako Božie oko!

To len ja a ešte zopár nevzdelaných jednotlivcov nechápe, že na Slovensku je dobré len to, čo je ľavicové. Resp. lepšie povedané – to, čo sa za ľavicu vydáva.

Nuž, povedzte, priatelia, nemá pravdu klasik, keď hovorí, že celý život je len jedno veľké divadelné predstavenie?

Fraška, tragikomédia alebo realita?

Predstavitelia strany KDH Ivan Štefanec a Andrej Klapica v reakcii na zverejnený návrh štátneho rozpočtu na rok 2018 uviedli, že vláda plytvá peniazmi občanov a ani náhodou sa nesnaží o zodpovedné hospodárenie.

„Výdavky naplánované na budúci rok sú o 1,5 miliardy eur vyššie než minulý rok. Je to neakceptovateľné,“ zdôraznili kresťanskí demokrati na tlačovej konferencii.

Zároveň dodali, že vláda neustále odsúva sľubované vyrovnané hospodárenie:

„Vlani mali nieže vyrovnané, ale prebytkové hospodárenie všetky pobaltské krajiny, ale aj Česko, Bulharsko, Cyprus a dokonca i Grécko! Slovensku to ani náhodou nehrozí a vláda tento cieľ odsúva ďalej. Nie div, keď stále stúpajú výdavky na verejnú správu a na budúci rok je v rozpočte naplánovaných o 6.000 úradníkov vo verejnej správe viac než je súčasný stav!“

Toto ponechávam bez komentára. To nie je divadlo. To je realita.

Divadlo s najkrajším chlapom – za všetky drobné!

V stredu 1. novembra som aj ja zašiel na hroby. Všimol som si do očí bijúcu nečinnosť policajtov, ktorí hliadkovali pri košických cintorínoch. Vodičov, ktorí páchali dopravné priestupky (ignorovali zákaz státia či zastavenia, parkovali na priechodoch pre chodcov a pod.) nieže nepokutovali, ale ani neupozorňovali.

Tvárili sa, že je všetko o. k. Predsa len Dušičky sú Dušičky a človek je v takom čase emotívnejší.

Do volieb do samosprávnych krajov chýbali práve tri dni a vládny Smer-SD poučený z minulosti v takom čase nič nenechá na náhodu!

Ikona najsilnejšej strany alebo inak povedané, ten najkrajší z najkrajších, košický primátor Raši kandidujúci na župana potrebuje mať istotu. Má síce vysoké preferencie, ale bohvie…

Slovom, bolo to ďalšie divadlo mesiaca – za všetky drobné! Ako radový divák v hľadisku nemusíš mať ani kravatu okolo krku.

Stačí, že pôjdeš voliť.